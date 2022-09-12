С приближением зимы единство ЕС в поддержке Украины дало трещины

Население западных стран всё меньше верит в необходимость поддерживать Украину в её конфликте с Россией по мере того, как приближаются зимние холода.

Об этом пишет издание Politico. Натолкнули на эту мысль журналистов массовые протесты, проходящие в европейских странах.

"В последние дни тысячи демонстрантов вышли на улицы в Чехии и Германии в знак протеста против роста цен на энергоносители, НАТО и поддержки Украины Западом. Только в Праге на улицу вышли около 70 тысяч человек. Тысячи немцев собрались в городах Лейпциге и Магдебурге", — пишет издание и цитирует слова Грегора Гизи, экс-лидера партии европейских левых:" НАТО удалось сделать неправильно в отношении Украины и России всё, что можно было сделать неправильно”. В то время когда жизнь европейцев становится всё хуже, дорожая с каждым днём, Россия удерживает свои позиции в противостоянии с "демократическим миром" — "Кремлю удаётся поляризовать и дестабилизировать западную политику до такой степени, чтобы избиратели не знали, чему верить".

Первые пошли

По версии Politico, в Евросоюзе уже "проявились" страны, готовые не подчиняться курсу Брюсселя:

Болгария, где президент Румен Радев в августе "подтолкнул временное правительство, которое он назначил", к переговорам о новом соглашении о поставках газа с "Газпромом".

в августе "подтолкнул временное правительство, которое он назначил", к переговорам о новом соглашении о поставках газа с "Газпромом". Венгрия, где Виктор Орбан ясно дал понять, что он не намерен разрывать все связи с Россией и, заявив, что Украина не может выиграть войну, пригрозил заблокировать продление некоторых европейских санкций в отношении Москвы.

Кроме того, лидеры ЕС с тревогой ожидают выборов в Италии, которые "могут изменить правила игры” для Европы".

Народ хочет тепла и комфорта

Но большую тревогу политиков-"союзников" Украины вызывают народные настроения. А они — в большинстве своём — прямо противоположны "генеральной линии".

Так, согласно опросу YouGov в крупнейших странах региона — Германии, Франции, Великобритании и Польше — жители сейчас больше обеспокоены стоимостью жизни, чем "войной на Украине":

во Франции 40% населения поддерживают возвращение движения "жёлтых жилетов”, чтобы добиться того, что организаторы назвали "экономической справедливостью";

в Великобритании и Польше более 70% говорят, что стоимость жизни в настоящее время является наиболее важной проблемой, стоящей перед их страной;

40% населения Австрии и 51% итальянцев не поддерживают антироссийские санкции и требую их отмены.

"На этом фоне кажется неизбежным, что европейские лидеры столкнутся с растущим давлением, требующим ослабления санкций против России. Время и погода — на стороне Москвы. По мере снижения температуры в ближайшие недели и месяцы европейцы начнут ощущать на себе всю тяжесть резкого роста цен на природный газ, которые за последний год выросли почти втрое", — резюмирует Politico.

Отличной иллюстрацией настроений европейцев является распространяющийся по соцсетям ролик, на котором работник "Газпрома" закрывает газовый вентиль, после чего следуют картины продуваемого ветром снежного пейзажа и европейских столиц. Что интересно, в качестве звукового сопровождения неизвестные авторы выбрали песню "Зима будет долгой”. Причём на русском языке.