НОАК не может свергнуть Си Цзиньпина, но может раздавить Запад

Китайская армия не может свергнуть Си Циньпина. Недоброжелатели боятся, что при нём Китай набрал такую силу, что может раздавить любого противника.

НОАК не может восстать против Си Цзиньпина

Российские эксперты объяснили, почему китайская армия не может свергнуть лидера КНР Си Циньпина.

Информация об этом циркулирует в Сети.

Си Цзиньпин является ставленником китайской армии (НОАК), утверждает китаевед Николай Вавилов в своём ТГ-канале. Председатель Госсовета КНР — действующий военнослужащий, в 2009 году, ещё не являясь генеральным секретарём КПК, он стал заместителем председателя Центрального военного комитета и тогда же начал масштабную реформу армии:

изменил военные округа на боевые округа,

бросил вызов США, создав авианосный флот,

сделал вновь из военных особую касту в Китае, "которой можно всё".

НОАК, по словам эксперта, избранием Си генсеком КПК в 2012 году вернула себе власть в Китае после краха 1989-1993 годов.

"Их совместная цель — сделать страну по настоящему суверенной, взять Тайвань и вернуть Великий Китай династии Тан — от Кореи и Японии до Вьетнама. Поэтому армия Си Цзиньпина отстранить не может, пока он ведёт страну нужным курсом", — утверждает Николай Вавилов.

Китаист Алексей Маслов, со своей стороны, отмечает что вброс организован накануне 20 съезда КПК от некоей Дженифер Цзэн, которая в Twitter опубликовала несколько постов с доказательствами — "один генерал НОАК" сказал.

А ещё в качестве доказательства демонстрируется "80-километровая колонна бронетехники, которая выдвигается на позиции в провинции Хэбэй, к западу от Пекина". Вариант того, что такие колонны регулярно передвигаются по Китаю, не рассматривается. Не говоря уже об официальных источниках, китайские чаты молчат об "арестах", подчёркивает Алексей Маслов в своём ТГ-канале.

Эксперт поделился, что на сайте Госсовета КНР сегодня рассказывается, что "Си Цзиньпин выразил поздравления и искренние соболезнования крестьянам, работающим на "трёх сельских фронтах" по всей стране".

Причина фейков — третий мандат Си Цзиньпина

Западные СМИ разгоняют волну критики и фейков на фоне попытки Си Цзиньпина добиться третьего мандата генсека КПК, как того позволяет внесённая поправка в Конституцию в 2018 году. Си Цзиньпина на Западе обвиняют в:

узурпации власти,

неспособности вывести страну из постковидного кризиса,

утрате доверия простых членов КПК .

На самом деле, волна дискредитации не достигает китайского населения, все западные источники заблокированы, а в китайских чатах ( как сказал Алексей Маслов) нет и намёка на арест председателя Госсовета КНР и генсека КПК.

Китай достиг такой силы, что может раздавит Запад

Причина дискредитации в том, что внешняя политика Китая в последние 10 лет становится всё более и более амбициозной. Китай добился огромного прогресса в области экономики, обороноспособности, глобального влияния на всех континентах и в будущем будет бенефициаром многополярного мира.

Поэтому Си Цзиньпин, не колеблясь, вступает в трения с внешними игроками для достижения национальных целей.

Китай уверенно противостоит США и Западу в целом. У Пекина натянутые отношения с большинством развитых стран, где у него плохой имидж и репутация, и отличные — с Россией. Как можно понять из последних действий тандема Путин-Си, эпоха Китая "в тени" закончилась, а началась эпоха "великого возрождения китайской нации". А кто осмелится встать на пути — будет раздавлен Китаем.

Заметим, что в качестве основного доказательства госпереворота в Китае также послужила якобы отмена авиарейсов в Пекине. Согласно сервису flightradar24 — это не так — самолеты все также продолжают летать над Китаем.

Читайте по теме: Вброс про переворот в Китае и отставку Си Цзиньпина сделан из США

Референдумы: Путин договорился с Си Цзиньпином и нанёс удар по альянсу НАТО-Украина

Путин и Си Цзиньпин близки к созданию антизападной коалиции

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.