Зеленский готов к миру? О результатах переговоров во Львове

Несмотря на показную воинственную риторику в духе "ни шагу назад", ряд действий украинских властей наводит на мысли, что Киев всерьёз готовится к передышке. Либо де-факто ситуация уже близка к перемирию.

Переговоры во Львове многие эксперты оценили довольно сдержанно. Действительно, по результатам встречи в сухом остатке остаётся тезис украинских властей — никаких переговоров без возврата к границам 1991 года. И такая риторика, на первый взгляд, не позволят серьёзно смотреть на это львовское мероприятие.

С другой стороны, мы имеем заявление Эрдогана о начале восстановления украинской экономики, в котором Турция намерена принять деятельное участие. С чего вдруг и какой экономики, если по военной логике непонятно, какие территории останутся за Украиной. И останется ли сама Украина.

Конечно, можно причислить это заявление турецкого лидера к очередным его политическим фантазиям, а-ля построение Тюркского мира или включение Турции шестым членом Совета Безопасности ООН. Но, наверняка, Эрдоган знает будущее лучше простых смертных, что позволяет ему делать такие оптимистичные заявления. Не менее позитивно на ситуацию смотрит и генсек ООН Антониу Гутерриш.

В его речи значительное место уделено зерновому вопросу. Что тоже наводит на мысли, что Запад будет продолжать педалировать зерновую тему, как вопрос очень значимый для мирового продовольственного рынка. И как основной переговорный базис по недопущению перехода ключевых аграрных районов под контроль России.

Информация с полей, в прямом смысле, подтверждает этот тезис.

По первым результатам уборки урожая сельхозкультур этого года лидируют области: Одесская, Николаевская, Кировоградская, Днепропетровская. Наиболее экономически значимые сейчас для Украины и для внешних бенефициаров и, как раз, те области, которые, по идее, должны стать для России следующими объектами для демилитаризации и денацификации.

При этом, по статистике украинской стороны, не сказать, чтобы сельское хозяйство Украины сильно пострадало от военных действий. И тут, конечно, надо заметить, что часть территорий, в частности Киевской, Черниговской и Сумской областей Украина получила обратно. То есть, возможности для ведения сельского хозяйства там сохранились.

По словам украинских аграриев, посевные площади в этом году из-за спецоперации России снизились лишь на 1 млн. га из 19 млн. возможных, то есть едва больше 5%. Хотя, в украинской прессе встречаются и более пессимистичные оценки — 25% земель выведено из оборота из-за боевых действий.

При этом, текущий прогноз урожая на год составляет около 65 млн т. Что, конечно, очень мало по сравнению с предыдущим годом. Но 2021 год в украинском сельском хозяйстве был рекордным — было собрано порядка 106 млн т. А вот в заурядном 2020 году — урожай был порядка 85 млн т зерновых и масличных.

При таких объемах ни о каком голоде ни на Украине, ни у стран-покупателей украинского зерна говорить не приходится. Перспективы по экспорту сельхозпродукции тоже довольно хорошие. Порты на Чёрном море наращивают обороты и работают всё активнее. На данный момент вывезено порядка 700 тыс. т продукции. Это менее, чем за месяц.

Но если аграрный сектор навёрстывает упущенное, благодаря несомненно доброй воле России, то с промышленностью на Украине дела обстоят гораздо хуже. Многие предприятия из-за военных действий остановились. И в этой связи в украинском бизнес-лексиконе стал популярен термин "релокация" — то есть перенос бизнеса, в данном случае, с неспокойных территорий в другие, более безопасные районы.

Такую операцию несложно провернуть, если у вас небольшой бизнес, непривязанный к территории. Да, на новом месте нужно искать новый офис, новых сотрудников. Но всё это мелочи, в сравнении с релокацией промышленных производств, где требуются дорогостоящие работы по демонтажу оборудования на старом месте, поиск новых площадей, переезд квалифицированных кадров и т. д. Это сложная комплексная задача, которая не каждому олигарху под силу.

Но вот Ринату Ахметову, влиятельному украинскому бизнесмену, такое мероприятие оказалось вполне по зубам. Ещё в марте этого года олигарх озадачился вывозом одного из своих производственных предприятий из Харькова на территорию Западной Украины. Видимо, у Ахметова так же, как и у Эрдогана, есть чёткое представление, куда бежать и вкладывать деньги. И в этом смысле Западная Украина обоим деятелям видится надёжной, тихой, и, главное, перспективной гаванью. С другой стороны, радует, что, согласно этой логике, Харьков движется в сторону России.

О том, что релокация производства — это не вопрос исключительно самих утопающих, то есть, украинских промышленников, а дело государственной важности, говорят и недавние решения украинских властей. Президент Зеленский решил возобновить приватизацию, так некстати прерванную с началом специальной военной операции.

Вообще говоря, приватизация госсектора — та задача, которой от Киева активно добивался Международный Валютный Фонд. В силу понятных рисков, кто будет покупать предприятия в воющей стране, процесс продажи госпредприятий был прерван в конце февраля. Но вот теперь, с 1 сентября, молотки аукционов застучат с новой силой.

С чем связана такая метаморфоза? Зеленский настолько уверен, что подконтрольная ему территория Украины так и останется в ведении украинских властей? Не случайно, наверное, решение о приватизации было принято в конце июля, то есть, сразу после разрешения зернового вопроса. И, что интересно, в значительной степени приватизации будут подвергнуты, опять же, предприятия аграрного сектора: элеваторы, хлебокомбинаты. В списке есть и дунайские порты, кстати, тоже активно задействованные в зерновом транзите.

Но это только часть длинного приватизационного списка, в котором более 500 позиций. Гораздо большую долю — свыше 400 единиц — составят предприятия, подлежащие реорганизации или ликвидации. В значительной степени — это уже "мёртвые", давно неработающие предприятия, от которых нужны только производственные площадки, то есть, здания и территории, как раз для заявленной релокации. И об этом вполне официально заявляют украинские чиновники.

То есть, тренд налицо. Украинская власть предпринимает энергичные меры по сохранению, насколько возможно, экономического потенциала страны. И Киев, похоже, с недавнего времени, уверенно знает, какие территории ему будут оставлены. Во всяком случае, пока.

Конечно, результат всех этих выкладок можно характеризовать только как предположение, ведь боевые действия всё ещё активно продолжаются. Всё ещё непростая ситуация вокруг Запорожской АЭС, о которой генсек ООН упомянул, кстати, довольно буднично, отделавшись дежурными фразами о необходимости демилитаризации зоны АЭС.

Гораздо энергичнее Гутерриш продвигал новую тему — расследование случая в Еленовке, который нам известен как ракетный удар ВСУ по бараку с пленными азовцами. Для "расследования" этого случая ООН создаёт целую миссию, которую возглавит Карлос дос Сантос Круз, бразильский генерал, имеющий опыт в миротворческих операциях.

И, глядя на приоритеты высших чиновников ООН, мысли о потенциальной ядерной катастрофе сами собой отходят на второй план. Хотя медийно Киев продолжает разыгрывать этот кейс, и даже украинский минздрав штампует памятки на тему, как вести себя в случае ядерного заражения. Но вряд ли Зеленскому удастся добиться по этому вопросу большего, чем гарантии неотключения АЭС от остальной Украины. Ну, и присутствия миссии МАГАТЭ, разумеется.

В контексте размышлений о достижении мира интересно посмотреть на некоторые цифры украинской социологии. Понятно, что заставить поверить в неё сложно, учитывая, что, по их данным, 98% людей верят в победу Украины.

Но, в то же время, есть в этих цифрах и доля истины — при такой "единодушной" вере в победу, только 64 процента опрошенных полагают, что удастся вернуть Украину к границам 1991 года. То есть, для трети населения сохранение ситуации такой, какая она есть сейчас, — это уже победа. И это важный знак.

Киев, определённо, спешит, торгуется, изворачивается. Пытается закрепиться на том, что есть. Это видно и по поведению вечно спешащего куда-то Зеленского. Что получится в результате, наверное, не знают даже сильные мира сего.

Ну, а мы узнаем об этом, когда на Украине начнут говорить о победе, ибо только украинская пропаганда любую зраду-поражение сможет превратить для себя в перемогу-победу.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.