Теракт на газопроводах как системная психотерапия для Европы

На газопроводах "Северные потоки" в результате теракта образовались четыре дыры. Кто и зачем оставил Европу в преддверии зимы без российского газа; почему такая якобы техническая поломка окажет на европейцев психотерапевтическое воздействие, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой политтехнолог, политический советник Сергей Маркелов.

— Сергей Николаевич, все уже поняли, кому выгодна авария на "Северных потоках". Неужели Европа спокойно проглотит эту историю?

— Мозг политиков Евросоюза работает так, как говорят американцы. Американские аналитики считают, что в ситуации со снабжением Европы российским газом жители ЕС абсолютно не понимают своих политиков.

Политические аналитики сказали истеблишменту: "Ребята, для простой публики объяснение "назло Путину будем мёрзнуть" не работает. Нужно что-то такое, чтобы газопроводы не смогли физически выполнять свой функционал".

Политики вызывают военных, подводников, и те говорят:

"Глубина 50-100 м. Наши диверсанты работают на 50-70 м без проблем. Взрывчатка безопасно стрельнёт по таймеру через час после того, как они уплыли".

То есть, население не верит в политические объяснения войны с Путиным, а в техническую поломку уже все поверят. Западные политики очень чувствительны к общественному мнению. В Америке в ноябре промежуточные выборы в Конгресс. Республиканцы всеми силами цепляются за власть. Трамп же сказал: "Это Евросоюз придумал взрывы с трубами", то есть про Россию даже разговоров не было. Это война внутри американского истеблишмента.

— Власти не волнует, что эта поломка произошла искусственным путём?

— Им это неинтересно. Важно, чтобы была большая системная психотерапия для жителей Европы. А дальше — куча мировых институтов и лабораторий будет всё это расследовать. Например, катастрофу "Боинга" расследуют уже 8 лет. И эту поломку можно спокойно расследовать бесконечное количество времени.

Хотя, очевидно, что на поверхности лежит простая схема: американцам нужно, чтобы у европейцев вообще не было мыслей по поводу возобновления энергетического взаимодействия с Россией. Там осталась одна ветка через Украину, которая три копейки газа может гнать.

— Я понимаю, что получить компенсацию нереально, но есть ли у России возможность хоть как-то на это отреагировать?

— Там вкладывались и иностранные инвесторы. Мы вкладывались:

техникой,

технологиями,

нашим газом.

Будем потихоньку влиять на общественное сознание европейцев, не зря российский замминистра энергетики говорит: "Если нам поручат восстановить — к весне сделаем". То есть, Россия даже готова всё восстановить.

Иначе Европа станет спонсором американских хотелок, то есть тем местом, где будет подниматься экономика США. Все проблемы американской инфляции будет нести Европа.

Американцы придумали шикарную историю под видом русско-украинского конфликта, чтобы решить свои проблемы.

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