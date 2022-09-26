Spectator: рассекреченные файлы подтвердили обман СССР и унижение РФ

После падения СССР Запад сделал неверные выводы и принял катастрофические решения по продвижению НАТО на восток. Мэри Саротт в своей книге "Ни на дюйм: Америка, Россия и выход из тупика после холодной войны" анализирует рассекреченные документы, сообщает The Spectator.

Историк Джонатан Сампшн, впрочем, изучая факты, изложенные в книге, всё равно приходит к удобным для США и Великобритании выводам. Мол, "невозможно было бросить Европу один на один с амбициозной Россией". Хотя с момента падения Берлинской стены в 1989 году у России не было просвета от унижений такими "друзьями", пишут комментаторы статьи.

Саротт собрала материалы из архивов Германии и США, убедив их рассекретить тысячи ранее недоступных документов. В них говорится о том, как западные лидеры банально обманывали российских. Особенно выделяются на этой ниве канцлер Германии Гельмут Коль и американский госсекретарь Джеймс Бейкер.

Россия всегда с негодованием смотрела на расширение НАТО, и политики старой школы, типа Кеннана и Киссинджера, призывали с этим считаться. Здравомыслящие люди никак не могли игнорировать тот факт, что Россия — большая страна с ядерным оружием.

Кеннан ещё в 1997 году осудил "самую фатальную ошибку американской политики за всю эпоху после окончания холодной войны". Америка действовала ситуативно, используя моменты ослабления позиций России. При наличии 340 тысяч солдат в Восточной Германии и права на их размещение там по соглашению 1945 года Михаил Горбачёв и Борис Ельцин имели на руках все козыри и настаивали на нейтралитете Германии.

Глава МИД Германии Ганс Дитрих Геншер соглашался на это, но Бейкер и Коль и вовсе гарантировали нерасширение НАТО. В 1990 году Бейкер обещал Горбачёву не продвигаться "ни на дюйм на восток от нынешней границы".

Результаты, разумеется, разошлись с обещаниями. СССР слабел, Запад наглел, хотя опасался замены Горбачёва и Ельцина на "более опасных сторонников жёстких консервативных взглядов". Рано или поздно это должно было случиться, и в России к власти пришёл Владимир Путин.

До него Россия даже собиралась подавать заявку на членство в НАТО, но всё уперлось в Украину и Прибалтику. На Украине размещалась бóльшая часть советского ядерного арсенала, а Черноморский флот базировался в крымском городе Севастополе. Ельцин, разбирая на части СССР, про Украину и не вспомнил.

Американский посол в Москве Роберт Стросс сразу понял последствия и спрогнозировал, что потеря Украины для России станет фатальной. Прибалтику отпустить не составило труда, но Украина была единым целым с Россией веками.

В статье звучит весьма одиозный вывод, что страны без гарантий НАТО "пошли ко дну”. Дескать, русские посмели "завоевать" Чечню, в ответ на атаку миротворцев разделить Грузию, Белоруссию подкупить, и только "храбрая Украина пытается противостоять империи".

Хотя при этом историк отмечает, что в своё время президент Буш, оценив все риски расширения НАТО, послал всю затею "в ад"…

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