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Автор Любовь Степушова

Дизеля нет нигде: Франция в коллапсе из-за антироссийских санкций

Мир » Европа » Евросоюз

Топлива на АЗС Франции всё меньше, в иных местах его просто нет. Чиновники с ужасом ждут, на кого из них будет возложена ответственность за введённые против РФ санкции.

Дизеля нет нигде: Франция в коллапсе из-за антироссийских санкций

Забастовка на НПЗ Франции вывела из строя треть АЗС

Во Франции рабочие компаний TotalEnergies и Esso-ExxonMobil уже третью неделю бастуют на остановленных нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ).

Забастовка вывела из строя более 60% перерабатывающих мощностей (740 000 баррелей в сутки), что вынудило страну импортировать больше в условиях очень дорогого топлива на мировых рынках. По всей Франции стоят очереди к АЗС, около трети не получают топлива вообще.

Запрещён его розлив в канистры, однако чёрный рынок процветает. За три евро и выше за литр бензин можно купить в Интернете, пишет газета Le Parisien.

В среду профсоюзы не стали выполнять приказ премьер-министра Элизабет Борн вернуться к работе под угрозой штрафа и уголовного преследования. Рабочие требуют повышения заработной платы из-за инфляции.

Инфляция растёт из-за санкций на российские энергоресурсы и топливо

Инфляция во Франции официально выросла на 5,6% в сентябре, увеличив бюджет семьи на 112 евро в месяц. При этом, рост цен на продукты питания составил 12%.

Причина — ввод ЕС санкций на российские энергоносители и топливо, а Франция не выбила себе никаких исключений. А с учётом того, что Франция экспортировала топливо в ЕС, забастовка нефтяников ставит под угрозу и благополучие соседей.

Европейский союз пытается сейчас закупить около 600 000 баррелей в сутки дизельного топлива, чтобы заменить российский дизель в преддверии запрета на его импорт в феврале, но свободных мощностей НПЗ в мире нет. Даже США испытывают нехватку топлива всех видов.

Во Франции назревает общенациональная забастовка

Между тем, многие профессиональные водители во Франции объявили о вынужденном простое. Медсёстры, няни и врачи отменяют посещения на дому. Испытывают трудности предприятия обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, горнодобывающей промышленности и по добыче нефти и газа.

На этом фоне депутат парламента от "зелёных" Сандрин Руссо призвала к всеобщей забастовке.

"Я надеюсь, что это (забастовка на НПЗ) будет той искрой, которая вызовет всеобщую забастовку. Гнев в стране таков, что я думаю, есть реальная возможность заблокировать и изменить либеральную политику, проводимую правительством", — цитирует Руссо Вfmtv.

По её словам, французам " невыносима" политика Эмманюэля Макрона, которая привела "к отмене страхования по безработице, отмене пенсий".

В случае развития ситуации, правительство Борн может уйти в отставку, но у Макрона нет большинства в парламенте. В правительство может прийти коалиция националистов или левых — отнюдь не либералов. Они гораздо более реалистичны в отношении ввода санкций против РФ.

Министры стали подозревать неладное

Вчера члены кабинета министров Франции стали подозревать неладное.

Министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр раскритиковал Соединённые Штаты за то, что они продают свой СПГ "в четыре раза дороже, чем они продают его американским поставщикам".

"Не может быть и речи о том, чтобы мы позволили конфликту на Украине привести к американскому экономическому господству и ослаблению Европы", — заявил министр в парламенте.

По данным международной группы импортёров СПГ (GIIGNL), только в первой половине 2022 года экспорт СПГ из-за Атлантики в Европу уже достиг 27 миллионов тонн (21 млн тонн отгружено за весь 2021 год). Из всего экспорта США за тот же период 70% СПГ предназначалось для Европы, против одной трети в прошлом году, подчёркивает Le Monde.

Следование американской санкционной политике приведёт к тому, что в Европу также потекут американская пшеница и американское оружие, а из Европы в США — европейские активы и "мозги". А вот с топливом Европе даже США не помогут и даже по астрономическим ценам. Его нет нигде, кроме России.

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«Представить такого не могли» - Запад в растерянности от действий России
Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Любовь Степушова
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