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Автор Ирина Гусакова

Месть беглого олигарха: Британия наступила на старые грабли, сталкивая Германию с Россией

Мир

Германия сейчас находится в полном смятении: трещат по швам уже выстроенные годами партнёрские отношения с Россией, заморозилось строительство газопровода, столь нужного европейскому народу, российские оппозиционеры всеми силами расшатывают международную обстановку, упрекая Германию в недостаточной помощи Украине. Почему же так происходит? Почему Великобритания, которая в начале XX века столкнула лбами русского царя и немецкого кайзера, а затем позднее выпестовала Гитлера, снова стравливает две державы?

Месть беглого олигарха: Британия наступила на старые грабли, сталкивая Германию с Россией

В поисках виновных

О том, кто виноват в энергетическом кризисе, охватившем Европу, нам показала немецкий режиссёр Ева Вербер в своём документальном фильме "Меркель". Фильм, кстати, был представлен 4 сентября на ежегодном кинофестивале "Теллурайд" в США, и, видимо, неспроста, ведь красной нитью в картине проходит тезис, что именно экс-канцлер, несмотря на статус одного из самых влиятельных европейских политиков ХХ века, благодаря своим почти дружеским связям с Путиным сделала Германию зависимой от российских энергоресурсов. Получается, что во всём виновата провальная внешнеполитическая политика госпожи Меркель, которая, по мнению режиссёра, не умела, видимо, выбирать союзников.

Конечно же, дело не только в художественном видении режиссёра, если смотреть глубже, то становится понятно, что это всего лишь пропагандистская попытка заткнуть рот народу, который недоволен повышением цен на электричество и винит во всём власти, а именно — нового канцлера Шольца. Конечно же, Меркель была сторонником "Северного потока-2", столь выгодного для Германии проекта, так сильно раздражавшего Штаты. Это очевидно, поскольку она не была врагом своей стране, как и то, что Белому дому было важно пролоббировать на европейский рынок их дорогой сжиженный газ. Немецкий журналист Томас Репер отмечает, что энергетический кризис в Европе начался задолго до последних событий на Украине, но Шольц настойчиво стремится переложить вину на Путина и Меркель.

Как удалось выяснить Реперу, фильм Вербер создавался в условиях большой секретности, даже спойлеров не появлялось. Любопытно, что снимали его в Лондоне, при этом самой Ангелы Меркель в нём нет, зато интервью с её экс-коллегами, включая

  • Тони Блэра,
  • Хиллари Клинтон,
  • других известных политиков,

— в изобилии. Неужели небольшой кинокомпании удалось бы реализовать столь масштабный проект с привлечением далеко не последних людей в мировой политике, если бы не помощь Лондона. Немецкая журналистка Алина Липп написала в своём Telegram-канале, что без поддержки английских спецслужб тут явно не обошлось.

Наследил российский олигарх

Казалось бы, нет ничего удивительного в том, что Запад пытается всеми силами откреститься от энергетического кризиса и переложить вину на Россию, ведь это такая удобная сейчас русофобская позиция, которая к тому же задабривает Большого заокеанского брата. Однако интрига всё же есть — как выяснил Томас Репер, фильм про Меркель спонсировал фонд беглого российского олигарха Михаила Ходорковского. На фильм было потрачено порядка 1,5 млн фунтов стерлингов. Треть этой суммы выделил фонд Ходорковского. При этом, согласно договору, фамилия российского олигарха не должна была упоминаться нигде, в том числе в титрах. И такая анонимность вполне объяснима — Великобритания активно стремится изолировать Россию на геополитической арене, поэтому где же ещё находиться врагам последней, как не в столице этой страны.

Финансируя фильм о Меркель, беглый олигарх явно мстил российскому президенту, причём таким изощрённым способом. Возлагая вину за кризис на Меркель, он тем самым подспудно попытался раскачать ситуацию внутри России, ведь основная аудитория — молодое поклонение, в том числе российские студенты, проживающие за рубежом.

Есть тут, кстати, немаловажные нюансы: выделенные Ходорковским деньги нарушили законодательство Великобритании, поскольку деньги фонда должны были идти на благотворительные и образовательные цели — была задумка показать то, как образование помогло Меркель стать успешной. Столь неумелая попытка завуалировать пропагандистский материал — смешна, но зато становится очевидно, что Запад и не скрывает, как при поддержке британских спецслужб предпринимает всё новые и новые попытки дискредитировать действия России, в том числе на Украине, причём даже исполнителей на переправе не поменяли, хотя приёмы выбрали всё же пооригинальнее, постарались вроде как.

Куратор: Любовь Степушова
Темы владимир путин ангела меркель михаил ходорковский
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