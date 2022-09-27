США — главный бенефициар диверсии на газопроводе "Северный поток"

Бенефициар диверсии на трёх ветках "Северного потока" очевиден: это США, которые заинтересованы, чтобы у Берлина не было искушения "дать заднюю".

Таких совпадений не бывает

Резкое падение давления зафиксировано в понедельник, 26 сентября, сразу в двух газопроводах — "Северный поток — 1" (на двух ветках) и "Северный поток — 2".

На "Северном потоке — 1" есть две утечки: одна в экономической зоне Швеции, а другая — в экономической зоне Дании.

"Они очень близки друг к другу", — заявил "Рейтер" представитель Шведской морской администрации (SMA).

"Северный поток — 2" был заполнен газом, чтобы довести давление в трубопроводе до 300 бар в ожидании разрешения на подачу газа, которая так и не состоялась по причине санкций ЕС.

"Разрушения, произошедшие в один день одновременно на трёх нитках морских газопроводов системы "Северный поток", носят беспрецедентный характер", — сообщили ТАСС в компании Nord Stream AG.

По сообщению газеты Tagesspiegel со ссылкой на анонимного инсайдера в федеральных властях, случившееся является "целенаправленной атакой".

"Всё говорит о том, что это не совпадение", — сказал источник.

Трубопровод новый и построен из прочной и качественной немецкой стали, сказал в эфире NTV немецкий политик, занимавший пост министра по охране окружающей среды, охраны природы и ядерной безопасности в 1998–2005 годах Юрген Триттин.

"Если такой трубопровод вдруг дал течь, тогда, несомненно, это произошло из-за насильственного разрыва этого трубопровода", — добавил он.

Немногие страны обладают возможностью взорвать "Северный поток"

Федеральное правительство ФРГ заявляет, что работает с датскими властями над выяснением причин инцидента. По данным датчан, вокруг трубопровода к югу от Борнхольма установлена ​​запретная зона в пять морских миль, при этом предполагаемая глубина подводной утечки составляет от 60 до 70 метров.

Если это диверсия, то специалисты указывают, что немногие страны обладают такой возможностью. Она должна осуществляться спецназом, например, водолазами ВМФ, или с участием подводной лодки.

При отключении газопровода "Северный поток — 1" (который работает на треть мощности) поставки газа из России в Германию и Центральную Европу будут возможны только через ямальскую трубу через Польшу или украинскую трубопроводную сеть. Первый вариант давно работает в реверсе, а украинская ГТС — только через одну подконтрольную Киеву станцию перекачки.

Бенефициар диверсии — США

Очевидно, что "Северный поток" этой зимой будет не в рабочем состоянии. А проблемы с газом в Европе усугубятся.

По мнению Tagesspiegel, обсуждаются две версии того, кто стоит за диверсией. С одной стороны, это могут быть "украинские силы или силы, связанные с Украиной". С другой стороны, это может быть выгодно России, "чтобы вызвать дополнительную неопределённость и, возможно, снова поднять цены на газ".

Возразим немецким "партнёрам": Москва заинтересована в поставках газа в Европу, чтобы иметь доходы, поскольку восточный вектор поставок газа не скоро полностью заменит западный.

Президент Владимир Путин не раз призывал Германию запустить "Северный поток — 2".

Для возобновления работы "Северного потока — 2" и поставок газа в ЕС достаточно "только кнопку нажать", заявил он. По мнению президента России, в энергетическом кризисе виноваты сами европейские политики, загнавшие себя в "санкционный тупик".

А бенефициар в лице США очевиден: Вашингтон давно работает на разрушение конкурента в лице ЕС для сохранения доминирования доллара и увеличения доходов своих компаний, а также чтобы у Берлина не было искушения "дать заднюю" в использовании российского газа.

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