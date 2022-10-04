Эпическая битва Илона Маска за мир оказалась не нужна Украине

Генеральный директор компаний SpaceX и Tesla, американский миллиардер Илон Маск в очередной раз взорвал мировое медиапространство, "внезапно" предложив свой "план мирного урегулирования" ситуации вокруг Украины.

Креативщик Илон Маск точно знает это правило: "Если где-то загорелось, нужно срочно поджечь в другом месте". Зачем? А чтоб никто не догадался, где горит на самом деле.

Илон Маск и приступ гуманизма

Практически с самого начала российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины американский миллиардер определился со своей позицией: украинцам был открыт доступ к глобальной системе спутниковой связи StarLink, а украинские больницы получали солнечные электростанции Tesla Powerwall. И вдруг инженерный гений выдвинул "мирный план", включающий четыре пункта:

на "аннексированных" территориях проводятся повторные референдумы под наблюдением ООН: "Россия уходит, если такова воля народа";

Крым формально является частью России, поскольку принадлежит ей с 1783 года и до "ошибки Хрущёва";

Крым должен быть обеспечен водой;

Украина остаётся нейтральной.

Украинской стороне, мягко говоря, не понравилось это "мирное предложение", и она незамедлительно пошла в контратаку. Самое безобидное, что о себе узнал американский инженер, что он теперь Илон "Маскаль".

Президент Украины Владимир Зеленский учинил в Twitter* опрос: "Какой Илон Маск вам нравится больше: тот, который поддерживает Украину, или тот, который поддерживает Россию?" Стоит ли уточнять, что результат опроса оказался стопроцентно предсказуем?

Бывший посол Украины в ФРГ Андрей Мельник, который, ещё будучи в должности, возвёл украинскую дипломатию в ранг запредельной (все помнят, как он назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой"? Вот это уровень!), коротко ответил: "F…ck off". И пояснил, что это "очень дипломатичный ответ". А вслед пригрозил миллиардеру: "Теперь ни один украинец не купит ваше чёртово дерьмо Tesla". (Как будто до этого каждый украинец считал своим долгом купить Tesla).

Советник главы администрации президента Украины Михаил Подоляк воинственно предложил встречный, "куда лучший мирный план", заключающийся в "освобождении захваченных территорий, включая Крым, демилитаризации и денуклеаризации России, а также международном трибунале".

Последовавшие оправдания Илона Маска в духе "мы поддерживаем Украину" и "если вы заботитесь об украинском народе, ищите мира" уже не помогли: в наступление пошли украинские кибервойска. Бизнесмен отметил, что его аккаунт в Twitter подвергся "невиданной доселе" атаке ботов. Но это ещё полбеды — могут ведь и на печально известный "Миротворец" внести как "предателя и агента Кремля".

Агент расшифровался: шерше ля фам

Помните, как при 45-м президенте США Дональде Трампе в обиход вошёл термин "твиттер-дипломатия"? Илон Маск ухватил перспективную идею, и теперь в полной мере можно говорить о "твиттер-экономике", поскольку практически каждое его заявление в этой соцсети (которую он, кстати, хотел купить, да передумал) способно двигать и даже шатать мировые фондовые рынки.

Российская сторона, зная эту экстравагантную манеру американского бизнесмена вести дела, отреагировала на его реплики с юмором.

"Маск молодец, однако. Достоин присвоения внеочередного офицерского звания. Правда, рано расшифровался Юстас. Следующий пост выдаст что-то типа "Ukraine is an artificial state”", — отметил Дмитрий Медведев.

А Дмитрий Рогозин прямо заявил, что к последним заявлениям американца причастна русская женщина — космонавт "Роскосмоса" Анна Кикина. Скоро она полетит на МКС в составе экипажа корабля Crew Dragon.

А ларчик просто открывался

Украинцы теперь гордятся тем, что "обрушили бизнес" Илону Маску: акции компании Tesla действительно упали на 8,61%. В общем, успешно разрукопожали американца. Но, со своим украиноцентричным сознанием, как обычно, много на себя берут.

Акции Tesla рухнули после публикации отчётности компании за третий квартал 2022 года. Согласно отчёту, компания поставила на рынок 343 830 автомобилей, но даже эти рекордные цифры оказались ниже ожиданий инвесторов. По данным на момент закрытия торгов на бирже Nasdaq 3 октября, одна акция Tesla стоила 242,40 доллара. Сегодня они уже показывают небольшой рост.

Но Илон Маск точно знает правило: "Если где-то загорелось…" И получается, что все хайповые заявления о признании российского статуса Крыма и призывы к миру на Украине — всего лишь очередной ловкий пиар-ход для отвлечения внимания от не слишком оптимистичных для инвесторов финансовых показателей.

Илон Маск — не тот человек, который что-то делает "просто так" или "внезапно" в публичном пространстве, даже при том, что, в принципе, может себе позволить многое. Но, по крайней мере, реакция украинской стороны на его заявления позволяет нам чётко уяснить её намерения продолжать боевые действия "до последнего украинца". А значит, никакие разговоры о мире с Украиной не имеют смысла.

* доступ к ресурсу Twitter в России ограничен на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля.

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