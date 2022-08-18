Взрывы в Ереване — угроза российско-армянским союзническим отношениям

14 августа в одном из торговых центров Еревана на складе пиротехники произошёл взрыв. Погибли люди. Взрывы в магазинах таких "опасных товаров" — не редкость и происходят по всему миру с завидной регулярностью. Но ряд событий накануне и после этой трагедии заставляет усомниться, что это просто случайность.

Начнём с того, что в середине июля Ереван посетил глава американского ЦРУ Уильям Бёрнс. Визит главного американского шпиона в прессе особо не афишировался, но местные дотошные журналисты прознали о факте прибытия высокого гостя, и США не осталось ничего другого, как опубликовать официальные комментарии. "Вопросы безопасности и борьба с терроризмом" — обычное дежурное официальное прикрытие.

Понятно, что регион Южного Кавказа — более чем сложный в плане безопасности, учитывая нестабильную ситуацию на границе с Азербайджаном, но столица Армении, Ереван, до последнего времени считалась вполне себе тихой гаванью. Тем более, за последние полгода Ереван превратился в один из важнейших транзитных центров для россиян, выезжающих за рубеж. Да и до объявления санкционной войны столица Армении считалась для туристов из России популярным туристическим городом.

Но вот США, видимо, такое мирное благодушие не разделяли. После визита Бёрнса, с 20 июля на сайте американского посольства в Армении начали регулярно публиковать сообщения о террористической угрозе.

Ну и, как положено в таких случаях, потенциальными местами совершения терактов были объявлены: парки, торговые центры, станции метро, аэропорт, мэрия, национальное собрание. И надо признать, что это не выдумка американского посольства. Реально в местные службы МЧС Еревана поступали сообщения о якобы минировании тех или иных объектов.

Эти истории повторялись несколько раз, и во всех случаях ничего опасного не было обнаружено. И вот, на волне этой взрывной истерии ложных угроз в Ереване всё-таки прогремел самый настоящий взрыв. 14 августа в середине дня в торговом центре "Сурмалу". Мощным взрывом здание было полностью уничтожено. Погибли, по меньшей мере, 16 человек, и список жертв ещё не окончательный.

Несколько людей всё ещё находятся под завалами. Спасательные работы на месте происшествия продолжаются. В Армении был объявлен двухдневный траур

Но вот что интересно: буквально через час после взрыва в экстренные службы Еревана снова пошли сообщения о минировании. И в этот раз все угрозы оказались ложными. Судя по этим фактам, в Ереване явно существуют силы, которые хотят создать панические настроения среди жителей города. И в этой ситуации как-то странно считать взрыв в торговом центре просто трагической случайностью.

Официальные власти пока ничего не заявляют о причинах трагедии — пока не разобраны завалы, рано делать выводы. Но некоторые свидетели, намекая на исключительную мощность взрыва, считают случившееся терактом.

Надо признать, что эта версия вовсе не доминирует в армянском обществе. И это несмотря на то, что в условиях неурегулированного армяно-азербайджанского конфликта, казалось бы, легко назначить виноватыми Турцию или Азербайджан. Но любители искать виноватых всё же нашлись, правда, стрелки они перевели в совершенно неожиданном направлении. В сторону тех, кто для Армении оказался главным спасителем и миротворцем — России.

В Армении отношение к России сейчас неоднозначное. Но обвинять тех, кто пришёл разделить воющие стороны — это как-то слишком. Вот и российское посольство в Армении посчитало, что это слишком, и выпустило официальное заявление:

"Рассматриваем это как прямую провокацию со стороны стоящих за такими инсинуациями политических сил, нацеленную на подрыв российско-армянских союзнических отношений. Ожидаем от властей Армении шагов, направленных на пресечение подобных недружественных проявлений, включая необходимые публичные комментарии".

Следствие со временем разберётся в истинных причинах происшествия, и официальные власти Армении, наверняка, принесут извинения России, но становится какой-то недоброй традицией со стороны соседних, вроде бы, дружественных стран, вместо "спасибо" по любому поводу слышать одни гадости.