Ереван и Баку: битва двух политических систем

Карабахское урегулирование никогда не выйдет на новый уровень. Пока. Ведь эта и другие истории насчитывают сотни лет.

Пушки сегодня стали хорошим аргументом для переговоров

Принятое пару лет назад у наших и "ихних" больших экспертов по военной тематике словосочетание "эскалация конфликта в Нагорном Карабахе" вскоре потонуло в противоречивой информации. Хотя и шла полномасштабная война между Арменией и Азербайджаном. Летали турецкие беспилотники "Байрактары", с обеих сторон по горам били советские "Катюши", а со стороны ОДКБ и НАТО изучали возможности и особенности современной войны.

Другое дело, что войну по занимаемой территории, где гибли солдаты двух республик, можно было бы назвать "местечковой". Карабах — 4161 квадратных километров, библейский Израиль вкупе с Палестинской автономией и оккупированными Израилем Голанскими высотами — 27800 квадратных километров. Да и та же Тульская область тянет аж на 25700 тысяч квадратных километров. А тут Карабах.

Тем не менее, эта война уже стала образцом для многих постсоветских республик, как можно строить новую историю.

Итоги Карабаха не пропали для многих всуе. При наличии централизованной власти и сильной современной армии можно также попытаться восстановить свою "историческую справедливость". А если ещё и "друзья" подсобят из НАТО — почему бы и нет. Понятно, что через тридцать лет, когда о СССР помнят только историки, каждая постсоветская республика находит себе старшего брата, который и советом поможет, и оружием, и дипкорпусом. Ну, грех, нет пододвинуть соседскую границу.

Увы, пограничные конфликты в бывших советских республиках дают основания это предполагать. И неважно, что ваш сосед будет мусульманином или христианином. Главное, опираясь на свою историю (а сколько учебников в бывших республиках СССР уже переписали), можно удержаться у власти, если она шатается, попасть в историю, как Тимур, или в нужный момент найти нужных союзников. А сильные не спят — там, где попахивает гнильцой, всегда найдутся те, кто попытается запашок распространить на весь регион. О жертвах не говорим. Когда идёт война, за океаном не пахнет.

России, главное, не попасть на подобное "братство". Хотя, если наши олигархи качают где-то у "южан" полезные ископаемые — это, мягко, говоря, для нас, граждан России, удар в спину.

Историю обычно переписывают не чернилами, а кровью

В своё время в ходе Карабахской войны обеим сторонам пришлось сесть за стол переговоров, которые на время потеснили боевые сводки. Забудьте об Интернете. Эти сводки ложатся обычно на близких погибших. А сарафанное радио посильнее всех беспроводных сетей.

Тогда был поставлен крест на московском перемирии, зато появились вездесущие американцы. Армяне и азербайджанцы ринулись к Майку Помпео, хотя последний уже заявлял, что не рассчитывает на прорыв по итогам отдельных встреч. И он был прав, как и наши товарищи — все предложения о прекращении огня успешно игнорировались обеими сторонами.

Сегодня, когда, вроде, война в Карабахе закончилась в пользу Азербайджана, никто не знает — а на какое время. Россия, как и США, не видят здесь никакую перспективу. Да и кого наказывать. Своих проблем достаточно. Но у России там базы, а Вашингтону надо быть везде. И они ничем, в отличие от нас, не рискуют.

Может быть, кто-то хочет выпороть главного идеолога Карабаха — Турцию (только ленивый не обращает внимание на пантюркистскую политику Эрдогана) — не получится. Ни США, ни, тем более, России. Для США Турция — главный союзник в Ближневосточном регионе и активный член НАТО. Да и Карабах слишком мелок для янки. Завалить Россию — это более серьёзная проблема.

В то же время, Москва находится в более щекотливой ситуации, имея военную базу в Армении. Хотя, Нагорный Карабах, де-юре, и не Армения. И Путин пока спит спокойно. Пока. Говорим, "пока", так как на нынешнюю территорию Армении в рамках СССР на данном этапе пока никто не покушался.

Неслучайно тот же Путин на одном из валдайских форумов заявил:

"Россия всегда имела особые связи с Арменией и Азербайджаном, мы воспринимаем обе республики равными партнёрами".

Полный книксен перед воюющими сторонами. Но и американец Помпео также отделался общими любезностями, выжидая — кто кого.

В последнее время США всё-таки активизировали свои зарубежные вояжи.

"Армения имеет для нас важное значение, и от имени Конгресса мы решительно осуждаем смертоносные нападения Азербайджана", — заявила недавно спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

И, как по указке, на улицах Еревана появились демонстранты с антироссийскими лозунгами. Проиграет ли Россия от этого — вряд ли.

В Штатах принято говорить одно, а делать другое: военные базы в Турции и Грузии.

Когда на улицах Еревана анархия под лозунгами демократии, когда партии бьют друг другу морды, и о безопасности страны почему-то должна помнить Россия — Карабах проигран.

А когда есть единый президент, идеология, пусть даже и "цивилизованного" исламизма, есть деньги на беспилотники и время на закупку и обучение армии современным средствам вооружения — Карабах ваш. Алиев это понял.

В одном из Сбербанков я разговорился с оператором — молодая армянка. Но не в Ереване, а в Москве. На фоне Карабахского кризиса она пожаловалась на мужа, конечно, армянина, и тоже неплохо устроившегося в Москве, который возмущался: "Почему русские не защищают Карабах?"

Мой ответ был закономерен — а причём тут Москва? В той же, например, Франции живут миллионы суперобеспеченных армян, но никто не приехал на защиту Карабаха и не перевёл ни копейки денег на закупку оружия Еревану. Демократия, однако.