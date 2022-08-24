Татьяна Поп о русофобской истерике в Европе: "Наконец-то вскрылся гнойник, который назревал очень-очень долго"

О нарастающих антироссийских выпадах европейских чиновников и об их истинных причинах, а также о том, что будет в России без Европы, — в интервью с главой международной общественной организации "ВНУКИ" Татьяной Поп.

— Эстония, Латвия, Литва, а также Польша и Финляндия вышли на какой-то новый уровень антироссийских выпадов. Как думаете, они уже дошли до пика своей ненависти или это только начало? Как реагировать на это сейчас и чего ожидать в дальнейшем?

— Я бы сказала, что это даже не антироссийские, а антирусские выпады, настоящий карнавал русофобии. Прибалты, финны, поляки — у них ещё со времён СССР чувства не остыли, просто в спящий режим в какой-то момент перешли. Теперь их накрыло с новой силой, мы даже вообразить не можем, насколько их коробит от того, что Россия показала свои зубы на Украине и осмелилась защищать интересы русского мира, русских людей в Донбассе и в других частях этого "государства 404”.

Прибалтика вообще в истерике — они же тоже русских людей угнетают годами и теперь видят, что происходит с Украиной, которая устроила террор русским (не столько по национальности, сколько по духу и мировоззрению).

А почему обычно истерики закатывают? Да, от бессилия чаще всего, от злобы. Представляете, как будут нарастать эти чувства по мере того, как Россия и её союзники будут укреплять свои позиции в мире, а НАТО — терять их? Они могут вообще в состояние аффекта войти и принимать совсем необдуманные решения, хотя на протяжении последних месяцев они только и делают, что свою экономику уничтожают, обрывая свои связи с Россией. Евролидеры никогда в такие ситуации не попадали, так что их поведение сложно предсказать, они и сами наверняка не знают, куда подует ветер завтра и на что им ещё придётся пойти под давлением США, с одной стороны, и России — с другой.

— Помимо истерики там есть очевидное презрение, желание унизить… Нам говорят, что мы граждане третьего мира и вход в Европу нам должен быть закрыт.

— Трудные времена — это всегда такая лакмусовая бумажка, и сейчас она показала нам истинное лицо Европы. У европейцев появился повод не скрывать своё презрительное отношение к русскому миру — наконец-то вскрылся гнойник, который назревал очень-очень долго, и на поверхность вышла вся мерзость, вся грязь, копившаяся годами.

И совсем не факт, что если другие народы и страны поведут себя наперекор правилам коллективного Запада, мы будем наблюдать такое же отношение, такой же животный расизм, граничащий с нацизмом. Как и в случае с гитлеровским нацизмом, нынешняя форма нацизма имеет направленность на определённых людей — тогда ненавидели евреев, теперь ненавидят русских. Дай им волю, может, они начали бы сжигать нас в печах.

— Как-то это дико звучит. Ну а как же толерантность, общечеловеческие ценности, права человека — все эти красивые слова?… Всё это было просто ширмой?

— Может, они сами верили в искренность этих громких слов, мы не можем залезть в их головы и знать наверняка. Но что мы имеем в итоге? Сейчас их языки развязались, и вот что мы слышим — "собакам и русским вход воспрещён". Их слова и действия говорят сами за себя.

— Про мир и дружбу с Европой нам можно забыть вообще навсегда, как я понимаю?

— Мы можем прожить и без Европы, но смогут ли они без нас — без российского газа, без других наших ресурсов и сырья? Им даже без российских туристов стало не очень, про остальное уже и говорить нечего, весь мир наблюдает за их мучениями.

Но я даже больше скажу — это хорошо, что Запад закрывается от нас. Это само собой оборвёт экспансию лживых либеральных ценностей в сознание нашей молодёжи, и нашим родным традиционным ценностям, больше не будет ничего угрожать. У нас есть своя культура, своя вера, свой моральный стержень, мы сможем всё это сохранить абсолютно естественно, без каких-то напрягающих запретов.

Я верю, что русский мир ждёт невиданный расцвет, наши внуки будут жить в прекрасной стране со светлой, доброй идеологией.

— А слово "идеология" разве не должно вызывать отторжение у современного человека?

— Идеология — это всего лишь набор взглядов и идей. Зачем это отторгать? Если взгляды размыты, если идей нет, то как вообще может существовать общество? Тогда всё сводится к зарабатыванию денег и стремлению к комфортной жизни.

Это хорошо, когда ты можешь обеспечить себя и свою семью, но без великих идей, без глубоких смыслов наши мечты будут примитивны, жизнь будет пустой. Русская душа намного шире, чем материальная часть мира.

Биография эксперта

Татьяна Поп, глава международного общественного движения "Внуки"

Место рождения: г. Хуст, Закарпатская область, УССР

Национальность: русинка

Гражданство: РФ

Образование: высшее

Учредитель, президент Координационного Совета русинских организаций, г. Вена (Австрия).

Политический блогер с суммарной целевой аудиторией в социальных сетях около полумиллиона подписчиков.

Основатель и собственник конвергентного vision-ресурса "Эхо Киева", г. Киев (новостной сайт, YouTube-канал, продакшн-студия, Telegram-канал, страницы в соцсетях). Из-за обвинений в "пророссийскости" ресурс постоянно находился под давлением националистов и компетентных органов, часто подвергался масштабным DOS-атакам, в результате из соображений безопасности проект был заморожен в 2021 году.