"День сурка" для Украины: иначе нацистов не остановить

Реакция Украины на сегодняшние ракетные обстрелы предельно чётко даёт понять, что Россия должна сделать 10 октября "днём сурка" для этого квазигосударства.

Президент России Владимир Путин в очередной раз проявил выдержку и самообладание, достойные "железного Феликса". После утренней "артподготовки", призванной, очевидно, в том числе хоть немного остудить горячие украинские головы, он выступил на заседании Совета безопасности РФ.

Верховный главнокомандующий снова не произнёс тех слов, которые пророчили многочисленные эксперты и ожидали услышать обыватели. Ультиматум, контртеррористическая операция, тактическое ядерное оружие — ничего из этого так и не было озвучено, по крайней мере, в открытой части заседания.

Тем не менее, российский лидер играет с открытым забралом. В случае продолжения попыток проведения терактов на территории РФ ответы будут жёсткими и соответствовать уровню угроз, прямым текстом проинформировал он на заседании Совбеза. Вот только для украинской стороны адресованные ей слова опять прозвучали как "последнее китайское предупреждение".

2+2=4? Не, не слышали

Сегодня в первой половине дня украинских пабликах чаще всего употреблялось слово "выбухи" (взрывы), сопровождаемое списком городов, в которых звучали сирены воздушной тревоги, и ненормативной лексикой. Классическое "а нас-то за шо?"

Ведь всего лишь позавчера эти самые люди весь день праздновали совершённый на Крымском мосту теракт. С упоением фотографировались на Крещатике около пресс-волла с изображением горящего Крымского моста, увлечённо рассказывали западным журналистам, как они рады и счастливы от того, что рухнул этот "ненужный" мост… "Укрпошта" даже анонсировала выпуск новой почтовой марки, посвящённой этому, без преувеличения, национальному празднику. Высочайшие официальные лица Украины тоже радовались, особенно и не скрывая, чьих рук это дело.

А всего лишь вчера — залихватски выкладывали в сеть видео внесудебной расправы над гражданским населением Купянска в Харьковской области. И не считали это чем-то предосудительным или непозволительным. Ведь это же, по мнению украинских нацистов, "коллаборанты, сотрудничавшие с агрессором", а значит — не люди. И в их отношении "доблестным захистникам" всё позволено и всё одобряемо.

Сегодня же настроения резко поменялись. "Страдальцы" начали усиленно строчить тексты на английском языке и публиковать фото украинских детей в убежищах, призывая весь мир на помощь.

Можно ничего не знать о законе кармы, можно никогда не слышать о принципе бумеранга, но уж элементарно можно сложить у себя в голове причину и последствие? Нет, не складывается у них.

Когда война — мать родна

А знаете, что сделали в самых популярных украинских пабликах, едва только над Киевом затихли сирены воздушной тревоги? Объявили денежный сбор, чтобы "устроить русне не просто адскую осень, а настоящее пекло". Сумма объявленного сбора — пять миллионов гривен, и по состоянию на 19.00 мск оставалось собрать уже меньше миллиона. Обещали, что "скоро будут долбить по Москве".

До чего же ушлые ребята, даже под прилётами умудряются стричь свою паству. Ни на секунду не прекращая накачку ненавистью к русским. Вот уж действительно: кому война, а кому — мать родна.

"День сурка" для Украины

Подписчиков у этой пропагандистской украинской секты так много, что из их реакции на происходящие события можно делать определённые выводы: статистическая погрешность будет не слишком велика. И выводы эти серьёзны для нас и, увы, совсем неутешительны для Украины, по крайней мере, для заражённой нацизмом её части:

они не остановятся. Никогда. Кто по идейным соображениям, если мозги уже насквозь прогнили нацизмом, а кто — из страха, что уже слишком много крови на руках, и прощения не будет.

Все наши предупреждения для них — лишь ещё одна возможность продолжать убивать.

мы тоже не остановимся. Не должны. Не имеем права. Мы обязаны лишить нацистов возможности убивать.

Значит, отныне каждый день должен стать для украинских нацистов "днём сурка", таким, как десятое октября. До самого окончания этого бессмысленного и бесславного квазигосударства под названием "Украина".

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