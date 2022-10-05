"Северные потоки": Россию не пустят к месту теракта, пока не спрячут все улики

Действительно ли авария на газопроводах "Северный поток" — это террористический акт, кому он выгоден и против кого направлен; как конфликт на Украине уничтожил экономику Германии, а также о том, можно ли восстановить газопровод, и когда это будет сделано, рассказал капитан 1-го ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

— Василий Алексеевич, президент России Владимир Путин заявил, что инциденты на "Северных потоках" являются диверсией Запада. Как вы понимаете это заявление?

— Это работа диверсантов из спецслужбы США и примкнувшей к ним Великобритании. Именно они обладают такими возможностями: в большей степени США, но и англичане — известные в этом направлении диверсанты с прошлого века.

Сейчас, во-первых, надо расследовать инцидент; во-вторых, надо чинить трубы. Кто будет этим заниматься, пока Россия под санкциями? Нужны водолазы и определённые возможности. Поэтому дело будет расследоваться долго.

Сейчас будут прятать улики после взрывов — там 100 кг в тротиловом эквиваленте, это очень серьёзно. Когда они все улики спрячут, а сделать это можно, потому что там глубины небольшие, тогда, может быть, и Россию пригласят. Но наши компетентные люди знают виновных — неслучайно президент сказал, что виноваты англосаксы.

Сейчас реально Европу наклоняют США вкупе с Великобританией, чтобы утвердить господство в системе военно-промышленного комплекса и в поставках углеводородов, американского сжиженного газа.

Кроме того, не у каждой страны есть возможности для такого теракта. Это серьёзная работа: подводные беспилотники, обученные водолазы. Польша точно не способна на это. Мало где есть такие морские диверсанты:

в России,

США,

Великобритании;

может быть, во Франции, Китае, Японии.

— Кто больше всего пострадает от этих диверсий, и кому они выгодны?

— Выгодополучатели здесь США и примкнувшая к ним Великобритания, что-то достанется и Польше. Но выгоднее всего это для США, потому что Германия выводится из игры. У Германии остаётся одна нитка сейчас, она проходит по территории Украины, а вторую нитку (на территории Луганской Народной Республики) Украина отключила. И Германию поставили перед фактом: или вы поставляете оружие, в том числе танки Leopard, на Украину, либо украинскую ветку просто отключат.

Конечно, большой вред нанесён России в экономическом смысле, но в гораздо большей степени это касается Германии, которая очень зависит от дешёвого российского газа.

Германия больше не будет локомотивом экономики ЕС.

— Сделают ли ремонт газопроводов или их просто закроют?

— Здесь всё связано с нашей специальной операцией в Донбассе, в ходе которой у нас появилось четыре новых региона. Пока идёт спецоперация, Россию к газопроводу не пустят.

И потом, если газопровод не работал, газ по нему не шёл, потому что нам запретили ремонтировать турбины и, по сути, эксплуатировать "Северный поток — 2", какой резон сейчас ремонтировать, вкладывать деньги, зная, что газ там не пойдёт? В этом году однозначно ремонта не будет, и в следующем, может быть, тоже.

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