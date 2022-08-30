"Французский Путин": Марин Ле Пен примеряет латы Жанны Д'Арк

В послесоветской России приезд в Москву лидера французской националистической партии для многих стал полной неожиданностью.

Действительно, к либералам и демократам нас уже приучили, а вот появление в Москве человека (к тому же, очаровательной женщины) от партии, которую в том же СССР называли "фашистской", стало для многих политиков мира загадкой. Да и в сегодняшней России полностью отсутствуют партии и движения, которые могли бы сравнить себя с "Национальным фронтом" Франции.

"Front National" считается ультраправой, консервативной и националистической политической партией во Франции. Партия, основанная в 1972 году французским политиком Жаном-Мари Ле Пеном успехом у избирателей, в первую очередь, обязана антииммигрантским и антиисламским лозунгам. А сам папа нашей героини прошёл хорошую военную школу в Иностранном легионе, повидав немало крови в Индокитае, Алжире и Суэце.

Антиисламская риторика уже в начале 1980-х годов стала приносить политические дивиденды лидерам "Нацфронта". Проблема роста исламской миграции во Франции уже становилась преградой для некоторых политиков в ходе президентских выборов.

Отрочество и юность с привкусом крови

Дочь лидера "Нацфронта" родилась 5 августа 1968 года в Нёйи-сюр-Сен, Франция.

2 ноября 1976 года, в 8 лет, Марин стала свидетельницей покушения на своего отца, признанного самым масштабным терактом с конца Второй мировой войны.

Учась в лицее, в стране с большими революционными и либеральными традициями, она уже чувствует на себе политическое давление. Учителя нередко оскорбляют её и насмехаются над её отцом.

"Я осознала, что быть дочерью Ле Пена — означает столкнуться с миром несправедливости, в мире, в котором я должна беспрестанно следить за собой, отстаивать себя и защищать отца", — вспоминала Марин.

К тому же, личная жизнь отца не была безоблачна. Что тоже отражалось на политической карьере и жизни Марин. Её мать в пику отцу, с которым она развелась, снялась в "Плейбое". Кстати, весьма целомудренно, и имела успех у французов.

В 18 лет Марин вступает в партию своего отца. Уже в 1986 году партия получила 35 мест в парламенте, а Марин сказала, что "электоральный успех, интерес СМИ в отношении партии было подтверждением того, что мы всё делаем правильно".

В январе 2011 года Марин Ле Пен была избрана на пост руководителя "Национального фронта", который в течение тридцати восьми лет занимал её отец.

Весной 2017 года вышла во второй тур президентских выборов, но проиграла Эммануэлю Макрону. Уступила Макрону во втором туре Ле Пен и в 2022 году.

Депутат Европарламента

С 2004 года Марин Ле Пен — депутат Европарламента, с 2008 года она также является членом муниципального совета Энен-Бомона (Па-де-Кале) и с марта 2010 года — членом регионального совета Нор-Па-де-Кале.

Многие французы сравнивают Марин с национальной героиней Франции Жанной Д`Арк, которая боролась с нашествием англичан в годы Столетней войны. Сегодня многие средневековую историю страны переносят на улицы современных французских городов.

"Нацфронт" создавался как противовес исламизации Франции. Неслучайно одно из первых положений в программе призывало прекратить дальнейшую иммиграцию из неевропейских стран и ужесточить требования при получении французского гражданства (приём не более 10 тысяч иммигрантов в год).

А фраза Марин о том, что "Франция — это не буркини на пляжах, Франция — это Бриджит Бардо. Вот что такое Франция", пришлась по душе многим избирателям.

Кроме того, партия также ратует за возврат к традиционным ценностям: ограничение абортов, поощрение многодетных семей, сохранение французской культуры.

Сегодня "Нацфронт" добавил постулат о восстановление примата национального законодательства над европейским, пересмотр договоров с Евросоюзом и выход из НАТО. А это уже опасно для США. Некоторые напоминают Марин о трагической судьбе Жанны Д`Арк.

И ещё. С легкой руки журналистов Марин кто-то назвал "французским Путиным".

Марин в Москве

Ле Пен нередко высказывалась за дружеские отношения с Москвой. Она поддержала законы о запрете гомосексуальной пропаганды в России среди несовершеннолетних и запрете усыновления детей однополыми парами, высказывалась о необходимости стратегического партнёрства с Россией.

Уже в середине марта 2014 года Марин признала законными результаты общекрымского референдума о статусе Крыма.

"На мой взгляд, результаты референдума не вызывают никаких споров. Это было ожидаемо. И народ Крыма, живший в страхе, бросился в объятья той страны, откуда появился, поскольку вы знаете, что Крым является частью Украины только в течение 60 лет", — считает политик.

Она также обещала признать Крым российским, когда станет президентом Франции.

По её мнению, французы не хотят видеть Украину в составе ЕС. А вина за происходящее на Украине лежит на Евросоюзе. Также европейцы не хотят видеть в Евросоюзе ни Албании, ни Македонии, ни Турции.

Марин говорит о федерализации Украины — это единственно приемлемое в нынешних условиях решение. И необходимо присутствие на переговорах исторически значимых в этом регионе сторон.

23 марта 2017 года Марин Ле Пен посетила Москву. Обсуждая с Владимиром Путиным сирийские события, она заявила:

"Я рада, что Путин показывает пример твёрдости и следования международному праву. Иначе мы можем вновь совершить ту же ошибку, что в Ливии. Поставки оружия фундаменталистам могут представлять в дальнейшем большую опасность для всего мира".

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