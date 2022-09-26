Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Автор Александр Шторм

Spectator: рассекреченные файлы подтвердили обман СССР и унижение РФ

Мир

После падения СССР Запад сделал неверные выводы и принял катастрофические решения по продвижению НАТО на восток. Мэри Саротт в своей книге "Ни на дюйм: Америка, Россия и выход из тупика после холодной войны" анализирует рассекреченные документы, сообщает The Spectator.

Spectator: рассекреченные файлы подтвердили обман СССР и унижение РФ

Историк Джонатан Сампшн, впрочем, изучая факты, изложенные в книге, всё равно приходит к удобным для США и Великобритании выводам. Мол, "невозможно было бросить Европу один на один с амбициозной Россией". Хотя с момента падения Берлинской стены в 1989 году у России не было просвета от унижений такими "друзьями", пишут комментаторы статьи.

Саротт собрала материалы из архивов Германии и США, убедив их рассекретить тысячи ранее недоступных документов. В них говорится о том, как западные лидеры банально обманывали российских. Особенно выделяются на этой ниве канцлер Германии Гельмут Коль и американский госсекретарь Джеймс Бейкер.

Россия всегда с негодованием смотрела на расширение НАТО, и политики старой школы, типа Кеннана и Киссинджера, призывали с этим считаться. Здравомыслящие люди никак не могли игнорировать тот факт, что Россия — большая страна с ядерным оружием.

Кеннан ещё в 1997 году осудил "самую фатальную ошибку американской политики за всю эпоху после окончания холодной войны". Америка действовала ситуативно, используя моменты ослабления позиций России. При наличии 340 тысяч солдат в Восточной Германии и права на их размещение там по соглашению 1945 года Михаил Горбачёв и Борис Ельцин имели на руках все козыри и настаивали на нейтралитете Германии.

Глава МИД Германии Ганс Дитрих Геншер соглашался на это, но Бейкер и Коль и вовсе гарантировали нерасширение НАТО. В 1990 году Бейкер обещал Горбачёву не продвигаться "ни на дюйм на восток от нынешней границы".

Результаты, разумеется, разошлись с обещаниями. СССР слабел, Запад наглел, хотя опасался замены Горбачёва и Ельцина на "более опасных сторонников жёстких консервативных взглядов". Рано или поздно это должно было случиться, и в России к власти пришёл Владимир Путин.

До него Россия даже собиралась подавать заявку на членство в НАТО, но всё уперлось в Украину и Прибалтику. На Украине размещалась бóльшая часть советского ядерного арсенала, а Черноморский флот базировался в крымском городе Севастополе. Ельцин, разбирая на части СССР, про Украину и не вспомнил.

Американский посол в Москве Роберт Стросс сразу понял последствия и спрогнозировал, что потеря Украины для России станет фатальной. Прибалтику отпустить не составило труда, но Украина была единым целым с Россией веками.

В статье звучит весьма одиозный вывод, что страны без гарантий НАТО "пошли ко дну”. Дескать, русские посмели "завоевать" Чечню, в ответ на атаку миротворцев разделить Грузию, Белоруссию подкупить, и только "храбрая Украина пытается противостоять империи".

Хотя при этом историк отмечает, что в своё время президент Буш, оценив все риски расширения НАТО, послал всю затею "в ад"…

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Развал СССР – Как это было? Глазами очевидца
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Любовь Степушова
Темы борис ельцин гельмут коль владимир путин михаил горбачев
Новости
Зеленский собрал Ставку и отдал приказ о новом наступлении ВСУ
Песков высказался по поводу возможного закрытия границ из-за мобилизации
Поступающие в магистратуру после бакалавриата сохраняют отсрочку от призыва
Минобороны: ВС России ликвидировали до 50 солдат ВСУ в Николаевской области
Челябинские мужчины спешно оформляют доверенности на своих близких
Экс-заведующая поликлиникой в Приморье подозревается во взяточничестве
Сивков: ядерная война РФ и НАТО может начаться с ударов по российским АЭС
Ижевский стрелок оказался выпускником школы № 88
Депутат Рады попросил у СБУ ввести санкции против наблюдателей на референдумах
Минобороны РФ: украинская армия потеряла более 120 военных в Харьковской области
Популярное
Силовые структуры
Климовский: ядерное оружие для удара по РФ Киев может взять у Израиля или КНДР

Ядерное оружие для нанесения удара по территории России Киев может позаимствовать у Израиля или КНДР, считает украинский журналист и историк Климовский.

Климовский: ядерное оружие для удара по РФ Киев может взять у Израиля или КНДР
Военком города Назарова о мобилизации: нет ограничений по возрасту и разрядам
Силовые структуры
Военком города Назарова о мобилизации: нет ограничений по возрасту и разрядам
Силовые структуры
Сатановский: США и Евросоюз не поняли, во что ввязались
Мир. Новости мира
Риттер: после референдумов СВО будет направлена на уничтожение угрозы самой РФ
Сергей Лебедев Пражская весна была ярко окрашена в цвета НАТО Сергей Лебедев Любовь Степушова Москва "одним нажатием кнопки" погрузит Эстонию в блэкаут Любовь Степушова Андрей Николаев Ситуация на Балканах сейчас особо беспокоит Запад Андрей Николаев
Мир. Новости мира
Пограничная служба Казахстана задержала трёх граждан РФ
Силовые структуры
Военный эксперт Сивков: один удар ВКС РФ может сорвать мобилизацию на Украине
Кедми: ВСУ ждёт катастрофа — Западу уже нечего поставлять Украине
Мир. Новости мира
Кедми: ВСУ ждёт катастрофа — Западу уже нечего поставлять Украине
Последние материалы
Зеленский собрал Ставку и отдал приказ о новом наступлении ВСУ
Песков высказался по поводу возможного закрытия границ из-за мобилизации
Поступающие в магистратуру после бакалавриата сохраняют отсрочку от призыва
Минобороны: ВС России ликвидировали до 50 солдат ВСУ в Николаевской области
Политологи предположили, что будет в послании Президента РФ
Челябинские мужчины спешно оформляют доверенности на своих близких
Экс-заведующая поликлиникой в Приморье подозревается во взяточничестве
Сивков: ядерная война РФ и НАТО может начаться с ударов по российским АЭС
Ижевский стрелок оказался выпускником школы № 88
Депутат Рады попросил у СБУ ввести санкции против наблюдателей на референдумах
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников