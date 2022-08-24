24 августа в Вашингтоне состоялась встреча советника президента США по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана с его израильским коллегой Эялем Хулатой, на которой, как сообщает пресс-служба Белого дома, обсуждались вопросы сотрудничества двух стран.
"Салливан подчеркнул твёрдую приверженность президента США Джо Байдена сохранению и укреплению способности Израиля сдерживать своих врагов и самостоятельно защищаться от любой угрозы", — написано в сообщении.
То есть, получается, что американский чиновник от имени своего президента, по сути, "дал добро" Тель-Авиву делать в Секторе Газа то, в чём обвиняют российских военных на Украине.
Впрочем, двойные стандарты Вашингтона — далеко не новость. О них неоднократно — в том числе и на международном уровне — говорила Москва.
Например, Запад поддерживает Украину против российской СВО, но не поддерживает право палестинцев на самооборону в случае нападения Израиля, как это произошло 5 августа, когда погибли 17 палестинских детей.
На это указало МИД РФ в заявлении, впервые опубликованном в аккаунте посольства Египта в соцсети. Заявление, напомню, включало скриншот твита* премьер-министра Израиля Яира Лапида от 3 апреля, об "убийстве мирных жителей в украинском городе Буча". Тогда Лапид заявил:
"Невозможно оставаться равнодушным перед лицом ужасающих снимков из города Буча под Киевом после ухода российской армии. Умышленное причинение вреда гражданскому населению является военным преступлением, и я его решительно осуждаю”.
Российские дипломаты указали на явные нестыковки при сравнении "апрельской лжи Яира Лапида об Украине и попыток возложить вину и ответственность на Россию за гибель людей, зверски убитых нацистами в Буче" и его же призывов к бомбардировкам и ударам по палестинской земле в секторе Газа:
"Разве это не двойной стандарт, полное пренебрежение и презрение к жизни палестинцев?”
В связи с событиями в Секторе Газа вопрос о двойных стандартах особенно актуален, поскольку Запад вообще и США в частности, которые утверждают, что Украина подвергается "жестокому российскому нападению, изобилующему военными преступлениями", открыто поддерживают израильские бомбардировки и расстрелы безоружных палестинцев.
Стоит отметить, что недавнее кровавое нападение Израиля на Газу не принесло ему поддержки со стороны мировой общественности, которая устала от воинственности еврейского государства и корыстного потока дезинформации.
Ряд правозащитных организаций и даже некоторые церкви объявили Израиль "государством апартеида”. Более того, рядовые избиратели-демократы в самих США отказались от безоговорочной поддержки Израиля и признали его "расистски недемократичным".
В самом Израиле мнения радикально разделились. Например, еврейская молодёжь протестовала против применения Тель-Авивом огнестрельного оружия и бомб для подавления палестинцев, не согласившись с тем, что именно входит в "законное право” Израиля на "самооборону”.
Однако, власти Израиля не сдаются, продолжая распространять нарратив, который изображает евреев вечными жертвами, опираясь на Холокост и лозунг "никогда больше", чтобы сделать незаконной любую критику Тель-Авива.
И они неплохо в этом преуспели. Вот и Канада, по примеру Германии и ряда других европейских стран, закрепила в своём Уголовном кодексе статью 319 "о вечных жертвах".
Наконец, в Великобритании два претендента на пост премьер-министра — Лиз Трасс (глава МИД) и Риши Сунак (канцлер) — вовсю разыгрывают "израильско-еврейскую карту", заявляя, что любая критика Израиля "коренится в антисемитизме".
Одновременно с этим и Трасс, и Сунак поддерживают жёсткую линию в отношении России на Украине, а также выступают за оказание чрезмерного давления на Иран, объявленный региональным врагом Израиля. Оба они также поддерживают использование британского права вето в Организации Объединённых Наций для защиты еврейского государства от критики.
Как отмечает американский политолог, возглавляющий Совет по национальным интересам, Филип М. Джиральди, единственный политик, который постоянно указывает на "лицемерие лидеров западных стран" — российский президент Владимир Путин.
"В последнее время он сделал это, задав ряд вопросов, которые в совокупности демонстрируют лицемерие Вашингтона и некоторых европейцев по поводу того, что представляет собой военные преступления или преступления против человечности, — написал он в комментарии для Antiwar. com. — Вопросы были:
"Во-первых, существуют ли какие-либо санкции против Израиля за убийство и уничтожение невинных палестинских женщин и детей?
Во-вторых, существуют ли какие-либо санкции против Соединённых Штатов за убийство и уничтожение жизней невинных женщин и детей в Ираке, Сирии, Афганистане, на Кубе, во Вьетнаме и даже за кражу их алмазов и золота?
И, в-третьих, были ли какие-либо санкции против США и Франции в связи с убийством Муаммара Каддафи и разрушением Ливии?”
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года
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