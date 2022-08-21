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Автор Ольга Лазарева

Россия потеряет всю Африку в случае ухода из Ливии

Мир

Журналисты ливийского издания Libyan Stand со ссылкой на политолога Адель аль-Хаттаба опубликовали материал о выводе "ЧВК Вагнера" из Ливии. Согласно представленной информации, соответствующее решение принято Министерством обороны РФ. Командование ливийских вооруженных сил уже уведомлено об этом.

Россия потеряет всю Африку в случае ухода из Ливии

Адель аль-Хаттаб считает, что причина кроется в быстром росте популярности "вагнеровцев", особенно после успехов на Украине. Это негативно отразилось на имидже Минобороны России, что вызвало соответствующую реакцию в ведомстве.

Такая версия частично подкрепляется недавним выступлением министра обороны Сергея Шойгу, который не упомянул Центральноафриканскую республику, перечисляя дружественные страны России. Мероприятие прошло на полях X Московской конференции по международной безопасности. Простым совпадением подобное считать нельзя. Всем известно, что ЦАР является витриной успеха РФ на Черном континенте. Западные СМИ связывают присутствие России в регионе с деятельностью "ЧВК Вагнера".

Автор одного из Telegram-каналов, посвященных африканским новостям, Виктор Васильев считает, что уход России из Ливии из-за интриг в российском истеблишменте является потенциальным уходом из Африки. По его мнению, это приведет к провалу РФ по всем направлениям.

"Присутствие России в Ливии и на всем Черном континенте, — это альфа и омега текущей политики РФ, которая после 24 февраля привела мир к тектоническим сдвигам. Перемены продолжатся и дальше. А о ключевой роли нашей страны, для судеб всего мира, вновь заговорили буквально все", — считает Васильев.

Он обратил внимание на события 11-летней давности, когда в Ливии началась военная операция НАТО. Убийство Муаммара Каддафи, значимое для всего Черного континента, отразилось и на России.

"Радикализация, которая наблюдается сегодня на самом верху, это естественный выбор любого загнанного в угол хищника. Нападать первым, и драться до последнего. И да, это выбор русских людей", — уточнил он.

Васильев напомнил, что вторжение так называемой миротворческой западной коалиции в Африку обернулось всплеском терроризма в Сахеле и ливийским кризисом. Война "всех против всех", начавшаяся в североафриканском государстве, распространилась далеко за его пределы. Это привело к росту наркотрафика, распространению оружия, разграблению природных ресурсов, включая золото и алмазы.

"Все это можно обозначить одним термином — "хаотизация”. Схожие процессы мы наблюдаем сегодня на примере Украины", — считает эксперт.

Он уверен, что критика вмешательства в дела Ливии стран Запада и акцент на последовавшем затем кризисе стали краеугольным камнем внешней политики России. Однако это не должно стать поводом для ухода из североафриканского государства. По мнению Виктора Васильева, если уйдем — потеряем всю Африку. И в конечном итоге, проиграем везде.

Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Любовь Степушова
Темы ливия сергей шойгу виктор васильев
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