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Автор Ольга Лебедева

Итальянский аналитик: ЕС замешан в планах США ввергнуть Европу в хаос

Мир » Европа » Евросоюз

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель, который был одним из авторов идеи приостановить выдачу виз российским туристам — инициативы, пребольно ударившей по европейскому туристическому сектору, — на встрече министров обороны альянса признал:

Итальянский аналитик: ЕС замешан в планах США ввергнуть Европу в хаос

"Страны ЕС обсуждали возможность учебной миссии для украинских сил ещё до войны: сейчас самое время действовать. Отправляя оружие и обучая силы Киева, ЕС становится воинствующим объединением против России наряду с НАТО."

В то же время, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не устаёт повторять, что европейцы должны "покончить с зависимостью от грязного российского ископаемого топлива”. То есть, с завидной регулярностью напоминает:

власти Евросоюза решили продолжать идти по пути разжигания разрушительного экономического кризиса, который уже взвинтил цены на газ с €15 до более, чем €300 за мегаватт-час.

Дело не в России

Итальянский геополитический аналитик Манлио Динуччи уверен: настоящая причина в том, что Амстердамская фондовая биржа, которая определяет цену на газ в Европе, принадлежит финансовой компании США, определяющей цену на основе спекулятивных и политических механизмов.

"Сама ENI, покупая российский газ по низкой цене, перепродаёт его по высокой цене в соответствии с амстердамскими котировками. Настоящая афера против европейцев", — пишет эксперт в статье, опубликованной порталом Центра исследований глобализации (CRG).

Проблема не только в газе

В то же время, по словам Динуччи, Европа подвергается всё большей опасности из-за огромного количества оружия, которое США, НАТО и ЕС направляют на Украину.

"Вашингтон объявил о военных поставках ещё на $3 млрд, что является частью "пакета помощи” в $40 млрд, одобренного Конгрессом, — напомнил он. — Как показывает отчёт CBS, большая часть этих поставок — из США — попадает на подпольный рынок вооружений, в руки террористических и преступных организаций".

Отдельную тревогу у итальянского аналитика вызывает тот факт, что "вооружённые, обученные и фактически находящиеся под командованием НАТО украинские силы ведут огонь из оружия и ракет, поставляемых им НАТО и ЕС, по атомной электростанции в Запорожье, которая в настоящее время находится под контролем России, подвергая Европу очень серьёзному риску нового Чернобыля".

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Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша газ нато евросоюз жозеп боррель урсула фон дер ляйен
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