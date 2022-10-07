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Автор Сергей Лебедев

Израиль сегодня: "избранный народ", который никогда не был своим среди чужих

Мир » Азия » Ближний Восток

Израиль сегодня — великая страна. Занимая площадь в два раза меньше Московской области, она — везде. Страна умудрилась обрести свою атомную бомбу, умеет создавать высокотехнологичное оружие и имеет наработки по его производству и даже засветилась, обучая наследников "Бабьего Яра". А о достижениях тамошних спецслужб, которые, как следует из новейшей истории Израиля, вообще плевали на любые международные правовые нормы, знает весь мир. Им это разрешается.

Израиль сегодня: "избранный народ", который никогда не был своим среди чужих

Действительно, сейчас это самая главная страна не только на всём Ближнем Востоке, о гражданстве которой, судя по обилию информации в последнее время, мечтают многие бывшие российские актёры-орденоносцы. И ведь получают, как и тот же российский криминал, успешно поплёвывая на наше правосудие, где-нибудь на брегах Хайфы. Тем более, что отсюда и до США недалеко… самолётом.

Адекватный ответ по-еврейски

Израилю есть, чем гордиться. Учитывая, что сам факт выживания среди недругов как по национальности, так и по вере — уже большой успех. Денег у маленькой страны хватает не только на оборону, но и на процветание. Если раньше ВВП страны был около 20 тысяч долларов на душу населения, сегодня он стал выше. Что приближает Израиль уже ко многим странам Западной Европы.

Около миллиона евреев приехало из бывшего СССР не только в 1970-е годы, но и после развала Советского Союза, и отнюдь не с пустыми руками, были среди них и учёные. А страна, даже не опираясь на американскую руку помощи, обрела второе дыхание, правильно распорядившись с советским наследством. Только на кредиты мозги не выучишь.

Тем не менее, "страна обетованная" до сих пор остаётся и останется страной осаждённой. Только за это Израиль надо уважать и учиться у него. Несмотря на победы в разных войнах с арабской коалицией, подписанными мирными договорами с Египтом, Иорданией или палестинцами, нет никакой гарантии, что на Израиль не посыпятся, пусть и на уровне школьной сборки, ракеты со смертоносной начинкой.

Время от времени, террористы убивают евреев на улицах израильских городов, на что следует незамедлительный удар по противнику. Где бы он ни был. И окружение враждебных сил со стороны Сирии, Ирана и кучи других антиеврейских вооружённых ближневосточных группировок Тель-Авиву не помеха.

Сионизм устарел, но выжил

В своё время отмечалось, что индивидуальность евреев помогают поддержать три главные вещи:

  • Коллективная память Холокоста, хотя даже сами израильтяне полагают, что она угасает.
  • Кампания за свободу для советских евреев, которая успешно завершена с развалом СССР. Главное же, что несчастья и триумфы Израиля должны переживаться всеми евреями, где бы они не проживали.
  • Сионизм — религиозное националистическое движение, которое и породило создание еврейского государства в 1949 году.

Британское издание "Экономист" писало:

"В первые десятилетия существования Израиля сионистский план создания еврейского государства, защиты его границ, собирание евреев со всего мира, породил сильное чувство национального сплочения".

Сейчас, в том числе и под давлением США, где уже трансгендеры стоят во главе армии, а также, когда всё больше населения чувствует себя более обеспеченным в безопасном Израиле, сионизм уже не отличается таким уж цементирующим звеном. Молодёжь, которая носит винтовку за плечами, но не видела нацистских гетто, полагает, что сионисты уже выполнили свою миссию, создав и консолидировав государство.

Хотя, именно сионисты когда-то были во главе многих социальных революций в Европе, перенеся со временем свой опыт на историческую родину. Речь идёт о коллективных фермах-кибуцах, которые успешно работают и развиваются, а также о профессиональной армии на основе всеобщей воинской повинности. Последнее этой маленькой стране особенно важно. Иначе бы задавили ещё в зародыше.

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Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Саид Гафуров
Темы сша ссср армия война израиль палестина
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