Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Автор Любовь Степушова

Латвия замыслила "изоляцию русских от общества" в гетто

Мир » Бывший СССР » Прибалтика

Президент Латвии Эгилс Левитс хочет изолировать непатриотичных русских жителей республики. Это неприкрытый призыв к этнической чистке, и Россия на него отреагирует.

Латвия замыслила "изоляцию русских от общества" в гетто

Неприкрытый призыв к этнической чистке русских в Латвии

Левитс заявил в интервью Латвийскому радио, что есть часть общества, которая непатриотична — она не хочет следовать курсу правительства.

"Наша задача — разобраться с ней и изолировать её от остального общества", — сказал президент.

Это, по сути, неприкрытый призыв к этнической чистке.

Изолировать придётся немалую часть латвийского общества. На 1 января 2022 года численность русских в Латвии составляла 454 350 человек из 1 875 757 человек общей численности населения, что соответствует 24,22 %. Из них 302 230 человек — граждане Латвии (66,52 %), а 120 205 человек — неграждане Латвии (26,46 %).

"Непатриотичная" часть русских выступает против сноса памятников советским воинам, освобождавшим Латвию от фашизма. В течение всех послевоенных лет у памятника Освободителям Риги 9 мая собирались тысячи людей, они праздновали победу Красной Армии над фашистской Германией в Великой Отечественной войне.

И это был водораздел с фашистами, такими как президент Латвии. Сегодня памятник был демонтирован, а те, кто осмелился выйти на его защиту, задержаны и находятся в СИЗО.

Как будут изолировать русских в Латвии

Единственным защитником этой части населения является партия "Русский союз Латвии" (РСЛ), которая была против сноса памятника в Пардаугаве 22 августа, но городские власти не разрешили ей проводить митинг протеста без объяснения причин.

Сопредседатель РСЛ Мирослав Митрофанов на судебном апелляционном заседании выразил убеждение, что это решение вызвало возмущение и непонимание в обществе, и так разделенном. По его словам, муниципалитет Риги "грубо нарушил" статью 15 Конституции, в которой упоминается право на свободу собраний.

Фашистов такие протесты и обвинения не остановят, поэтому:

  • Русский Союз Латвии будет балансировать на грани закрытия;
  • у русских Латвии будут отняты все права, связанные с защитой их идентичности;
  • к имеющимся политическим и социальным ограничениям, добавятся прямые экономические репрессии. Например, недопущение до бизнеса, получения высшего образования, продвижения по карьере, кредитования;
  • политические депортации и процессы станут регулярной нормой;
  • гетто для несогласных с курсом фашистов — не хочешь уезжать — будешь под постоянным контролем.

Россия доберётся и до фашистов Латвии

Реакция РФ  в отношении сноса памятника последовала. Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по статье 243 ч. 4 УК РФ, предусматривающей ответственность за повреждение или уничтожение памятников, посвященных советским солдатам, как на территории самой России, так и за рубежом.

В постановлении СК РФ, указывается, что снос памятника в Пардаугаве "направлен против интересов Российской Федерации в вопросах сохранения исторической памяти о деятельности СССР в период Второй мировой войны".

Политолог и журналист Александр Носович считает, что этот снос и все другие "прибалтийские выходки" последних недель — это не демонстрация слабости России, а признание её силы.

"Россия к ним придет. Когда президент Латвии призывает разобраться с латвийскими русскими, изолировать их от общества за поддержку России, когда Литва изыскивает предлоги заблокировать Калининградскую область, а Эстония — выход из Финского залива для российских судов, Россия не может не прийти", написал Александр Носович в своём Телеграм-канале.

Надо готовится к войне с четвёртым Рейхом

Добавим, что глава польского правительства Матеуш Моравецкий в статье для The Telegraph призвал полностью искоренить "чудовищную новую идеологию русского мира". Если учесть, что носителями этой идеологии являются русские, значит, искоренить надо их.

Со своей стороны, посол Украины в Казахстане призвал убивать русских как можно больше. Немцы и другие западники, пока кричат "Слава Украине" , чем негласно поддерживают прибалтов и Польшу. Но недалёк день, когда и они будут призывать к этническим чисткам русских, например, в Германии их проживает около 4 млн. человек.

В Европе формируется новый Рейх, который объявит русских недочеловеками за поддержку своего президента. Это случится рано или поздно, поэтому надо готовится после СВО на Украине совсем к другой войне.

Читайте по теме: В посольстве РФ в Риге начали выдавать визы недовольным жителям Латвии

Милонов о демонтаже памятника Освободителям Риги: "Наши МиГи сядут в Риге"

Латвия рискует попасть под каток денацификации

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

«Распад СССР начался в 1943 году» - доктор политических наук Алексей Фененко
Куратор: Любовь Степушова
Темы латвия матеуш моравецкий мирослав митрофанов
Новости
Компрадорские элиты в РФ пора менять и инвестировать в страну
На "Авито" на 60% вырос спрос на товары ручной работы
Эксперты оценили поставку ЗРК NASAMS на Украину: "Всего лишь неприятность"
"Чистое" рукопожатие Джонсона и Зеленского попало на видео
Психолог Потемкина дала советы, как не стать жертвой телефонных мошенников
МИД РФ: Зеленский стал "могильщиком украинского суверенитета"
Политолог оценил вероятность отставки Зеленского: "Не он это решает"
Военный 56-ой бригады рассказал об отношении командования ВСУ: "Бросают на мясо"
Союзные силы нанесли удары по военным целям ВСУ в нескольких областях
Global Times: Британия преследует личные цели, пытаясь выгнать РФ из G20
Популярное
Силовые структуры
Кнутов: блок НАТО может вмешаться в спецоперацию на Украине официально

НАТО всё больше втягивается в украинский конфликт. Есть риск его прямого вмешательства, а повод для ввода войск уже озвучен.

Кнутов: блок НАТО может вмешаться в спецоперацию на Украине официально
Экс-разведчик Риттер: ВС РФ медленно продвигаются на Украине, минимизируя потери
Силовые структуры
Экс-разведчик Риттер: ВС РФ медленно продвигаются на Украине, минимизируя потери
Силовые структуры
NZIV: Саудовская Аравия передала Киеву ракеты с дальностью до 500 км
Политика. Новости и аналитика
Госдума призовёт Путина начать новую часть СВО
Любовь Степушова Латвия замыслила "изоляцию русских от общества" в гетто Любовь Степушова Анжела Якубовская Максим Никулин: дед о войне ничего не рассказывал, уходил от ответов Анжела Якубовская Андрей Николаев Зеленский готов к миру? О результатах переговоров во Львове Андрей Николаев
Мир. Новости мира
Депутат Рады Разумков: Киев должен воровать газ, который РФ поставляет в Европу
Мир. Новости мира
Норин: военнослужащие ВСУ до сих пор верят в победу над ВС РФ
Козин раскрыл сценарий ядерного удара НАТО по РФ из Прибалтики
Силовые структуры
Козин раскрыл сценарий ядерного удара НАТО по РФ из Прибалтики
Последние материалы
Эксперты оценили поставку ЗРК NASAMS на Украину: "Всего лишь неприятность"
"Чистое" рукопожатие Джонсона и Зеленского попало на видео
Психолог Потемкина дала советы, как не стать жертвой телефонных мошенников
МИД РФ: Зеленский стал "могильщиком украинского суверенитета"
Политолог оценил вероятность отставки Зеленского: "Не он это решает"
Военный 56-ой бригады рассказал об отношении командования ВСУ: "Бросают на мясо"
Союзные силы нанесли удары по военным целям ВСУ в нескольких областях
Global Times: Британия преследует личные цели, пытаясь выгнать РФ из G20
Зеленский потребовал передать Запорожскую АЭС под контроль миссии МАГАТЭ
Григорьев: IKEA договорилась с Правительством РФ и в течение двух лет вернётся
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников