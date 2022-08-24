Двойные стандарты в действии: Россия на Украине и Израиль в Газе

24 августа в Вашингтоне состоялась встреча советника президента США по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана с его израильским коллегой Эялем Хулатой, на которой, как сообщает пресс-служба Белого дома, обсуждались вопросы сотрудничества двух стран.

"Салливан подчеркнул твёрдую приверженность президента США Джо Байдена сохранению и укреплению способности Израиля сдерживать своих врагов и самостоятельно защищаться от любой угрозы", — написано в сообщении.

То есть, получается, что американский чиновник от имени своего президента, по сути, "дал добро" Тель-Авиву делать в Секторе Газа то, в чём обвиняют российских военных на Украине.

Политика двойных стандартов

Впрочем, двойные стандарты Вашингтона — далеко не новость. О них неоднократно — в том числе и на международном уровне — говорила Москва.

Например, Запад поддерживает Украину против российской СВО, но не поддерживает право палестинцев на самооборону в случае нападения Израиля, как это произошло 5 августа, когда погибли 17 палестинских детей.

На это указало МИД РФ в заявлении, впервые опубликованном в аккаунте посольства Египта в соцсети. Заявление, напомню, включало скриншот твита* премьер-министра Израиля Яира Лапида от 3 апреля, об "убийстве мирных жителей в украинском городе Буча". Тогда Лапид заявил:

"Невозможно оставаться равнодушным перед лицом ужасающих снимков из города Буча под Киевом после ухода российской армии. Умышленное причинение вреда гражданскому населению является военным преступлением, и я его решительно осуждаю”.

Российские дипломаты указали на явные нестыковки при сравнении "апрельской лжи Яира Лапида об Украине и попыток возложить вину и ответственность на Россию за гибель людей, зверски убитых нацистами в Буче" и его же призывов к бомбардировкам и ударам по палестинской земле в секторе Газа:

"Разве это не двойной стандарт, полное пренебрежение и презрение к жизни палестинцев?”

В связи с событиями в Секторе Газа вопрос о двойных стандартах особенно актуален, поскольку Запад вообще и США в частности, которые утверждают, что Украина подвергается "жестокому российскому нападению, изобилующему военными преступлениями", открыто поддерживают израильские бомбардировки и расстрелы безоружных палестинцев.

Часть мира прозревает

Стоит отметить, что недавнее кровавое нападение Израиля на Газу не принесло ему поддержки со стороны мировой общественности, которая устала от воинственности еврейского государства и корыстного потока дезинформации.

Ряд правозащитных организаций и даже некоторые церкви объявили Израиль "государством апартеида”. Более того, рядовые избиратели-демократы в самих США отказались от безоговорочной поддержки Израиля и признали его "расистски недемократичным".

В самом Израиле мнения радикально разделились. Например, еврейская молодёжь протестовала против применения Тель-Авивом огнестрельного оружия и бомб для подавления палестинцев, не согласившись с тем, что именно входит в "законное право” Израиля на "самооборону”.

"Вечные жертвы" и их лоббисты

Однако, власти Израиля не сдаются, продолжая распространять нарратив, который изображает евреев вечными жертвами, опираясь на Холокост и лозунг "никогда больше", чтобы сделать незаконной любую критику Тель-Авива.

И они неплохо в этом преуспели. Вот и Канада, по примеру Германии и ряда других европейских стран, закрепила в своём Уголовном кодексе статью 319 "о вечных жертвах".

Наконец, в Великобритании два претендента на пост премьер-министра — Лиз Трасс (глава МИД) и Риши Сунак (канцлер) — вовсю разыгрывают "израильско-еврейскую карту", заявляя, что любая критика Израиля "коренится в антисемитизме".

Одновременно с этим и Трасс, и Сунак поддерживают жёсткую линию в отношении России на Украине, а также выступают за оказание чрезмерного давления на Иран, объявленный региональным врагом Израиля. Оба они также поддерживают использование британского права вето в Организации Объединённых Наций для защиты еврейского государства от критики.

Израиль — не единичный пример применения двойных стандартов

Как отмечает американский политолог, возглавляющий Совет по национальным интересам, Филип М. Джиральди, единственный политик, который постоянно указывает на "лицемерие лидеров западных стран" — российский президент Владимир Путин.

"В последнее время он сделал это, задав ряд вопросов, которые в совокупности демонстрируют лицемерие Вашингтона и некоторых европейцев по поводу того, что представляет собой военные преступления или преступления против человечности, — написал он в комментарии для Antiwar. com. — Вопросы были: "Во-первых, существуют ли какие-либо санкции против Израиля за убийство и уничтожение невинных палестинских женщин и детей? Во-вторых, существуют ли какие-либо санкции против Соединённых Штатов за убийство и уничтожение жизней невинных женщин и детей в Ираке, Сирии, Афганистане, на Кубе, во Вьетнаме и даже за кражу их алмазов и золота? И, в-третьих, были ли какие-либо санкции против США и Франции в связи с убийством Муаммара Каддафи и разрушением Ливии?”

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года

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