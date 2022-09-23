Эксперт: за Чарльзом тянется шлейф развода с принцессой Дианой

Как приход к власти Чарльза (Карла III) повлияет на судьбу Британии; удастся ли ему сохранить в составе королевства Шотландию, Уэльс и Северную Ирландию; насколько популярен новый король среди своих соотечественников, и как придётся изменить отношения монарха и премьер-министра, рассказал научный сотрудник в университете Оксфорда, эксперт Олег Юрин.

— Олег Алексеевич, какую репутацию Карл III имеет у населения? Сможет ли он продолжать сложную линию, которую вела Елизавета II?

— Сначала отмечу, что в Англии Чарльза никто не называет Карлом. Итак, к Елизавете хорошо относились даже те, кто хотел бы дистанцироваться от монархизма.

Но у Чарльза, в отличие от Елизаветы II, нет долгого опыта руководства королевской фамилией, нет женского обаяния. За ним тянется шлейф развода с принцессой Дианой.

Но Чарльз III — один из наиболее образованных в королевской фамилии, он знает языки, имеет свою точку зрения. Это здравомыслящий человек.

Даже среди монархистов есть разные взгляды на Чарльза. Кто-то хочет, чтобы его сын Уильям стал королем. Кто-то считает, что всё должно идти так, как сейчас. При этом, мы не знаем, какой уровень продемонстрирует Чарльз III.

Ему будет непросто. Есть правило, что новый премьер-министр должен целовать руку монарху. Каким образом Лиз Трасс должна целовать руку Чарльзу III? Ей довелось целовать руку Елизавете. Но сейчас для будущих премьер-министров эта процедура, возможно, будет изменена.

Всё-таки королева 70 лет была на троне, и королевская власть имела свой курс. Новому монарху будет непросто, потому что непонятно, каким образом в наше время существовать монархиям, что позволено монарху, что не позволено. Думаю, Чарльз будет активнее Елизаветы, и не только в политике. Например, ещё будучи принцем Уэльским, он отметил, что в "Макдональдсе" вредная еда, и от неё нужно отказываться любым способом, чем ввёл в ступор руководителей "Макдональдса". Перечить ему они не посмели, зато потом стали везде говорить, что с тех давних времён, когда их продукция были вредной, она стала намного полезнее.

Кроме того, сейчас обострились отношения между общим парламентом в Вестминстере и Шотландией, где хотят провести новый референдум. Аналогичный вопрос может встать в Северной Ирландии.

Но монархизм внедрён в Шотландии очень глубоко, ведь у них "король Англии и король Шотландии". Также монархизм силён в представлениях общества в Уэльсе: феодальное распределение территории, власти, полномочий. Уэльс слился с английской короной. Там воспринимают представителя английской королевской фамилии своим лидером. То есть, монархизм — это одно, и совсем другое — это сохранение единой государственности в Великобритании:

в Шотландии,

Англии,

Уэльсе.

В Северной Ирландии другой расклад. Там сейчас никто не обсуждает, отказываться ли от монархии. Сейчас там обсуждают другие вопросы в силу конъюнктуры, выборов в парламент и местные парламенты. Там консерваторы наломали дров, поэтому пока непонятно, что будет происходить с Северной Ирландией.

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