Байдену отказали в эфирном времени главные телеканалы США. А он забыл — за что

Телеканалы CBS, ABC, NBC и Fox News решили не транслировать выступление президента США Джо Байдена в Филадельфии, посчитав сделанные им заявления "политически спорными".

Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на собственные источники.

Издание напоминает, что телекомпании обычно транслируют президентские обращения к нации "для решения национального кризиса или неотложных вопросов". Но после предварительного изучения содержания выступления.

В этот раз, рассказали газете источники на условиях анонимности, запрос был. Но в эфир выступление Байдена не попало из-за "критики, высказанной в адрес Трампа, и близости промежуточных выборов, которые должны состояться в ноябре".

Со своей стороны, официальные лица Белого дома заранее постарались развеять сомнения в предвзятости выступления. Один из них сказал представителям телеканала NBC, что "это не была речь о конкретном политическом деятеле или даже о конкретной политической партии".

Напомню, во время своего выступления в Филадельфии действующий хозяин Белого дома заявил, что его предшественник и последователи лозунга "Сделай Америку снова великой"(MAGA) — "экстремисты, угрожающие основам страны". Он также отметил, что сторонники MAGA "не уважают Конституцию" и "полны решимости повернуть эту страну вспять".

"Забыл"

К слову, через день после выступления, Байден "переобулся", и на брифинге в Белом доме заявил журналистам, что он считает угрозой демократии в Соединенных Штатах не сторонников Трампа, а людей, которые соглашаются на использование насилия для достижения своих собственных политических целей:

"Я не считаю ни одного сторонника Трампа угрозой для страны", — подчеркнул он.

Трамп в долгу не остался

Дональд Трамп назвал президента США "врагом государства", заявив, что речь Джо Байдена была "самой злобной, ненавистной и вызывающей разногласия, из когда-либо произносимых американским лидером".

Выступая в субботу на митинге в Уилкс-Барре, штат Пенсильвания, экс-президент обвинил своего "сменщика" в том, что он "очернил" 71 миллион избирателей, которые поддержали Трампа во время президентских выборов 2020 года.

"Он враг государства, если хотите знать правду. Враг государства — это он и группа, которая его контролирует, которая кружит вокруг него, — сказал Трамп и поиронизировал: — Кстати, на следующее утро он забыл, что сказал. Но в этом виноваты его когнитивные нарушения, из-за которых он не в состоянии руководить нашей страной”.

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