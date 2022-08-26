Киев продолжает отрицать наличие украинских мин в Чёрном море

С началом Россией специальной военной операции ВМС Украины начали активно минировать свою прибрежную морскую зону. Надеясь, таким образом, защититься от десантных операций российского флота. Но первыми пострадавшими от мин, как ни странно, оказались сами украинские моряки.

Первый звоночек о том, что мины "детям" не игрушка, прозвучал, практически сразу после начала постановки минных полей в районе Одессы. Зимой Чёрное море — стихия неспокойная. Во время штормов мины стало срывать с якорей и уносить в открытое море.

Отдельные экземпляры пришлось вылавливать даже в турецком проливе Босфор. Для этого приходилось на некоторое время останавливать судоходство по этому оживленному морскому каналу.

Впрочем, возможные трагические последствия для международного мореплавания Киев слабо волновали, учитывая, что нормой украинской государственной политики последнего времени стало библейское изречение "после нас хоть потоп". Да и всегда в таких случаях есть на кого возложить вину — на Россию. В конце концов, кто там на Западе будет разбираться в истинных причинах.

Но с конца июля минные "грабли" стали бить по лбу уже и самой Украине.

С небольшим интервалом в несколько дней в устье Дуная подорвались подряд три судна: гидрографическое, лоцманский катер и плавучий кран. Точных официальных данных украинской стороны по этим инцидентам нет. Факты подрыва подтверждены, но о последствиях ничего не говорится.

MarineTraffic (международный сервис позиционирования судов) даёт положение лоцманского катера "Орлик", одного из трёх подорвавшихся судов, в одной точке без изменения с 31 июля. Судя по геолокации, судно находится либо на берегу Дуная, либо в непосредственной близости от суши.

Тот факт, что судно находится в точке инцидента без изменений уже почти месяц, и с ним не предпринимаются никакие действия, может говорить о том, что район всё ещё опасен для навигации. Ведь, как раз, при спасении "Орлика" пострадало третье судно из нашего чёрного списка — плавучий кран.

С чем же была связана такая подозрительно настырная активность судов вспомогательного назначения в этом районе в конце июля — начале августа?

В низовьях Дуная у Украины имеются четыре торговых порта: Рени, Измаил, Килия, Усть-Дунайский (Вилково). После того, как крупные морские порты Украины в районе Одессы и Николаева были "заблокированы", по версии Киева, российским Черноморским флотом, Дунайские порты стали для Украины единственными водными выходами на зарубежные рынки.

После начала спецоперации украинское зерно и другие экспортные товары массово "поехали" в дунайские порты. Однако, их возможности по перевалке грузов ни в какое сравнение не могут идти с тем же Одесским портом. Не те масштабы.

Плюс, надо заметить, что дельта Дуная — очень сложный в гидрологическом плане район. Мало того, что это заповедная зона. Так ещё и просто так выйти из Дуная в Чёрное море невозможно. География проток, русел, рукавов постоянно меняется. Грубо выражаясь, берег наступает на восток со скоростью 40 м в год.

Чтобы получить гарантированный доступ в Чёрное море судам из Дуная Украина в 2007 проложила судоходный канал, который так и называется "Дунай — Чёрное море". При этом, Усть-Дунайский порт, расположенный на этом канале, самый близкий к Чёрному морю, находится почти в 20 км от моря.

Именно в акватории канала у Усть-Дунайского порта и произошли все описанные выше минные инциденты. Можно предположить, что этот судовой ход Украиной тоже был заминирован в начале спецоперации. Как же корабли выходили из Дуная в Чёрное море?

На территории соседней Румынии есть два крупных порта: Констанца и Сулина. Каждый из них тоже связан с Дунаем аналогичным образом через каналы. До поры до времени Румыния всецело контролировала выход из Дуная в Чёрное море. Но с созданием Украиной своего канала румынская монополия была подорвана.

С того времени морские судоходные компании начали активно пользоваться украинским каналом ещё и по причине более дешёвой (на 40% ниже) стоимости проводки судов. Что, естественно, вызвало напряжение в отношениях между Украиной и Румынией.

Но это всё история недавних лет. А современная ситуация такова, что Украине с конца февраля пришлось пользоваться румынскими каналами по причине минирования своего собственного.

Румынские порты в результате оказались перегруженными. В акватории Сулины скапливалось до 100 судов одновременно. Время ожидания на вход в Дунай могло достигать двух недель.

После разрешения 22 июля в Стамбуле зернового вопроса Украина всё-таки рискнула начать навигацию через свой канал, но мы видим, чем всё закончилось.

Интересно, что Киев нисколько не признает, что это его же собственные мины. Более того, он выбрал для идентификации этих опасных объектов туманную формулировку "неизвестные взрывные устройства". Но, наверное, по-другому украинские военные моряки и не могут.

У ВМС "незалежной" Украины нашлись специальные суда для постановки минных полей, а вот кто за них будет эти поля разминировать, они даже не подумали. Ведь собственных тральщиков у Украины уже нет.

Правда, ещё летом прошлого года Великобритания передала Киеву два своих старых списанных тральщика. Но фактически они ещё в Британии, на судах идёт подготовка украинских экипажей. И надо полагать, что даже при самых "благих" намерениях украинской стороны, ни Турция, ни Россия не допустят эти суда в Чёрное море. Ведь тральщик, каким бы мирным не было его предназначение, остается боевым кораблём.

А тем временем, судоходство в украинском дунайском канале по-прежнему отсутствует. Румынский порт Сулина всё так же перегружен. Сейчас в режиме ожидания находится около 50 судов.

Надо ли при этом говорить, что Дунай для европейских стран является важным торговым маршрутом. По этой реке и дальше через систему каналов можно добраться из Чёрного моря в Северное.

Впереди осень, холода. Сезон штормов. А значит, история с "гуляющими" минами может повториться в любых районах Чёрного моря.

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