Латвия замыслила "изоляцию русских от общества" в гетто

Президент Латвии Эгилс Левитс хочет изолировать непатриотичных русских жителей республики. Это неприкрытый призыв к этнической чистке, и Россия на него отреагирует.

Неприкрытый призыв к этнической чистке русских в Латвии

Левитс заявил в интервью Латвийскому радио, что есть часть общества, которая непатриотична — она не хочет следовать курсу правительства.

"Наша задача — разобраться с ней и изолировать её от остального общества", — сказал президент.

Это, по сути, неприкрытый призыв к этнической чистке.

Изолировать придётся немалую часть латвийского общества. На 1 января 2022 года численность русских в Латвии составляла 454 350 человек из 1 875 757 человек общей численности населения, что соответствует 24,22 %. Из них 302 230 человек — граждане Латвии (66,52 %), а 120 205 человек — неграждане Латвии (26,46 %).

"Непатриотичная" часть русских выступает против сноса памятников советским воинам, освобождавшим Латвию от фашизма. В течение всех послевоенных лет у памятника Освободителям Риги 9 мая собирались тысячи людей, они праздновали победу Красной Армии над фашистской Германией в Великой Отечественной войне.

И это был водораздел с фашистами, такими как президент Латвии. Сегодня памятник был демонтирован, а те, кто осмелился выйти на его защиту, задержаны и находятся в СИЗО.

Как будут изолировать русских в Латвии

Единственным защитником этой части населения является партия "Русский союз Латвии" (РСЛ), которая была против сноса памятника в Пардаугаве 22 августа, но городские власти не разрешили ей проводить митинг протеста без объяснения причин.

Сопредседатель РСЛ Мирослав Митрофанов на судебном апелляционном заседании выразил убеждение, что это решение вызвало возмущение и непонимание в обществе, и так разделенном. По его словам, муниципалитет Риги "грубо нарушил" статью 15 Конституции, в которой упоминается право на свободу собраний.

Фашистов такие протесты и обвинения не остановят, поэтому:

Русский Союз Латвии будет балансировать на грани закрытия;

у русских Латвии будут отняты все права, связанные с защитой их идентичности;

к имеющимся политическим и социальным ограничениям, добавятся прямые экономические репрессии. Например, недопущение до бизнеса, получения высшего образования, продвижения по карьере, кредитования;

политические депортации и процессы станут регулярной нормой;

гетто для несогласных с курсом фашистов — не хочешь уезжать — будешь под постоянным контролем.

Россия доберётся и до фашистов Латвии

Реакция РФ в отношении сноса памятника последовала. Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по статье 243 ч. 4 УК РФ, предусматривающей ответственность за повреждение или уничтожение памятников, посвященных советским солдатам, как на территории самой России, так и за рубежом.

В постановлении СК РФ, указывается, что снос памятника в Пардаугаве "направлен против интересов Российской Федерации в вопросах сохранения исторической памяти о деятельности СССР в период Второй мировой войны".

Политолог и журналист Александр Носович считает, что этот снос и все другие "прибалтийские выходки" последних недель — это не демонстрация слабости России, а признание её силы.

"Россия к ним придет. Когда президент Латвии призывает разобраться с латвийскими русскими, изолировать их от общества за поддержку России, когда Литва изыскивает предлоги заблокировать Калининградскую область, а Эстония — выход из Финского залива для российских судов, Россия не может не прийти", написал Александр Носович в своём Телеграм-канале.

Надо готовится к войне с четвёртым Рейхом

Добавим, что глава польского правительства Матеуш Моравецкий в статье для The Telegraph призвал полностью искоренить "чудовищную новую идеологию русского мира". Если учесть, что носителями этой идеологии являются русские, значит, искоренить надо их.

Со своей стороны, посол Украины в Казахстане призвал убивать русских как можно больше. Немцы и другие западники, пока кричат "Слава Украине" , чем негласно поддерживают прибалтов и Польшу. Но недалёк день, когда и они будут призывать к этническим чисткам русских, например, в Германии их проживает около 4 млн. человек.

В Европе формируется новый Рейх, который объявит русских недочеловеками за поддержку своего президента. Это случится рано или поздно, поэтому надо готовится после СВО на Украине совсем к другой войне.

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