Кворум не собрали: Запад не сможет лишить РФ представительства в ООН

Запад не сможет лишить РФ представительства в ООН. Только треть стран ООН поддержали антироссийскую резолюцию по Украине, в марте таких было 73%.

Азия, Африка и Латинская Америка проигнорировали волю Запада

Посол Украины в ООН Сергей Кислица сообщил, что 57 из 193 входящих в ООН государств подписали резолюцию, осуждающую спецоперацию РФ на территории Украины. Запись трансляции выступления министра была опубликована 24 августа на официальном сайте ООН.

Заявление не подписала ни одна из стран БРИКС, ШОС, Африки и арабских стран (даже Катар — "основной союзник США вне НАТО"), а также Сербия и Израиль. Из Латинской Америки подписали всего две страны (Колумбия и Гватемала). Из Азии — только Япония, Южная Корея, Сингапур и некоторые островные государства.

А удивили Молдавия (при официальной нейтральной позиции и проблемами с оплатой за газ) и Турция — они подписали.

Фиаско киевского режима неизбежно

Заявление принято в результате заседания СБ ООН 24 августа, на котором с видеообращением выступил президент Украины Владимир Зеленский. Он возложил вину на Москву за рост мировых цен на продукты питания, удобрения и углеводороды. Зеленский также отметил, что "Россия поставила мир на грань радиационной катастрофы", обстреливая ЗАЭС.

Ему ответил постпред России при ООН Василий Небензя, который заявил, что страны Запада не смогут предотвратить неминуемое фиаско киевского режима, несмотря на всю их финансовую и военную помощь. Небензя указал, что Украина движется к "полному идеологическому и идеологическому банкротству", и пожелал "братскому украинскому народу" обрести свободу и построить общество, способное уважать права человека.

Позицию 57 выразила представитель Норвегии.

"Россия должна прекратить войну и полностью, немедленно и безоговорочно вывести свои силы и военную технику из Украины", — заявила заместитель постпреда Норвегии в ООН Трине Хеймербак.

Позицию группы стран Африки озвучил представитель Кении.

"Если война на Украине не будет остановлена ​​путём диалога и переговоров, она может стать первой из серии конфликтов, которые будущие историки назовут Третьей мировой войной", — заявил посол Кении Мартин Кимани.

Позицию стран Азии озвучил 6 августа посол КНР во Франции Лю Шайе.

Он заявил, что большинство стран не поддерживают действия Запада на Украине и не присоединяются к антироссийским санкциям. Дипломат подчеркнул, что Вашингтон теряет свое влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе и хочет внести разлад в региональную ситуацию, чтобы помешать Азии развивать национальные экономики и улучшать жизнь населения.

Позицию стран Латинской Америки представил президент Бразилии Жаир Болсонару. 19 июля в разговоре с Зеленским он заявил, что Бразилия сохранит нейтралитет в конфликте вокруг Украины.

По данным Bloomberg около половины стран G20 не поддерживают стремление США изолировать Россию от международного сообщества.

Поддержка Запада в ООН падает

Новый подсчёт голосов стран-русофобов затеян для того, чтобы прозондировать возможность отзыва полномочий представителей России из ООН. Но для этого потребуется поддержка, по крайней мере, большинства членов Генеральной Ассамблеи.

Исключить же Россию из ООН (как требует Украина) невозможно. Для беспрецедентного шага требуется рекомендация Совбеза, которая может быть заблокирована Россией, а затем голосование в Генеральной Ассамблее, где необходимо собрать две трети голосов.

Если же сравнивать нынешние голоса с поданными за аналогичную резолюцию Генассамблеи ООН от 2 марта 2022 года, то тогда за неё проголосовало 141 государство (73 %), включая страны Персидского залива, а также Бразилию (БРИКС) и Сербию.

Победителей не судят

Рост числа несогласных с позицией Запада сигнализирует о растущем нежелании выступать против Москвы. Потому что есть уверенность, что она — будущий победитель, к тому же — держатель и распределитель сырьевых и других ресурсов, и надо начинать подлизываться. Некоторые ещё этого не поняли — яркий представитель — Молдавия.

История ещё раз демонстрирует нам, что Россию невозможно не только изолировать, но и психологически подавить, потому что правда — за Россией. Состоит она в том, что её операция на Украине — это ответ на расширение НАТО на восток и невыполнение Минских соглашений.

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