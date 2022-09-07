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Автор Ольга Лебедева

Двуличие Японии: поддерживая Украину, мечтает, чтоб та "заткнулась"

Мир » Азия » Дальний Восток

После начала российской СВО Япония старательно вливается в ряды стран, поддерживающих Украину.

Двуличие Японии: поддерживая Украину, мечтает, чтоб та "заткнулась"

Японские власти даже "забыли" о том, что у них пацифистская Конституция (в основном Законе прописано, что нация привержена исключительно оборонной политике), и начали стремительно увеличивать военные расходы:

  • если они традиционно составляли 1% ВВП, то теперь, как минимум, удвоены.

Речь идёт о выделении дополнительных $40-45 млрд. в год (плюсом к традиционным $42 млрд).

Кроме того, Токио намерен разрабатывать собственные крылатые ракеты, которые смогут долетать с кораблей до целей в Китае и Северной Корее. Если добавить в этот список нововведений выделенные деньги на исследования в области гиперзвукового оружия, кибербезопасность, развитие космического потенциала, намерение экспортировать тяжёлое вооружение и внесение в список противников России, то серьёзность намерений Японии становится очевидной.

Причём тут Украина

Для Японии события на Украине — как для США и стран Европы — стали драйвером для развития экономики. И политические бонусы от Запада она, несомненно, получила.

Но это всё одна сторона медали. Так сказать, внешняя. Внутри страны настроения и риторика иные.

Яркий пример: летом на улицах, в СМИ и на интернет-ресурсах Токио появилась интересная социальная реклама:

повар (Япония) затыкает "Украине" рот ударом национальной едой; подпись гласит: "Может быть, поговорим о чём-то ещё, кроме того, что весь мир должен выполнять любые прихоти украинских беженцев? Например, о том, какие вкусные у нас суши".

Смысл прост и понятен: Украина своими бесконечными требованиями мешает размеренной жизни японцев.

По словам журналиста Ёсиро Такигавы, Украина уже всем в Японии надоела:

"Особенно надоели странные беженцы. Вместо благодарности к тем, кто их приютил и помогает, они здесь митингуют, оскорбляют жителей, ведут себя вызывающе".

А ещё власти Японии озабочены тем, что в индустрии развлечений для взрослых возникло засилье беженок с Украины. Эта "проблема" даже обсуждалась на заседании правительства с подачи главы Минюста Ёсихиса Фурукавы.

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"Представить такого не могли" - Запад в растерянности от действий России
Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Любовь Степушова
Темы япония беженцы украина
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