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Автор Ольга Лебедева

Антонов: Вашингтон, провоцируя ядерную войну с РФ, не сможет спрятаться за океаном

Мир

США сильно рискуют, провоцируя ядерную войну против России.

Антонов: Вашингтон, провоцируя ядерную войну с РФ, не сможет спрятаться за океаном

С таким предупреждением выступил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, подчеркнув, что "нет понятия ограниченный конфликт такого рода".

Российский дипломат заявил, что американские военные планировщики "по-видимому, надеются, что Соединённые Штаты смогут укрыться за океаном”, если ядерное оружие будет использовано в Европе, и предостерёг от такой авантюры.

"Можно с уверенностью предположить, что любое применение ядерного оружия может быстро привести к перерастанию локального или регионального конфликта в глобальный”, — написал он в статье, опубликованной журналом National Interest.

У Штатов большой опыт эскалации…

По словам Антонова, риск эскалации исходит от США, а не от России:

"Вашингтон десятилетиями вторгался в российские границы с расширением НАТО и демонтажем различных договоров о контроле над стратегическими вооружениями с Россией, — напомнил он. — Заявления Москвы о том, что российская нацбезопасность ставится под угрозу, были просто проигнорированы. Это убедило нас в том, что США просто хотят получить преимущества в области безопасности и добиться глобального военного господства”.

Напомню, что Анатолий Антонов до того, как возглавить российское посольство в Штатах, занимался вопросами, связанными с сокращением ядерных вооружений, военной прозрачностью и снижением стратегических рисков в Министерстве иностранных дел России. То есть лучше многих знает, о чём говорит.

… но в этот раз не прокатит

Дипломат предупредил "заинтересованные стороны:

Если Россия поймёт, что её существованию угрожают США и их союзники, она применит ядерное оружие, как указано в военной доктрине страны.

На этом основании посол призвал Вашингтон "смягчить свою враждебную риторику и политику, уважать интересы национальной безопасности России и присоединиться к ней и другим ядерным странам, подтвердив обещание работать над тем, чтобы избегать любого применения оружия".

К слову, предположения о том, что Россия может использовать свой ядерный арсенал "для компенсации своих неудач на международной арене", были распространены в западных СМИ ещё до того, как Москва начала свою СВО на Украине в конце февраля.

Последний раунд спекуляций и предупреждений со стороны высокопоставленных чиновников прозвучал в ответ на выступление президента России Владимира Путина на прошлой неделе.

Он, напомню, тогда сказал, что США хотят разделить Россию так же, как Советский Союз после его распада, и предупредил, что Москва будет использовать все имеющиеся в её распоряжении инструменты для защиты своей территориальной целостности.

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Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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