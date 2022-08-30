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Автор Антон Куликов

В Сербии обвинили Россию в злоупотреблении дружбой

Мир

Российский МИД прокомментировал заявление вице-премьера Сербии Зораны Михайлович о якобы злоупотреблении дружественными отношениями.

В Сербии обвинили Россию в злоупотреблении дружбой

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что высказывания российских официальных лиц никому не дают повода упрекать в Москву в чём-то подобном.

Вице-премьер, министр горного дела и энергетики Сербии Зорана Михайлович заявила, будто министр иностранных дел России Сергей Лавров "злоупотребляет отказом Белграда от введения санкций против России" и якобы выдает его за поддержку Белградом спецоперации на Украине, чего на самом деле нет.

Прозвучали подобные заявления на фоне состоявшегося на прошлой неделе визита главы МВД Сербии Александра Вулина в Москву. В ходе переговоров Сергей Лавров отметил, что Москва и Белград последовательно привержены принципам неделимости и равного характера безопасности для всех государств "и на Балканах, и в спровоцированной Западом ситуации на Украине".

"Оценки и заявления российских официальных лиц никому не дают повода и права упрекать нас в инсинуациях, попытках "злоупотребить" традиционно дружественными, честными отношениями с Сербией, которые неизменно строятся на равноправии, уважении и взаимопонимании", — так прокомментировали в МИД России заявление сербского вице-премьера.

В комментарии также предполагается, что "видимо, Михайлович плохо ориентируется в реалиях" отношений двух стран, сообщает РИА "Новости".

Также отмечается, что "с Сербией у нас есть полное взаимопонимание по актуальным вопросам международной повестки дня". В МИД России подчеркнули, что уважают стремление Белграда в непростых условиях "выдерживать сбалансированную, а главное — самостоятельную линию".

Стоит заметить, что Зорана Михайлович и ранее достаточно резко высказывалась по поводу отношений с Россией. В начале июня после того, как был сорван визит Сергея Лаврова в Белград, она заявила, что Москва и не должна была планировать эту поездку.

"Мы постоянно слышим, что Сербия и Россия — самые большие друзья. Если они наши друзья, потому что говорят, что друзья, тогда они не должны были планировать визит в этот момент", — сказала она тогда. Михайлович подчёркивала, что Сербия должна подумать о дальнейшем пути, который, по её словам, ведёт в Евросоюз.

Можно предполагать, что вице-премьер является выразителем интересов определённых сил в Сербии, которые не заинтересованы в сохранении дружеских отношений с Россией. Потому что едва ли она высказывает исключительно личную точку зрения, занимая столь высокий пост в правительстве.

И едва ли можно отрицать, что в Сербии есть политические силы, которые желают, чтобы страна полностью поддержала политику США и Евросоюза в отношении России.

Ранее, напомним, вице-председатель Партии свободы и справедливости Борко Стефанович заявил, что Сербии надо "встать на правильную сторону" и присоединиться к санкциям Евросоюза против России.

Стефанович возглавляет комитет по внешней политике парламента Сербии, Народной скупщины. И он заявил, что на одном из первых заседаний комитета инициирует рассмотрение вопроса о согласовании внешней политики страны с внешней политикой Евросоюза.

Едва ли в политике Сербии последует разворот на 180 градусов, всё-таки Стефанович представляет оппозиционную и не самую влиятельную партию в стране. Однако, подобные настроения есть, и нельзя сказать, что им не стоит придавать значения.

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Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Любовь Степушова
Темы сербия евросоюз мид россии сергей лавров
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