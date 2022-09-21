Политолог: ШОС показала, что нет политической изоляции России

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) пополнилась новыми членами, и ожидается, что на этом её рост не закончится. Почему так происходит, что это означает для России, и чем отличается ШОС от организаций, созданных при участии США, рассказала главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой профессор РГГУ, доктор политических наук Людмила Адилова.

— Людмила Федоровна, на днях завершила работу Шанхайская организация сотрудничества. Как вы оцениваете это мероприятие?

— Россия сформировала информационную повестку дня и практически показала, что нет политической изоляции России. На мероприятии присутствовали страны, которые представляют собой полмира, они не разделяют гегемонию США, формируют собственную информационную повестку.

Формирование информационной повестки позволило России продвинуть собственные интересы, создать имидж страны, которая не утратила самостоятельность и на постсоветском пространстве, которая может сформировать свои интересы на Востоке, может сформировать ценности, которые разделяет большинство стран мира.

На форуме присутствовали страны, которые имеют самостоятельную позицию, являются субъектами политических отношений, имеют возможность продвинуть национальные интересы. Здесь не было соперничества и гегемонии, которые существует в организациях, созданных США. На площадке ООН сегодня доминируют США, а здесь могут рассматриваться альтернативные вопросы, формируется экономическая повестка дня, предложено сформировать структуры, которые бы позволяли проводить:

совместные военные учения,

культурные обмены,

спортивные мероприятия.

Потому что сегодня наши спортсмены не могут представлять свою страну из-за санкций.

К ШОС присоединились Белоруссия (она давно хотела участвовать), Иран, Арабские Эмираты, и ещё пять стран подали заявки на участие в организации. То есть, репутация этой организации стала устойчивой, социально и экономически рентабельной. Никто ни на кого не давит, никто ни с кем не конкурирует, здесь равноправные отношения. Появились новые возможности быть услышанным, сформирована привлекательная информационная повестка дня. И это несмотря на психологическое давление, информационные провокации и подготовку срыва этой позитивной повестки дня.

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