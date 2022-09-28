США вынуждают Киев идти ва-банк. Зачем — непонятно

Заявление офиса президента Украины о готовности Киева "создать" и применить "грязную бомбу" вкупе с "признанием" самого Владимира Зеленского о том, что обещанные Вашингтоном зенитно-ракетные комплексы NASAMS Киевом уже получены, говорит об одном: США вынуждают своих подопечных идти ва-банк.

Политолог Иван Мезюхо считает, что если Зеленский сказал правду и у ВСУ на самом деле есть эти новые ЗРК, то применять их будут не только там, где проходит СВО, но и для ударов по территориям России.

"Зеленский сейчас находится в чрезвычайно сложном положении. А значит, не исключено, что на Украине вот-вот начнётся новая волна мобилизации, поскольку ВСУ необходима "живая кровь". Причём срочно. Ведь, согласно звучащим из Киева заявлениям, украинцы будут действовать в рамках стратегии, обкатанной во время так называемого контрнаступления, — "забрасывание противника трупами своих солдат".

Штаты "давят"

На эту мысль наталкивает тот факт, что США устами госсекретаря Энтони Блинкена фактически дали добро на применение своих тяжёлых (и дальнобойных) систем для нанесения ударов по российским территориям.

Пока же американские наёмники "вышли из сумрака" и "развлекаются", обстреливая Донбасс. Доказательство этого показал в своём Telegram глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. На опубликованном им видео — сбитый чеченскими бойцами дрон с надписью на английском: "Привет из Нью-Йорка".

Киев грозит "грязной бомбой"

Воодушевлённый поддержкой американцев и полученным карт-бланшем Киев стал намекать на вероятность применения им "грязной бомбы".

И, учитывая, как украинские власти любят устраивать провокации (даже если заранее известно, что от них пострадают их же собственные мирные граждане), в эту угрозу верится. Тем более, что Киев мечтает вовлечь в конфликт всех своих союзников (особенно США). А значит, нельзя исключать, что именно "грязная бомба" видится Банковой триггером, способным воплотить эту мечту в жизнь.

Чем "хороша" такая бомба

Для ядерной провокации Киеву не нужно сбрасывать бомбу (которой у него нет) на город. Достаточно будет имитации её применения — взрыва любой мощности, после которого останется радиационный след. А для этого сгодится и отработанное ядерное топливо, которого у Украины много.

Вот так просто: взрыв — датчики "видят" радиацию — запускается информационная волна.

Будет ли кто-то разбираться в том, было применено ядерное оружие или использованы отходы с какой-нибудь АЭС? Вопрос риторический. Конечно, нет.

Кого обвинят? Очевидно — Россию. И для США и НАТО это станет поводом вмешаться в конфликт.

Наиболее вероятный сценарий

Отставной американский генерал Бен Ходжес уже предупредил: Штаты "готовы нанести сокрушительный удар по ВС РФ, если Москва применит ядерное оружие на Украине".

Однако, по мнению политолога Рафаэля Ордуханяна, любая провокация, даже с ядерным следом, вряд ли сподвигнет Вашингтон начать полномасштабную войну:

"Не надо забывать, что до промежуточных выборов в США осталось несколько недель. И все заявления оттуда надо расценивать как предвыборную риторику. Не более. Это повсеместная тактика информационной войны. Она может привести к информационным результатам. И только".

Европа же, по словам политолога, и вовсе не готова воевать — у неё своих проблем выше крыши.