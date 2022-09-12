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Автор Ольга Лебедева

Кишинёв перебрасывает технику в Гагаузию

Мир » Бывший СССР » Молдавия

Экс-президент Молдавии считает, что для граждан страны наступили "худшие времена". И виной тому, по его мнению, "некомпетентность властей".

Кишинёв перебрасывает технику в Гагаузию

Напомню, сам Игорь Додон сейчас находится под домашним арестом. Его подозревают в госизмене и могут посадить на 20 лет.

Но сейчас экс-президента, несмотря на его "нелюбовь" к правительству Майи Санду, сложно заподозрить в необъективности: экономика Молдавии на самом деле "на дне". Ну или где-то около.

"Молдова уверенно сохраняет лидерство в топе позора, демонстрируя самую высокую инфляцию в Европе", — написал Додон в своём Telegram-канале.

По его словам, 45%-ное подорожание услуг и 34,3% инфляции в стране — всего лишь начало:

"Предстоят новые подорожания природного газа, отопления, электричества и других, увеличить стоимость которых пока ещё не успели. <…> (Молдаване) будут долго это помнить и рассказывать своим детям и внукам о "хороших временах", свалившихся им на головы".

Народ мириться не согласен

На фоне экономического кризиса в Молдавии, власти которой по причине нахождения под внешним управлением не имеют возможности начать вести с Россией конструктивный диалог по газу, уже начались протесты.

Столицу и регионы страны сотрясают массовые протесты. А единственная автономия в её составе Гагаузия, жители которой и раньше-то были крайне недовольны прозападной политикой Санду, вообще решила не ждать, пока станет совсем худо.

Власти республики обратились к Москве с просьбой продавать Комрату газ в обход Кишинёва. За что сразу же были объявлены сепаратистами. А президент Санду раскритиковала гагаузские власти за нежелание "евроинтегрироваться" вместе со всей Молдавией.

Кишинёв перебрасывает технику в Гагаузию

Пока власти Гагаузии недоумевают, как вообще можно действовать вопреки национальным интересам (это они про правительство Молдавии так говорят), к автономии Кишинёвом стягивается военная техника.

"Мы видим военных, которые заходят в Гагаузию. Это сигнал гагаузам, чтобы они сидели тихо, и сигнал западным хозяевам кишинёвского режима, что страну готовы ввергнуть в адское жерло войны по первому приказу", — пишет молдавский Telegram-канал "Человек-невидимка".

Тем временем на остальной территории Молдавии

Пока Санду и её команда решают, что делать с "сепаратистами"-гагаузами, в Молдавии оппозицией готовятся масштабные акции протеста, запланированные на 18 сентября: людей зовут на митинги, расклеиваются листовки с призывами выступать за сближение с Россией и возврат доступного газа.

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Протесты в Молдавии.Люди жгут счета за газ
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Любовь Степушова
Темы газ протесты молдавия майя санду игорь додон
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