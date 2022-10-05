НАТО и Россия: от "младшего партнёра" до врага

Североатлантический альянс продолжит поддерживать Украину, однако это не делает его стороной конфликта. С таким утверждением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью телекомпании NBC. Конечно, не делает. Это их мнение, а наше мнение их не волнует. И война "мнений" началась не сегодня.

Уже с постсоветской Россией в НАТО обращались не иначе как с "младшим братом". Поэтому сейчас Запад успешно пополняет свои денежные закрома, вооружая Киев, и потирает руки, что сбылась вековая мечта — столкнуть два когда-то братских народа. И это они, надо признать, успешно сделали.

"Партнёрство во имя мира"

"Приручение" новой России началось ещё в ходе войны в Югославии. Под знаком "содействия урегулированию" в Боснии Вашингтон успешно осуществил свой проект расширения блока за счёт государств Восточной Европы. К тому же, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе уже начала выстраиваться очередь из "стран-партнеров" из бывшего Варшавского договора и советских республик. Понятно, что уже с испробованными в годы перестройки антирусскими лозунгами. Мир успешно шёл к однополярному американскому "миру".

60-тысячный корпус "миротворцев" из НАТО (20 тысяч из США) был брошен на развал Югославии. Кстати, ООН тогда для приличия разбавил штатовцев и нештатовцами. В том числе, и подразделениями российской армии. Всего 1500 человек. Если мы де-юре и были как бы "братьями по оружию", но де-факто наша автономность не мешала принципам общего руководства НАТО. Если мы и имели свои виды на защиту мирного сербского населения, то и не мешали сверху разваливать когда-то дружественную нам страну.

Вопрос о разъединении противоборствующих сторон, по сути, заключался в расколе когда-то большой страны на кучу маленьких республик. Кстати, данный сценарий всегда можно опробовать в любой многонациональной стране со слабой центральной властью.

Думаю, ещё кто-то помнит напугавший НАТО марш-бросок наших десантников в Югославии. Действительно, дошли мы туда быстро, но и убрались быстро. И не вина наших ребят. НАТО уже похлопывало новую российскую власть по плечу. Наполеон, как говорят, любил в настроении своих маршалов дёргать за ухо. С царём Александром I у него это не прошло, с российскими тогдашними лидерами у НАТО вышло.

Вот и появились сладкие для кого-то программы "Партнёрство во имя мира", совместные военные учения Россия — НАТО.

"Адекватный ответ" так и остался на бумаге

Вот и двинулись наши "партнёры" на Восток, снисходительно глядя на русофобскую политику прибалтов и поляков. А позже, и на снос памятникам советским воинам в этих республиках. Возвращаясь чуть назад, хочется отметить, что и варварские бомбардировки сербского мирного населения НАТО не мешали нам становиться в стойло НАТО в качестве пассивных зрителей.

Тогдашний министр обороны Грачёв, всё же, общался на повышенных тонах с руководством Брюсселя, затрагивая тему "расширения НАТО". Но заверения наших друзей о "ключевой роли России, важности постоянного политического диалога", приближённые наших власть имущих, потянувшиеся на хлебные места в аппараты ООН, НАТО, а позже и в Евросоюз, сглаживали "наше недопонимание". Всё-таки есть некая преемственность у наших лидеров. Грачёв, как недавно и Лавров, любил на словах "давать адекватный ответ", когда нас били по морде.

Итог — сегодня НАТО при помощи Киева пробует нас на зуб. И российские границы США и их союзники обложили по полной, как охотники на волка, развесив кругом красные флажки. Причём, речь идёт не только о техническом или людском превосходстве. Вопрос о применении ядерного оружия всё ещё остается на уровне "может быть".

В одном из документов НАТО уже давно дан приказ:

"Всем союзникам следует быть готовыми к тому, чтобы во время войны или кризиса позволить силам других союзников войти на их территорию и проводить на ней операцию".

Кстати, СССР нет, но антироссийское направление в НАТО до сих пор в приоритете. Так что, "российская угроза" ни в левых, ни в правых, ни в "розовых" или "голубых". Россия всегда мешала тем, кто развязывал на европейском континенте войны. Пусть даже, если зачинщики и за океаном.

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