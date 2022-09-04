Мишель Чоссудовский: Невежественные и глупые политики делают ставку на ядерную войну

Почетный профессор экономики Оттавского университета, основатель и директор Центра исследований глобализации (Global Research) Мишель Чоссудовский уверен, что "против Китая и России может начаться ядерная война".

"Ни разу с тех пор, как 6 августа 1945 года на Хиросиму была сброшена первая атомная бомба, человечество не было ближе к немыслимому. Все гарантии эпохи холодной войны, которые классифицировали ядерную бомбу как "оружие последней инстанции”, были отменены. Сегодня, в разгар войны на Украине, превентивный ядерный удар по России находится в планах Пентагона", — пишет он в статье, опубликованной на портале Globalization.

Что не так с политиками на Западе

Профессор Чоссудовский отмечает, что сделать роковой для планеты шаг западные политики вполне способны, потому что ими, "невежественными и глупыми", управляют деньги.

В качестве примера политика недалёкого ума автор статьи приводит главу МИД Великобритании Лиз Трасс, которая заявила, что, став премьером, не дрогнет отдать приказ применить ядерное оружие.

"Министр иностранных дел Великобритании не имеет ни малейшего представления о природе ядерного оружия и его разрушительных последствиях. Кроме того, она — выпускница Оксфорда — не знает географии, — отмечает Чоссудовский, напоминая конфуз ЛизТрасс, когда она заявила, что "Британия никогда не признает суверенитет России над Ростовом и Воронежем", а чуть позже, что Лондон "предоставляет поддержку балтийским союзникам через Черное море". — Тогда представитель российского МИД Мария Захарова написала, что "если кого-то и нужно от чего-то спасать, то это мир глупости и невежества англосаксонских политиков”.

"Гуманитарные ядерные бомбы”

Впрочем, по словам политолога, Трасс — не единственная "недоучка" среди западных политиков.

"Обязательство превентивно взорвать планету с помощью "гуманитарного ядерного оружия", которое” безопасно для гражданского населения", стало частью политического повествования. С таким обещанием Хиллари Клинтон шла на выборы 2016 года. Военная доктрина США со времен администрации Джорджа Буша-младшего была сосредоточена на разработке так называемого” наиболее пригодного для использования ядерного оружия — ядерных мини-бомб B61-11 с взрывной способностью до шести бомб, сброшенных на Хиросиму", — пишет Чоссудовский.

Термин” наиболее пригодный для использования " возник для оправдания использования тактического ядерного оружия на том основании, что оно (тактическое ядерное оружие — противобункерные бомбы с ядерной боеголовкой), согласно научному заключению по контракту с Пентагоном "безвредно для окружающего населения, потому что взрыв произошел под землей”.

"Имеет ли отношение к нынешнему кризису на Украине приверженность администрации Байдена использованию ядерного оружия в качестве инструмента мира? — задаётся вопросом эксперт, и сам же отвечает: — Мирное ядерное оружие стало предметом разговоров невежественных и коррумпированных политиков, которых заставили поверить в то, что превентивная ядерная война — это гуманитарное предприятие, защищающее демократию".

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