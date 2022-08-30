Иран ведёт США к восстановлению ядерной сделки

В последние дни у отеля-резиденции PALAIS COBURG в Вене, где проходят консультации между Ираном и США по ядерной энергетике, постоянный медийный ажиотаж.

Одна телегруппа сменяет другую, чтобы сделать на фоне особняка очередной комментарий. Их лейтмотив как будто написан под копирку: сделка между двумя странами, долго буксовавшая по причине разногласий относительно уровня обогащения урана на иранской АЭС в Бушере, вот-вот будет заключена. И, хотя реальных инсайдов на этот счёт — раз, два и обчёлся, это уже вторично. Политическая атмосфера вокруг важных переговоров в Вене говорит сама за себя.

Дело дошло до того, что ведущие европейские политики нисколько не сомневаются в прорыве в Вене и желают его участникам успешно завершить возобновленный в августе диалог. В их числе глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

"То, о чём можно договориться, о чём велись переговоры, и теперь это находится в финальном тексте. Однако, за каждым техническим вопросом и каждым пунктом лежит политическое решение, которое необходимо принимать в столицах. Если эти ответы будут положительными, то мы можем подписать эту сделку", — написал Боррель.

Очевидно, что перезагрузка переговорного процесса по ядерной сделке стала результатом конструктивной работы Ирана с экспертами ЕС, которые и раньше помогали развязывать узлы противоречий. Когда в апреле этого года в Вене начались переговоры участников Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) — России, Франции, Китая, Великобритании, Германии и координатора ЕС — сразу же посыпались проблемы. Например, со стороны МАГАТЭ. США отводили этой структуре роль международного цербера, жёстко надзирающего за ядерными амбициями Ирана. Но иранская сторона проявила настойчивость и перестроила отношения с МАГАТЭ, переведя их в плоскость "неполитическую и профессиональную".

Если раньше казалось, что сценарий ядерной сделки — это прерогатива квартета посредников, то сейчас положение изменилось: Иран сам ставит вопросы и сам предлагает пути их решения.

Такой подход проявился в мае сего года, когда в Тегеран прилетел координатор ЕС Энрике Мора. В ответ на претензию по запуску новых центрифуг по обогащению урана ему было заявлено о том, что военная доктрина Ирана свободна от ядерного оружия. Если бы было по-другому, то есть масса технических индикаторов, которые невозможно скрыть. Иран привержен принципам мирного атома, так будет и впредь.

Договороспособность Ирана нашла одобрение и на Ближнем Востоке. Четвёртый Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани лично поддержал иранское руководство, дав распоряжение своим дипломатам всесторонне содействовать венским консультациям.

В мае, после семимесячного перерыва, в Багдаде начался новый раунд ирано-саудовских переговоров, направленных на восстановление разорванных пять лет назад дипломатических отношений. Эти факты также не может обойти вашингтонская администрация, всё больше теряющая влияние на Ближнем Востоке. Так что, ей сейчас с Тегераном по пути.

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