ООН — проводник политики НАТО, но нужна ли она сегодня России

Недавно Россия, обладая правом вето, заблокировала в Совете Безопасности Организации Объединённых Наций проект резолюции с осуждением российских референдумов на Донбассе. Понятно, что застрельщиками стали США и Албания. Геноцид сербов в Косово американцев никогда не волновал.

Отметим, что в поддержку проекта резолюции проголосовали Албания, Великобритания, Гана, Ирландия, Кения, Мексика, Норвегия, ОАЭ, США и Франция. Бразилия, Габон, Индия и Китай — воздержались. Всё-таки наш БРИКС чего-то ещё стоит. Это приятно.

Не были в Лиге Наций, но войну выиграли

Европейские политические образования по "статус-кво", вероятно, можно вести с 1815 года. Разгромив Наполеона, Россия, Пруссия и Австрия, с целью поддержания установленного на Венском конгрессе международного порядка, объявили о взаимопомощи всех христианских государей, создав "Священный союз".

Папа Римский и Турция, вроде бы, антагонисты, не поддержали его. Для нас он кончился проигрышем в Крымской войне. А впоследствии Россия стала главным противником для Германской монархии и Австро-Венгерской, которых Александр I и Николай I спасали от полного развала. Это раз.

Во-вторых. После окончания Первой мировой войны появилась Лига Наций. Прообраз ООН. Цель благая — разоружение, предотвращение военных действий, обеспечение коллективной безопасности, урегулирование споров между странами путём дипломатических переговоров, а также улучшение качества жизни на планете. В 1934 году СССР вошёл в него, а в 1939 году из-за советско-финской войны Москву оттуда попросили. Не расстроились, тем более, что в Лигу не входили не только страны фашистской оси — Германия, Италия и Япония, но и самая "демократическая" страна на свете — США.

В 1945 году появляется ООН, членом которой стал СССР. Главная цель организации — предотвращение будущих войн. Но будущее показало, что количество войн в мире только увеличилось. С развалом СССР РФ унаследовала место Москвы в Совбезе. Но, как показывают нынешние события, это членство теперь надо доказывать на поле боя. К сожалению, нередко не на дипломатическом.

С развалом главного игрока на мировой арене, СССР, ООН де-факто перестала быть силой, которая могла бы эффективно контролировать и предотвращать как мировые конфликты между государствами, так и масштабные нарушения прав человека во внутренней политике различных стран. Примеры сербского Косово и прихода неонацистов в Киеве к власти — красноречивы.

ООН перестала быть независимой политической структурой. Штаб-квартира в США, большинство сотрудников центрального аппарата являются гражданами США. Зарплата тоже капает оттуда. Так что, советские лозунги о том, что эта организация сможет обеспечивать коллективную безопасность, дружественное отношение между странами и защищать права человека, почили в бозе.

Теперь под крылом США и НАТО ООН может разжигать международные конфликты на Ближнем и Среднем Востоке и в Восточной Европе. Опыт есть — война в Северной Корее, убийство демократических лидеров Африки в 1950–1960-х годах.

Когда один большой игрок слаб, другие, почувствовав это, начинают хамить. О каких "объединённых нациях" тогда может идти речь. Замгенсека ООН Идзуми Накамицу на заседании Совбеза ООН в сентябре выражает обеспокоенность по поводу масштабных поставок оружия со стороны Запада на Украину. Через несколько дней глава Пентагона Ллойд Остин в пику ему объявляет, что президент США одобрил очередной транш в 700 миллионов долларов на военную помощь фашистской Украине.

Только с 1999 по 2014 годы на Украину было поставлено вооружение общей стоимостью почти 180 миллионов долларов. С 2014 по 2021 годы объём военной помощи Украине со стороны США составил уже 2,7 миллиарда. А за июнь США выделили Киеву 13 траншей на военную помощь на общую сумму 6,1 миллиарда долларов.

Понятно, проще гробить украинцев на транши, чем бросать на Донбасс своих вояк. Армия всё-таки наёмная и влетает США в копеечку. А когда платят много, то и жить хочется, да и воевать лениво. Это, кстати, назревшая сегодня тема для обсуждения — что лучше: наёмная армия или срочная служба.

Около сотни миллионов долларов могут пригодиться и здесь

Уже не секрет, что США используют Украину в качестве инструмента достижения своих целей. Председатель комитета сената США по разведке Марк Уорнер откровенно заявил, что украинское контрнаступление стало результатом работы американской разведки. Вот и приходится нашим представителям в ООН отбиваться от тотальных упрёков стран НАТО (а подпевалы найдутся) в адрес России. Любые предложения по переговорному процессу ими отметаются. К сожалению, это строится теперь и на реалиях СВО.

Теперь на Россию НАТО вешает не только "агрессию", но и необходимость Европе надеть "свитера" из-за энергетического кризиса и даже продовольственный коллапс. И это в США, где практически все продукты уже изначально нашпиговываются генетически модифицированными организмами, а "чистые" продукты из России стоят хороших денег.

Вот наш первый зам постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский ратует за необходимость расширения географического охвата Совбеза, чтобы повысить в нём представительность за счёт государств Африки, Азии и Латинской Америки. Мол, выровняется баланс в процедурах принятия глобальных решений. Выровняется, когда? А где гарантия, что некоторые новые члены Совбеза ООН не перебегут на другую сторону, как это происходит в последние десятки лет? Никакой.

К сожалению, сегодня нашу Дипакадемию МИД, которая ещё во времена СССР была закрытым высокопрофессиональным учреждением, заканчивают и обычные функционеры из госаппаратов, попавшие туда исключительно по блату. Могу понять, как крутятся наши опытные, ещё с советской закваской, дипломаты с такими "советниками".

Конечно, уставу ООН противоречат нынешние попытки изолировать Россию от международного сообщества. Речь идёт о резолюции Генассамблеи ООН "Агрессия против Украины", антироссийская резолюция по гуманитарной ситуации на Украине, исключение России из Совета по правам человека ООН, призывы исключить РФ из Совбеза ООН.

Может быть, стоит прекратить кататься и платить деньги пронатовской организации. СССР прекрасно слышали и вне Лиги Наций, великолепно услышат и сегодня, пусть даже и не перед микрофоном в зале заседаний ООН в Нью-Йорке. У стран НАТО в мире много врагов.

Сообщалось, что Россия входит в десятку основных плательщиков в бюджеты ООН. Как следует из статистики постпредства РФ при организации за 2019-2021 годы, в декабре 2020-го РФ внесла платёж в регулярный бюджет в размере 66,4 миллиона долларов, а через год — 70 миллионов. А у нас теперь собирают с мира по нитке вещи для мобилизованных ребят. Стыдно…

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