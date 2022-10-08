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Автор Ольга Лебедева

Британская разведка предсказала войну на Украине 30 лет назад

Мир

Великобритания ожидала "серьёзной конфронтации между Россией и Украиной” ещё в 1992 году.

Британская разведка предсказала войну на Украине 30 лет назад

Об этом рассказал британский журналист Фил Миллер, статья которого опубликована изданием Consortium News.

"Полуостров в Черном море принадлежал России, пока руководство Советского Союза не передало его Украине в 1954 году. До самого конца холодной войны в Крыму сохранялось значительное российское присутствие — там располагался стратегически важный для военно-морского флота РФ порт Севастополь. Влияние России в регионе было настолько сильным, что в 1990-х годах местные политики хотели провести референдум о независимости от Украины", — пишет Миллер, напоминая, что большая часть населения в Крыму — русские.

В мае 1992 года — через полгода после распада СССР британская Mi-6 проинформировала премьер-министра Джона Мейджора о том, что "сложившаяся ситуация вызывает сильные эмоции в Крыму и среди мощного националистического лобби в Киеве, а также в Москве”.

"Есть реальная вероятность того, что ситуация выйдет из-под контроля. Это может означать насилие в Крыму и серьёзную конфронтацию между Россией и Украиной”, — предупредили Мейджору разведчики.

Тогда, напоминает британский журналист, был достигнут компромисс: Крым стал автономией, оставшись в составе Украины.

"Оторвать Украину от России"

"Уже на тот момент (30 лет назад) было понятно, что Украина очень неоднородна: на западе страны весьма популярны ультранационалистические взгляды, на востоке — пророссийские. Были сделаны прогнозы, что такая ситуация приведёт к внутреннему гражданскому кризису".

В конце 1993 года планировщики Министерства иностранных дел Британии пришли к выводу, что "Украина может быть поглощена Россией", и начали разрабатывать планы по её выводу на западную орбиту за счёт содействия приватизации и взаимодействия с Международным валютным фондом. Финансовая помощь должна была предоставляться при условии, что Киев перестроит свою экономику по западному образцу.

Однако, британская разведка оказалась права — конфликт на Украине всё же грянул, констатирует Фил Миллер.

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Куратор: Любовь Степушова
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