Бесполезный СНГ, как атавизм постперестроечного времени

Когда-то в постперестроечном фильме графине Призоровой из Российской империи снился сон, будто она живёт в Москве 1990-х годов. Сон отнюдь не радостный, со всеми отсюда вытекающими. На вопрос психолога: "А как называется эта страна?", она отвечает: "СНГ". А на вопрос: "А что это?", графиня говорит: "А никто не знает".

Когда международное сотрудничество в руках "олигарха"

Никто не знал, что такое Союз независимых государств и в новой России. По крайней мере, российские граждане. Нам от этого было ни шатко, ни валко. Узнали только, когда к нам начался наплыв мигрантов из мусульманских среднеазиатских республик. Последним, понятно, это название было всласть. Появилась работа, попытка закрепиться в России. Хотя их менталитет всё равно не менялся, неважно, где они оседали: в Москве или Екатеринбурге.

Радовались СНГ и местные новые президенты, бывшие партийные функционеры времён СССР. Понятно, что при таком всё более увеличивающемся мусульманском населении в той же Киргизии или Казахстане, президенты бы менялись в результате "революций" по нескольку раз в год. Но спасала их и спасает Россия, впитывая в себя "бунтарей", которые, как показывает жизнь, почему-то у нас заделываются нередко радикальными исламистами, предпочитая делать "революцию" здесь, а не у себя в ауле.

Республики бывшего СССР, решившие после 1991 года держаться вместе, особенно "южане", как показала жизнь, ориентировались, в первую очередь, на экономическую и военную помощь Москвы. А если ещё вспомнить, что когда-то наш "родной" нувориш Борис Березовский был назначен на пост исполнительного секретаря СНГ — можно было только догадываться о светлом будущем нового гособразования.

Также стоит помнить, говоря о помощи Москвы, что некоторые республики вообще не имели опыта существования в качестве суверенного государства. Но время шло, мы занимались "экономическими реформами", а наши союзники начали метаться от нас к другим патронам, заигрывая с Китаем, странами НАТО. Одним отдавая в концессию полезные ископаемые, другим — военные базы на территории своих республик.

Последние потом отнимали, держа на прицеле российский ориентир и, при этом, не забывая вышвыривать русскоязычное население не только с командных постов, но даже с предприятий, на которых нередко и держалась экономика среднеазиатских республик. Излишки населения почему-то последние предпочитали держать в России. А мы ставили всяческие препоны для возвращения русского населения в Отечество, предпочитая мигрантов.

Союзники остались на бумаге

В последние годы относительно регулярное кровопролитие между Киргизией, Узбекистаном и Таджикистаном во время пограничных инцидентов, в ходе которых погибли сотни человек, должно было бы насторожить наше руководство. В СНГ не всё так благостно. Но не армию ОДКБ туда вводить. Да и карабахские события теперь не дают нам спать спокойно. А тут ещё наша военная помощь в удержании режима Назарбаева в Казахстане.

Занявший пост "вечного" первого секретаря ЦК КП Казахстана нынешний президент Токаев вместо благодарности сразу же занял откровенно антироссийскую позицию, переведя торговлю с Россией под санкционный контроль США. Хотя, ещё летом в одном из интервью он говорил, что преемственность дружбы, союзничества между двумя странами "сохраняется в полном объёме".

По его словам, Казахстан "ни в коем случае не отказывается от своих союзнических обязательств", потому что это было бы неправильно и "неоправданно с точки зрения перспективы", но "истина дороже". Вот и пользуются открытыми границами между РФ и Казахстаном, шастая туда-сюда, и наши дезертиры и, может быть, "ихние" шпионы. Одно другому не мешает. Но время-то военное.

Опускаем экономические плюсы и минусы тридцатилетней истории СНГ, хотя гражданам РФ от СНГ за последнюю четверть века не перепало ни копейки. Но, говоря о сегодняшних реалиях, когда Россия встала на военные рельсы, к некоторым нашим друзьям по СНГ есть немало вопросов. Если не больше. А тема "необходимости и полезности" этого союза для России уже многими ставилась под сомнение ещё в годы его основания.

В годы Второй мировой войны Москва смело использовала и аграрный, и людской потенциал Средней Азии, в том числе, эвакуируя туда население и строя промышленные предприятия. Сегодня на это рассчитывать не приходится. А получить неожиданный удар в спину — для нас не то время.