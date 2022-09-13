Помощь США Украине скоро иссякнет

У Владимира Зеленского осталось несколько месяцев, чтобы пользоваться безоговорочной поддержкой США.

Киеву будет трудно работать с республиканцами в США

Без США Украина не сможет победить Россию, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN.

"Они (США) лидеры по объёмам поддержки Украины. Без них нам вернуть свою землю не удастся. Я это понимаю", — сказал он.

Между тем, киевскому режиму будет гораздо труднее работать с республиканцами, если они в ноябре победят на выборах в конгресс и получат большинство в обеих палатах.

Уже сейчас сенаторы от Республиканской партии сдержанно относятся к выделению дополнительных 13,7 миллиардов долларов на новые чрезвычайные расходы Киева. Они хотят точно знать, куда ушло предыдущее финансирование Украины.

А за полгода это, ни много ни мало, 43 миллиарда долларов. 75% от того объёма, что конгресс выделил администрации Джо Байдена в начале года.

Предполагается, что из нового транша 4,5 миллиарда долларов пойдут на закупки оружия у Пентагона, ещё 4,5 миллиарда будут выделены на срочные расходы бюджету Украины и 2,7 миллиарда могут быть потрачены на военную помощь Киеву.

Республиканцы начнут расследование украинских дел Байдена

Получив большинство в конгрессе, республиканцы незамедлительно начнут расследование разных преступлений Байдена с целью объявления ему импичмента, в том числе, по украинским делам.

Например, как он способствовал торговле американским оружием на "чёрных рынках" Восточной Европы и Ближнего Востока.

Как пишет "Блумберг", основываясь на заявлениях исполняющего обязанности генерального инспектора Пентагона Шона О'Доннелла, ВСУ продают "налево" не только стрелковое оружие, но и зенитные и противотанковые комплексы, ударные беспилотники.

К тому же, по опросам, лишь 1% американцев считает актуальной помощь Украине, поэтому общественное мнение здесь будет на стороне республиканцев.

Белый дом спешит получить согласие конгресса на выделение Киеву оружия на год вперёд, чтобы оно продолжало поступать и в случае начала расследований против Байдена, но очень может так случиться, что не успеет.

Актуальны будут и другие коррупционные обвинения президенту по Украине.

И дело не в том, что республиканцы любят Россию, они её ненавидят, тут дело огромного принципа межпартийных разборок.

Политическая система США распадается

Байден неслучайно в последнее время называет республиканцев полуфашистами, он ищет внутреннего врага в лице трампистов, чтобы сплотить на этом своих сторонников.

Президент США в своей речи 2 сентября (на фоне ряда морских пехотинцев) де-факто объявил войну трампистам и их сторонникам под лозунгами защиты демократии. Этим он ускорил распад политической системы США.

Ответ от Дональда Трампа не замедлит последовать и сильно осложнит существование Демократической партии, которая не справляется с разнообразными кризисами в США — от инфляции до долгового кризиса.

В итоге на Байдена возложат ответственность за все проблемы, в том числе провал на Украине, и отправят в отставку. Далее будут приближаться президентские выборы 2024 года, которые могут, по мнению самих американцев, вылиться в гражданскую войну. США станет совсем не до Украины.

Читайте по теме: The Guardian: 50 процентов американцев ждут гражданской войны

Байден ведёт США к гибели

Не только коррупционер: Байдена надо привлекать по делу о госперевороте на Украине

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.