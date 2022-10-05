Путин запретил Сатане править бал в России

В своём обращении 30 сентября президент России Владимир Путин назвал западные либеральные ценности "откровенным сатанизмом". И, пожалуй, ничуть не преувеличил.

Сохраняя чекистскую сдержанность и будучи предельно корректным в выборе слов, Владимир Путин, тем не менее, всё реже соблюдает политес и всё чаще называет вещи своими именами, вызывая неиллюзорное раздражение у поклонников нетрадиционных форм межличностных и международных отношений. Например, когда в феврале этого года он назвал киевский режим, пришедший к власти в результате государственного переворота, "шайкой наркоманов и неонацистов". Или сейчас, когда высказался о так называемых западных либеральных ценностях, назвав их "извращениями, которые ведут к деградации и вымиранию".

"Такое полное отрицание человека, ниспровержение веры и традиционных ценностей, подавление свободы приобретает черты "религии наоборот" — откровенного сатанизма", — подчеркнул российский президент.

Равноправие от лукавого

О том, что на Западе восторжествовал откровенный либеральный сатанизм, говорилось уже давно. Но вот ещё несколько свежих примеров:

власти американского штата Калифорния приняли закон, согласно которому несовершеннолетние дети смогут менять пол без согласия родителей, без их ведома и даже против их воли. Кроме того, врачам запретили передавать родителям медицинские сведения, связанные с гендерной идентичностью их детей. А тех мам и пап, которые воспротивятся решению своего ребёнка сменить пол, ожидает лишение родительских прав.

Инициатором этого закона стал местный сенатор Скотт Винер. Этот "законотворец" считает, что Калифорния должна стать "убежищем", в котором пройти гормональную терапию и сделать операцию по смене пола смогут дети из штатов, где подобное запрещено. А губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, недолго думая, подписал документ "во имя равенства и признания".

в конце сентября в Испании разразился ураганный скандал после того, как министр по вопросам равноправия Ирен Монтеро, выступая в нижней палате парламента, заявила, что дети "имеют право знать, что могут любить или вступать в сексуальные отношения с кем захотят на основе согласия".

Ведущих испанских политиков такое фривольное понимание равноправия возмутило. Они назвали слова Ирен Монтеро неприемлемыми и потребовали её немедленной отставки.

"Необходимо срочно, чтобы эта дама подала в отставку или была уволена. И закрой это тоталитарное министерство, когда уйдёшь. Убери свои грязные руки от детей!" — резко высказался в её адрес лидер партии Vox Сантьяго Абаскаль.

Помимо этого, Ирен Монтеро известна тем, что лоббирует принятие закона "О настоящем и эффективном равенстве трансгендеров и о правах ЛГБТИ". В случае принятия этого законопроекта детям с 12 лет будет разрешено проводить гормональную терапию и операции по смене пола без установления медицинского диагноза.

в следующем году в Берлине откроются детские садики ЛГБТ-направленности. В этих учреждениях детям (дошкольного возраста!) будут рассказывать, "что значит быть геем или лесбиянкой". Известно, что уже подано более 60 заявок, причём заявки принимаются не только от представителей ЛГБТ-сообщества.

"К примеру, есть десять детских книг — и только три, в которых принц женится на принцессе", — с гордостью излагает свою концепцию компания-организатор.

В немецкой прессе также появилось уточнение, что в совет директоров входит некий Рюдигер Лаутманн, ранее проявивший себя в качестве защитника педофилов.

"Наверное, было бы странно, если бы люди, которые нормально относятся к сексу с детьми, стали педагогами, ведь это называется педофилия? Почему же таким людям Министерство образования Германии разрешает открывать детский сад?" — задаются вопросом немецкие журналисты.

Pravda.Ru поинтересовалась у специалистов, действительно ли взрослые на Западе так сильно озабочены правами и свободами детей? Как повлияет на детскую психику такое "гендерно-разнообразное" воспитание? И каковы перспективы такого общества?

Мнение психолога: "Это не про свободу"

"Это абсолютно не про свободу, а про нарушения границ дозволенного у детей. Детям это не по возрасту, а значит, идёт во вред", — уверена детский психолог, детский нейропсихолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова.

Ведь не просто так принято, что вступать в какие-либо интимные связи, создавать семью рекомендуется лишь после 18-летия, и никак не раньше. До этого возраста считается, что несовершеннолетний психологически не готов. Ребёнок воспринимает всё буквально. Ему интересно попробовать себя в разных вариациях. А ему открывают такие темы, которые ему ещё рано, не по возрасту. Ребёнок начинает раньше времени задумываться, при этом не имея достаточного жизненного опыта, и ошибка неминуема, отметила специалист.

"Мы видим, как дети европейских и американских звёзд, которые заявляли, что хотят поменять пол, пили гормоны и готовились, через некоторое время повзрослели и поняли, что они уже не хотят. А уже организму нанесён ущерб огромнейший", — привела пример психолог.

По мнению Натальи Наумовой, в результате такой травматизации молодёжи понадобится длительная реабилитация, чтобы восстановиться. При этом тенденция ведёт к тому, что у таких людей не будет потомства и полноценной семьи. Отношения в бездетной паре могут быть неустойчивыми, что приведёт к большему количеству одиноких людей.

"Люди будут больше сами по себе, более замкнутыми, автономными, и, соответственно, абсолютно точно будет серьёзнейшая убыль населения", — подытожила эксперт.

Мнение священника: "Тяжёлый грех"

На наш запрос также откликнулся священник Благовещенского храма и секретарь Совета по биоэтике при Московском патриархате Максим Обухов.

"По традициям, по учениям православной церкви и по библейскому подходу это тяжёлый грех. Но они уже придумали такое, чему в библейские времена даже догадаться не могли — заставлять родителей воспитывать детей в соответствующем духе. И у родителей часто нет альтернативы: стоит только высказать какое-то несогласие, можно получить штраф или судебный иск. Это положение дел многих не устраивает, но из-за репрессий люди боятся прямо протестовать", — высказался представитель Русской православной церкви.

Максим Обухов также отметил, что в России к мнению церкви прислушиваются. В частности, именно РПЦ выступала за то, чтобы закрепить в Конституции положение, что брак является союзом мужчины и женщины, во избежание разночтений.

Резюмируя мнения экспертов, от себя хочется добавить: вседозволенность в воспитании детей и в отношении общества недопустима не только оттого, что считается тяжким грехом, а прежде всего потому, что губительна для того, кому всё дозволено — морально, духовно и физически. И наш президент, называя эту "либеральную ценность" извращением, ведущим к деградации и вымиранию, абсолютно прав. Для России это неприемлемо. И Сатана здесь править бал не будет.

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