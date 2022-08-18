Латвия надеется получить от России, как правопреемницы СССР, многомиллиардную компенсацию за так называемую "советскую оккупацию". Глава Минюста прибалтийской страны Янис Борданс надеется, что шанс на исполнение мечты есть.
Как пояснил в конце мая министр, Латвия претендует на часть золотовалютных активов РФ. Члены специализированной комиссии, созданной при правительстве в Риге, уверяют, что речь идёт, как минимум, о €300 млрд.
Теперь Минюст Латвии поставил перед членами этой комиссии задачу обосновать убытки страны от "советской оккупации". Срок им дали — до конца марта 2023 года. Задача — обобщить все потери (экономические и демографические) за время нахождения республики в составе СССР.
Посольство России в Риге высмеяло идею латышских политиков разжиться деньгами. А заодно предупредило, что Латвия может сама оказаться должником, если в Москве вдруг решать подсчитать все советские инвестиции в её инфраструктуру и промышленность.
"Если бы комиссия подсчитала всю жилищную, транспортную, коммуникационную, портовую и промышленную инфраструктуру, построенную с нуля в Латвийской Советской Республике, вместо получения желаемых репараций Латвии пришлось бы платить по счёту.”
Но власти Латвии глухи к голосу разума. Почему — в интервью Pravda.Ru объяснил президент Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.
По его мнению, рижские политики ведут себя, как "не очень умный сосед, писающий в почтовый ящик", и реагировать на их заявления надо соответствующим образом:
— В Латвии у власти находятся безграмотные хамы. 30 лет они занимаются подсчётом ущерба. Если сложить все решения о подсчётах этого ущерба, которые были приняты с 1991 года, и положить на стол, стол бы развалился.
Это у них что-то вроде национального спорта. Где-то делают самый длинный бутерброд. Где-то проводят конкурс на поедание бананов на скорость. В Латвии есть конкурс на подсчёт ущерба от так называемой оккупации.
Поскольку не было никакой оккупации, то не может быть никакого ущерба. И говорить тут не о чем. Я думаю, что всё, что происходит в этом лимитрофном зоопарке, должно заботить только два ведомства — Министерство иностранных дел и Министерство обороны Российской Федерации, а Министерство экономики оно заботить не должно, как и Министерство финансов. Это не их профиль.
— Почему претензии только к России, если Латвия едва ли не большую часть своей истории прожила под внешним управлением? Немецкие крестоносцы, Польша, Швеция ей ничего не должны?
— Хороший вопрос. Латвия как государство появилось благодаря Владимиру Ильичу Ленину. Так получилось, что это он дал Латвии государственность. До этого в течение девяти веков латыши государственности не имели и занимались тем, что пасли домашний скот для польских, шведских и немецких феодалов. Таковая суровая реальность. Поэтому на этот крестьянско-феодальный хутор подходить с аргументами цивилизационного мира, в принципе, бессмысленно.
Вообще с Латвией торговать бессмысленно. С ней вести переговоры бессмысленно. Оттуда нужно забрать наше русскоязычное население, которое захочет переехать в Россию. И закрыть вопрос.
К слову, напомню, что Латвия провозгласила независимость в августе 1991 года и по сей день отказывает в гражданстве этническим русским, проживающим на её территории. И если Россия вдруг бы решила, что называется, "пойти на принцип" и забрать-таки русскоязычных неграждан этой страны "домой" вместе с территориями, на которых они живут сейчас (ну не лишать же людей родного дома), то от маленькой прибалтийской страны вообще мало, чтобы осталось. Это хорошо видно на карте:
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