Топлива на АЗС Франции всё меньше, в иных местах его просто нет. Чиновники с ужасом ждут, на кого из них будет возложена ответственность за введённые против РФ санкции.
Во Франции рабочие компаний TotalEnergies и Esso-ExxonMobil уже третью неделю бастуют на остановленных нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ).
Забастовка вывела из строя более 60% перерабатывающих мощностей (740 000 баррелей в сутки), что вынудило страну импортировать больше в условиях очень дорогого топлива на мировых рынках. По всей Франции стоят очереди к АЗС, около трети не получают топлива вообще.
Запрещён его розлив в канистры, однако чёрный рынок процветает. За три евро и выше за литр бензин можно купить в Интернете, пишет газета Le Parisien.
В среду профсоюзы не стали выполнять приказ премьер-министра Элизабет Борн вернуться к работе под угрозой штрафа и уголовного преследования. Рабочие требуют повышения заработной платы из-за инфляции.
Инфляция во Франции официально выросла на 5,6% в сентябре, увеличив бюджет семьи на 112 евро в месяц. При этом, рост цен на продукты питания составил 12%.
Причина — ввод ЕС санкций на российские энергоносители и топливо, а Франция не выбила себе никаких исключений. А с учётом того, что Франция экспортировала топливо в ЕС, забастовка нефтяников ставит под угрозу и благополучие соседей.
Европейский союз пытается сейчас закупить около 600 000 баррелей в сутки дизельного топлива, чтобы заменить российский дизель в преддверии запрета на его импорт в феврале, но свободных мощностей НПЗ в мире нет. Даже США испытывают нехватку топлива всех видов.
Между тем, многие профессиональные водители во Франции объявили о вынужденном простое. Медсёстры, няни и врачи отменяют посещения на дому. Испытывают трудности предприятия обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, горнодобывающей промышленности и по добыче нефти и газа.
На этом фоне депутат парламента от "зелёных" Сандрин Руссо призвала к всеобщей забастовке.
"Я надеюсь, что это (забастовка на НПЗ) будет той искрой, которая вызовет всеобщую забастовку. Гнев в стране таков, что я думаю, есть реальная возможность заблокировать и изменить либеральную политику, проводимую правительством", — цитирует Руссо Вfmtv.
По её словам, французам " невыносима" политика Эмманюэля Макрона, которая привела "к отмене страхования по безработице, отмене пенсий".
В случае развития ситуации, правительство Борн может уйти в отставку, но у Макрона нет большинства в парламенте. В правительство может прийти коалиция националистов или левых — отнюдь не либералов. Они гораздо более реалистичны в отношении ввода санкций против РФ.
Вчера члены кабинета министров Франции стали подозревать неладное.
Министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр раскритиковал Соединённые Штаты за то, что они продают свой СПГ "в четыре раза дороже, чем они продают его американским поставщикам".
"Не может быть и речи о том, чтобы мы позволили конфликту на Украине привести к американскому экономическому господству и ослаблению Европы", — заявил министр в парламенте.
По данным международной группы импортёров СПГ (GIIGNL), только в первой половине 2022 года экспорт СПГ из-за Атлантики в Европу уже достиг 27 миллионов тонн (21 млн тонн отгружено за весь 2021 год). Из всего экспорта США за тот же период 70% СПГ предназначалось для Европы, против одной трети в прошлом году, подчёркивает Le Monde.
Следование американской санкционной политике приведёт к тому, что в Европу также потекут американская пшеница и американское оружие, а из Европы в США — европейские активы и "мозги". А вот с топливом Европе даже США не помогут и даже по астрономическим ценам. Его нет нигде, кроме России.
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По словам доктора военных наук, все высокоточные удары наносились в "предупредительном" порядке.