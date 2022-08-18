Латвия хочет репараций "за оккупацию", будучи сама многим должна

Латвия надеется получить от России, как правопреемницы СССР, многомиллиардную компенсацию за так называемую "советскую оккупацию". Глава Минюста прибалтийской страны Янис Борданс надеется, что шанс на исполнение мечты есть.

Как пояснил в конце мая министр, Латвия претендует на часть золотовалютных активов РФ. Члены специализированной комиссии, созданной при правительстве в Риге, уверяют, что речь идёт, как минимум, о €300 млрд.

Теперь Минюст Латвии поставил перед членами этой комиссии задачу обосновать убытки страны от "советской оккупации". Срок им дали — до конца марта 2023 года. Задача — обобщить все потери (экономические и демографические) за время нахождения республики в составе СССР.

Российские дипломаты предложили одуматься, пока не поздно

Посольство России в Риге высмеяло идею латышских политиков разжиться деньгами. А заодно предупредило, что Латвия может сама оказаться должником, если в Москве вдруг решать подсчитать все советские инвестиции в её инфраструктуру и промышленность.

"Если бы комиссия подсчитала всю жилищную, транспортную, коммуникационную, портовую и промышленную инфраструктуру, построенную с нуля в Латвийской Советской Республике, вместо получения желаемых репараций Латвии пришлось бы платить по счёту.”

"Безграмотные хамы"

Но власти Латвии глухи к голосу разума. Почему — в интервью Pravda.Ru объяснил президент Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.

По его мнению, рижские политики ведут себя, как "не очень умный сосед, писающий в почтовый ящик", и реагировать на их заявления надо соответствующим образом:

— В Латвии у власти находятся безграмотные хамы. 30 лет они занимаются подсчётом ущерба. Если сложить все решения о подсчётах этого ущерба, которые были приняты с 1991 года, и положить на стол, стол бы развалился.

Это у них что-то вроде национального спорта. Где-то делают самый длинный бутерброд. Где-то проводят конкурс на поедание бананов на скорость. В Латвии есть конкурс на подсчёт ущерба от так называемой оккупации.

Поскольку не было никакой оккупации, то не может быть никакого ущерба. И говорить тут не о чем. Я думаю, что всё, что происходит в этом лимитрофном зоопарке, должно заботить только два ведомства — Министерство иностранных дел и Министерство обороны Российской Федерации, а Министерство экономики оно заботить не должно, как и Министерство финансов. Это не их профиль.

— Почему претензии только к России, если Латвия едва ли не большую часть своей истории прожила под внешним управлением? Немецкие крестоносцы, Польша, Швеция ей ничего не должны?

— Хороший вопрос. Латвия как государство появилось благодаря Владимиру Ильичу Ленину. Так получилось, что это он дал Латвии государственность. До этого в течение девяти веков латыши государственности не имели и занимались тем, что пасли домашний скот для польских, шведских и немецких феодалов. Таковая суровая реальность. Поэтому на этот крестьянско-феодальный хутор подходить с аргументами цивилизационного мира, в принципе, бессмысленно.

Вообще с Латвией торговать бессмысленно. С ней вести переговоры бессмысленно. Оттуда нужно забрать наше русскоязычное население, которое захочет переехать в Россию. И закрыть вопрос.

Как вариант…

К слову, напомню, что Латвия провозгласила независимость в августе 1991 года и по сей день отказывает в гражданстве этническим русским, проживающим на её территории. И если Россия вдруг бы решила, что называется, "пойти на принцип" и забрать-таки русскоязычных неграждан этой страны "домой" вместе с территориями, на которых они живут сейчас (ну не лишать же людей родного дома), то от маленькой прибалтийской страны вообще мало, чтобы осталось. Это хорошо видно на карте:

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