Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Автор Ольга Лебедева

США вынуждают Киев идти ва-банк. Зачем — непонятно

Мир

Заявление офиса президента Украины о готовности Киева "создать" и применить "грязную бомбу" вкупе с "признанием" самого Владимира Зеленского о том, что обещанные Вашингтоном зенитно-ракетные комплексы NASAMS Киевом уже получены, говорит об одном: США вынуждают своих подопечных идти ва-банк.

США вынуждают Киев идти ва-банк. Зачем — непонятно

Политолог Иван Мезюхо считает, что если Зеленский сказал правду и у ВСУ на самом деле есть эти новые ЗРК, то применять их будут не только там, где проходит СВО, но и для ударов по территориям России.

"Зеленский сейчас находится в чрезвычайно сложном положении. А значит, не исключено, что на Украине вот-вот начнётся новая волна мобилизации, поскольку ВСУ необходима "живая кровь". Причём срочно. Ведь, согласно звучащим из Киева заявлениям, украинцы будут действовать в рамках стратегии, обкатанной во время так называемого контрнаступления, — "забрасывание противника трупами своих солдат".

Штаты "давят"

На эту мысль наталкивает тот факт, что США устами госсекретаря Энтони Блинкена фактически дали добро на применение своих тяжёлых (и дальнобойных) систем для нанесения ударов по российским территориям.

Пока же американские наёмники "вышли из сумрака" и "развлекаются", обстреливая Донбасс. Доказательство этого показал в своём Telegram глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. На опубликованном им видео — сбитый чеченскими бойцами дрон с надписью на английском: "Привет из Нью-Йорка".

Киев грозит "грязной бомбой"

Воодушевлённый поддержкой американцев и полученным карт-бланшем Киев стал намекать на вероятность применения им "грязной бомбы".

И, учитывая, как украинские власти любят устраивать провокации (даже если заранее известно, что от них пострадают их же собственные мирные граждане), в эту угрозу верится. Тем более, что Киев мечтает вовлечь в конфликт всех своих союзников (особенно США). А значит, нельзя исключать, что именно "грязная бомба" видится Банковой триггером, способным воплотить эту мечту в жизнь.

Чем "хороша" такая бомба

Для ядерной провокации Киеву не нужно сбрасывать бомбу (которой у него нет) на город. Достаточно будет имитации её применения — взрыва любой мощности, после которого останется радиационный след. А для этого сгодится и отработанное ядерное топливо, которого у Украины много.

Вот так просто: взрыв — датчики "видят" радиацию — запускается информационная волна.

Будет ли кто-то разбираться в том, было применено ядерное оружие или использованы отходы с какой-нибудь АЭС? Вопрос риторический. Конечно, нет.

Кого обвинят? Очевидно — Россию. И для США и НАТО это станет поводом вмешаться в конфликт.

Наиболее вероятный сценарий

Отставной американский генерал Бен Ходжес уже предупредил: Штаты "готовы нанести сокрушительный удар по ВС РФ, если Москва применит ядерное оружие на Украине".

Однако, по мнению политолога Рафаэля Ордуханяна, любая провокация, даже с ядерным следом, вряд ли сподвигнет Вашингтон начать полномасштабную войну:

"Не надо забывать, что до промежуточных выборов в США осталось несколько недель. И все заявления оттуда надо расценивать как предвыборную риторику. Не более. Это повсеместная тактика информационной войны. Она может привести к информационным результатам. И только".

Европа же, по словам политолога, и вовсе не готова воевать — у неё своих проблем выше крыши.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Любовь Степушова
Темы киев украина ядерное оружие владимир зеленский
Новости
Буданов: Россия и Украина ведут переговоры по обмену пленных "всех на всех"
Генерал США Ходжес: К середине 2023-го ВСУ уже будут в Крыму
Баранец: с самого начала было понятно, что Запад не примет референдумы
Александр Толмачёв: "Волонтёры теперь под защитой государства"
Стрелков: Россия способна победить Украину без применения ядерного оружия
Демидов допустил, что на Западе начнутся протесты из-за энергетического кризиса
Политолог: Грузия будет поступать с бегущими туда россиянами по указаниям Запада
Русская армия уничтожает позиции боевиков ВСУ на Запорожье
Старших жителей Теплого Стана приглашают на танцевальные и спортивные занятия
Сбежавший от мобилизации в Грузию россиянин: "Месседж — уйти не получится"
Популярное
Силовые структуры
ВСУ остались без зимней боевой экипировки из-за мобилизации на Украине

С наступлением холодов в рядах украинской армии назрела проблема нехватки зимнего обмундирования.

ВСУ остались без зимней боевой экипировки из-за мобилизации на Украине
Глава ВГА Сальдо: объявления независимости Херсонской области не будет
Мир. Новости мира
Глава ВГА Сальдо: объявления независимости Херсонской области не будет
Власть
Референдумы по присоединению к РФ состоялись. Дальнейший сценарий известен
Силовые структуры
Союзные войска взяли в плен военных ВСУ, участвовавших в штурме Красного Лимана
Сергей Лебедев Адюльтеры и разводы не пошатнут британскую монархию Сергей Лебедев Ольга Лебедева США вынуждают Киев идти ва-банк. Зачем — непонятно Ольга Лебедева Любовь Степушова Уклонист от мобилизации приехал в Казахстан. Перспективы жизни — изгой Любовь Степушова
Силовые структуры
Стрелков заявил, что РФ проведёт несколько волн мобилизации
Мир. Новости мира
При взрывах "Северных потоков" замечены корабли и диверсанты НАТО
Залужный заявил, что текущим конфликтом борьба РФ и Украины не завершится
Силовые структуры
Залужный заявил, что текущим конфликтом борьба РФ и Украины не завершится
Последние материалы
Русская армия уничтожает позиции боевиков ВСУ на Запорожье
Старших жителей Теплого Стана приглашают на танцевальные и спортивные занятия
Сбежавший от мобилизации в Грузию россиянин: "Месседж — уйти не получится"
Историк об опасности для бегущих в Грузию россиян: время массовых провокаций
Матвейчев: Киев сам подтолкнул своих граждан воссоединиться с Россией
Виновники аварии под страхом изъятия авто возмещают ущерб после повестки в суд
Принят закон о кредитных каникулах для мобилизованных: ипотека подождёт бойца
Премьер Венгрии призвал граждан ЕС высказаться о навязанных санкциях против РФ
Стрелков: чтобы одержать победу на Украине, нужен миллион мобилизованных
Эксперт оценил вероятность превращения спецоперации в контртеррористическую
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников