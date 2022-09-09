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20 идей по развитию России
Автор Антон Куликов

Полянский: право вето в Совбезе ООН у России никто не заберёт

Мир

В последнее время американские официальные лица настойчиво продвигают идею реформирования Совета безопасности ООН. В частности, одним из результатов такой реформы должно стать ограничение права вето. Нацелено это предложение прежде всего против России.

Полянский: право вето в Совбезе ООН у России никто не заберёт

В конце сентября в Организации объединённых наций пройдёт неделя высокого уровня сессии Генеральной ассамблеи ООН. На ней планируют выступить президент США Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен и американская постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд.

Вообще говоря, в работе Генассамблеи должна принять участие и российская делегация во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Однако власти США не выдают визы российским дипломатам.

Так вот, все вышеперечисленные американские руководители намерены отстаивать идею реформирования Совбеза и ограничения права вето.

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что США ранее темой реформирования Совета безопасности ООН особо не интересовались. Но сейчас решили на ней сыграть.

Впрочем, Дмитрий Полянский отметил, что не видит, как США могли бы продвинуть свои инициативы: "Да, они это всё подают в антироссийском ключе, в этом ничего нет нового, но каких-то рычагов и механизмов, честно говоря, без развала ООН, без подрыва её основ — а в этом никто не заинтересован — я, честно говоря, у американцев не вижу".

Отвечая в эфире телеканала "Россия 1" смогут ли у России отнять право вето, Полянский ответил отрицательно.

"Нет такого механизма, нужно подрывать основы ООН, фактически выстраивать её заново тогда, без России. Я даже не могу себе представить, как этот процесс может выглядеть без полного разрушения всех основ современных международных отношений, это все понимают", — подчеркнул Полянский.

По его словам, у России есть своя позиция по реформе Совета безопасности, которая заключается в том, что расширить его географический охват, дабы повышалась представленность государств Азии, Африки и Латинской Америки.

Стоит заметить, что ранее украинские представители в ООН пытались продвигать тему того, что Россия якобы незаконно занимает место в Совете безопасности. Они от не ё не отказались, хотя каких-либо перспектив в этом нет.

А в США ранее заявили, что не имеют никаких юридических оснований продвигать инициативу по исключению России из Совбеза. Хотя от попыток каким-либо образом ограничить права нашей страны Вашингтон не отказывается.

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Куратор: Любовь Степушова
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