России пора вспомнить русскую историю и прекратить "каяться"

Не успели закопать Советский Союз, как уже бывшие партнёры по Варшавскому договору начали предъявлять претензиии к ещё не остывшему трупу, внимательно следуя инструкциям НАТО.

Договор в обмен на покаяние

23 августа — день освобождения Румынии от фашистских войск. Оказалось, что совсем не так. Через полвека тогдашний министр обороны Румынии, уже "новой", Георге Тинкэ заявил:

"После подписания пакта Молотова-Риббентропа, в результате которого мы потеряли Бессарабию и Северную Буковину, Румыния просто была обязана выступить 22 июня 1941 года на стороне Германии против СССР".

Определение "нацистской" генерал умолчал.

Ну, а говорить об антифашистском восстании румынских коммунистов сегодня как-то в новой России не принято. Увы, и это наша история.

В постсоветское время пакт Молотова-Риббентропа стал для НАТО как икона, которой Запад и США оправдывал и оправдывает приход к власти Гитлера, геноцид миллионов людей, а также войну против СССР. А теперь и против России. Правда, своё предательство против Чехословакии, Польши, евреев — как главной потерпевшей нации в той войне — они умалчивают. За это не платят.

А уж о терроре со стороны оккупационных сил румынских крестьян в бараньих папахах и офицеров, затянутых в корсеты, ещё с Первой мировой войны, сегодня уже вряд ли кто помнит. Об этом могли бы напомнить старики Одессы, Молдавии. Но кто из них жив, пройдя горнила "перестройки" и прорумынскую резню в Приднестровье.

Вообще, Румыния — сладкий пирожок для любителей "делать политик". Здесь, в будущем, много можно будет разворошить. Ведь Бухарест, так или иначе, не имеет постоянных границ с соседями. Напряги у Валахии есть и с Россией, и с Украиной, и с Венгрией, и с Молдавией. А "Великую Румынию" можно строить сегодня только на пакте Риббентропа. Не напоминать же им, кто дал свободу румынам в годы русско-турецкой войны. Забыли. И правильно, короля-то получили немецкого.

Осудили пакт и горбачёвские "прибалты", и "перестроечно-либеральный" парламент СССР в 1989 году, накануне "новой эры". Ясен перец, что если и вы за НАТО де-юре, кайтесь. Именно такие предложения поступили от румын в середине 1990-х в ходе визита нашего тогдашнего замминистра МИД. В чём именно каяться — в чём угодно, посыпались предложения на Россию со всех сторон.

Как забавно, говорили в начале нового тысячелетия, под сурдинку пакта новая Украина сумела урвать у Румынии после развала СССР русский остров в Чёрном море — Змеиный. Румыния в международном суде облажалась, назвав его "скалой". Но каяться надо России.

"Россию, как всегда, попытаются заставить платить и каяться"

Сегодня нашему руководству надо срочно многое пересмотреть в области внешней политики. На фоне тотального сноса памятников советским воинам в Польше (мы же широко празднуем День Победы 9 мая), пора бы пересмотреть ложь о той же Катыни, где немцы убили тысячи военнопленных поляков, свалив это на Сталина. Ну, если англичане в Первую мировую писали о том, что немцы варят своих убитых на мыло, почему бы не поверить. К тому же, это русские.

Десятки тысяч погибших военнопленных поляков в гитлеровском плену почему-то новые "великополяки" игнорируют. Но вот после развала СССР решили, что лучше это повесить на Россию, а не на немцев. Понятно, немцы послали поляков со своими репарациями куда подальше.

Опять "политик"? Но уже с новой подачей. К тому же, и власти новой России уже во всём покаялись и признали то, что мы не делали.

Поддержали, слезу, кстати, и "великороссы" из Госдумы, признав вину СССР и Сталина в катынском расстреле поляков.

Главное, что последующую гибель польского президента, летевшего в Россию, опять повесили на нас. Хотя, уже по переговорам было слышно, как "распальцованное" окружение Качиньского давало советы пилотам, как держать штурвал, и чем отличается элерон от муфлона. Не было бы их, и сели нормально. Но виноваты русские — кайтесь. И ведь наших уже приучили каяться.

Как был прав президент США Джо Байден, встретившись в конце прошлого года с лидерами европейских стран до двухдневного саммита G20, когда сказал:

"Главным выгодоприобретателем всех договорённостей окажутся американцы, что-то перепадёт европейцам, а Россию, как всегда, попытаются заставить платить и каяться".

Тот же президент ФРГ Йоахим Гаук в ходе встречи с участниками германо-российских "Потсдамских встреч", состоявшейся в берлинской резиденции президента — дворце Бельвю, заявил, что России нужно покаяться за "преступное советское прошлое". А ведь туда приехала наша уважаемая элита. Наверное, на халяву кофе попить. Перелёт и проживание — за счёт бюджета РФ.

В наших СМИ писали, мол, немец не знает историю. Да плевать он хотел на мировую историю, ему важна своя, немецкая. А мы должны знать свою — русскую.

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