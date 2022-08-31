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Автор Ольга Лебедева

Более 60 ударов за сутки по ЗАЭС и Энергодару — Украина "ждёт" МАГАТЭ

Мир

Украинские военные за 24 часа нанесли более 60 ударов по городу Энергодар, Запорожской АЭС и прилегающим к ней территориям. Обстрелы участились за сутки до прибытия специальной миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Более 60 ударов за сутки по ЗАЭС и Энергодару — Украина "ждёт" МАГАТЭ

Об этом сообщается в Telegram-канале "Энегодарский связной" со ссылкой на военно-гражданскую администрацию города Энергодар.

В сообщении уточняется, что "наступательные действия ВСУ велись с использованием артиллерийских орудий с разрывными снарядами и беспилотных летательных аппаратов, запущенных из населённого пункта Марганец".

На территории АЭС было зафиксировано 57 артиллерийских попаданий, в том числе одно — по учебному центру с помощью беспилотного летательного аппарата. Ещё один удар был зафиксирован недалеко от центрального входа в хранилище твёрдых радиоактивных отходов.

В администрации Энергодара утверждают, что в результате обстрелов никто не пострадал, и что радиоактивный фон в норме.

Инспекторы едут на ЗАЭС

Колонна автомобилей, в которой едут 14 экспертов МАГАТЭ во главе с генеральным директором Рафаэлем Мариано Гросси, сегодня выехала из Киева в направлении ЗАЭС. В составе миссии — специалисты из Албании, Иордании, Италии, Польши, Литвы, Китая, Мексики, Северной Македонии, Сербии, Франции. Такой состав в агентстве посчитали "оптимально сбалансированным", намеренно не включив представителей Британии, США и России.

Выступая утром перед прессой в украинской столице, Гросси сказал, что члены комиссии международной организации знают, что едут в зону боевых действий:

"Перед нами стоит очень важная задача — оценить реальную ситуацию и помочь её стабилизировать. Мы направляемся в зону военных действий, на оккупированные территории, что требует чётких гарантий не только от России, но и от Украины. Нам удалось их получить", — отметил он.

Ожидается, что миссия ядерного агентства ООН проведёт на станции "несколько дней" (ориентировочно, до третьего сентября), чтобы оценить "реальную ситуацию". А после этого, по словам Гросси, будет решаться вопрос о постоянном пребывании сотрудников МАГАТЭ на Запорожской АЭС.

В свою очередь, представитель временной администрации Запорожья Евгений Балицкий заявил агентству "Интерфакс", что визит миссии МАГАТЭ был запланирован на "один день", чтобы международные эксперты смогли проинспектировать работу атомной электростанции.

Украине инспекторы не нужны

Пока эксперты МАГАТЭ готовились к непростой и, как понятно из событий последних суток, небезопасной командировке, власти Украины заявили, что их не устроит просто инспекция ЗАЭС. По словам Владимира Зеленского, Киев хочет, чтобы члены комиссии помогли удовлетворить его требования "о демилитаризации станции".

Однако, глава МАГАТЭ, возглавляющий группу инспекторов, в ответ на это заявил, что вопрос демилитаризации не относится к компетенции Международного агентства по атомной энергии. И даже подниматься не будет.

Видимо, поэтому раздосадованные правители Незалежной и дали отмашку на усиление обстрелов атомной станции.

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Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Любовь Степушова
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