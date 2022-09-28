Адюльтеры и разводы не пошатнут британскую монархию

Миллионы людей во всём мире завидуют лёгкой жизни британских монархов. В одной из кинохроник забавно было видеть, как пока недавно ушедшая в мир иной королева Елизавета II читала обращение к британскому парламенту, её муж, герцог Эдинбургский, катал игрушечную машинку по столу королевы.

Хочешь мороженое, хочешь пирожное. Но работу свою всё равно надо знать и тащить на себе. Пусть это парады королевских гвардейцев или ваши мордашки с собачками корги на бокалах, сделанных в Китае. Ещё несколько лет назад доход от королевского фетиша приносил стране, а вернее, британской короне, 328,8 млн фунтов стерлингов. Большую часть прибыли принесли операции с недвижимостью в центре Лондона и ветряные электростанции на побережьях Уэльса и Северной Ирландии. Правда увеличились и расходы казны на королевскую семью. Но и налоговая инспекция в Англии работает хорошо. В том плане, у кого, что есть.

Да и королей сегодня в мире можно пересчитать по пальцам. Вот и приходится Виндзорам отдуваться в таблоидах за их счастливую жизнь. Тем более, что наследственность, если не генетическая, то историческая, всегда привлекала обывателей к английским монархам.

Елизавета II никогда не верила в брак Дианы и Чарльза

За последние десятилетия о взаимоотношениях нынешнего короля Карла III и принцессы Дианы были написаны тома. Понятно, что речь шла об адюльтере. Другое дело, кому приписывалось это журналистами и бытописателями.

Тем не менее бракоразводный процесс когда-то разделил британцев на два лагеря. Одни ратовали за неукоснительное соблюдение вековых традиций, другие выступили за радикальные реформы британской монархии.

Но гибель в автокатастрофе леди Дианы, которую несколько лет любили снимать с униженными и голодными, особенно в Африке, расставила все точки над "i". Её относительно быстро забыли, а тут ещё и пару принцев подросли, которые любили сниматься без штанов и вообще стали ближе "к народу". Женились, детишки. Кто-то даже получил медальку за полёты над Афганистаном. Но король-то теперь Карл III. Старенький, но свой.

Вообще, наследственность британского адюльтера всегда была в чести у любителей "желтизны". Один Генрих VIII чего стоит, отправляя надоедливых жен на плаху. Тем не менее для англичан он уважаемый человек. Папа будущей королевы Елизаветы. Кстати, с неё и пошла та Великая Британия, которую за 500 лет так и не смогли убрать с мировой сцены её недоброжелатели. В этом плане Россию с Британией кое-что роднит.

Кстати, развод с Дианой нынешнему королю обошёлся всего в 20 фунтов стерлингов. Стоимость свидетельства о разводе.

Кто теперь присмотрит за королём

Когда-то 19-летняя Диана выразила соболезнования Чарльзу в связи с потерей его ближайшего доверенного лица и наставника лорда Луиса Маунтбеттена. Лорд приходился Чарльзу двоюродным дедушкой и был ему даже ближе, чем родной отец. Он трагически погиб в результате теракта. Тогда Диана сказала:

"Вы выглядели таким грустным, когда шли по проходу церкви на похоронах Маунтбеттена. Это было самое печальное, что я когда-либо видела. Когда я смотрела на вас, моё сердце обливалось кровью. Я подумала, что вы ужасно одиноки и должны быть с кем-то, кто за вами присмотрит".

А королевский имидж уже стал падать ещё в 1992 году, когда трое из четверых отпрысков короны начали разрывать супружеские узы. Особенно это отразилось на Диане — булимия. То есть обжорство. Это не развод по-плебейски — здесь обычно худеют. Тем не менее, прибавив в весе, она заявила, что сомневается в способности Чарльза управлять королевством. Но её уже много лет нет, а на трон сел Карл III.

Полагаю, что во все тяжкие и, как итог, к автокатастрофе леди Диану привели хорошие отступные, которые она получила от короны — более 26 млн долларов. Да и домик под названием Кенингстонский дворец ласкал взгляд.

И всё же это был чистый адюльтер в стиле британской монархии, который никак не шёл в сравнение с другими историческими прецедентами, когда разводы обосновывались нуждами геополитики или вопросами наследственности.

Может быть, поэтому накануне нового тысячелетия появился некий секретный кабинет из членов британской королевской фамилии, который разрабатывал план по сохранению британской короны в XXI веке. Сегодня, как видим, и разводы не помешали монархии сохранить свои виды на Англию. О Шотландии пока не говорим. Там ребята северные — холодная кровь, но горячая голова. Почти как у русских.

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