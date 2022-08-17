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Автор Ольга Лебедева

Кулебе захотелось, чтобы в Варшаве была улица Бандеры*. Поляки взяли паузу

Мир » Европа » Евросоюз

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, похоже, внимательно перечитал некое мифическое пособие под названием "Как завоевать мир, не привлекая внимания санитаров" и начал испытывать описанные там приёмы.

Кулебе захотелось, чтобы в Варшаве была улица Бандеры*. Поляки взяли паузу

Примерно такая мысль пришла мне в голову после прочтения сообщений о том, что глава украинской дипломатии направил Польше официальную бумагу с предложением переименовать одну из улиц в Варшаве, назвав её именем Степана Бандеры*. Того самого, который был вдохновителем "Волынской резни".

Каково же было моё удивление, когда стало известно, что в Варшаве задумались над этим предложением. Не посчитали его хотя бы странным, ведь не могут же там не помнить, как каратели под предводительством "героя Украины" уничтожали мирное население Польши, не щадя ни стариков, ни детей. И даже не порекомендовали автору идеи сходить на консультацию к доктору.

Вместо всего этого Министерство иностранных дел Польши написало в Институт национальной памяти письмо, в котором просит до конца августа дать экспертное заключение по вопросу переименования улицы Бельведерской в улицу Степана Бандеры* (кстати, на ней расположено посольство России в польской столице).

Они с ума посходили?

Политолог Александр Асафов, отвечая на этот не очень политкорректный по форме вопрос, пояснил, что спикеры от украинской политической элиты намеренно "обостряют контекст", поскольку понимают, что их прежнее риторическое заламывание рук при выпрашивании денег и оружия уже не работает.

"Тема Украины и помощи ей в преддверии наступления отопительного сезона уплывает на периферию. Надрыв перестаёт быть интересным. Ему на смену приходит политический троллинг. Ранее был господин Мельник со своей "ливерной колбасой" в адрес Шольца. Теперь Кулеба высказывал ряд серьёзных претензий американцам и не был услышан. Сегодня вот он попытался таким образом привлечь внимание к себе и к Украине Варшавы, говоря вещи, неприемлемые для поляков, которые всё прекрасно помнят", — сказал политолог в интервью Pravda.Ru.

Что же касается обращения МИД Польши в Институт национальной памяти, то, по мнению Асафова, это просто попытка соблюсти политес:

есть официальное обращение министра иностранных дел Украины, и на него надо так же официально ответить.

Причём, ответить аргументированно. Как говорится, и Кулебу не обидеть, и через собственную историю не переступить. Да и ответственность за отказ разделить с историками нелишним будет.

"Есть же в Варшаве улица Армии Людова (польские партизаны, сотрудничавшие с Красной Армией). Есть улица Армии Крайова, которая сотрудничала с правительством в изгнании, находившимся в Лондоне. Поэтому надо объяснить, почему не будет (наверное — ред.) улицы Степана Бандеры*".

Бандера* много наворотил дел в Польше

Возможно, именно такими рассуждениями руководствовался польский МИД, отложивший на время ответ украинскому министру. Ведь к Бандере* в этой стране отношение особое:

  • он сидел в тюрьме за организацию убийства главы национального польского героя, главы МИД Бронислава Перацкого;
  • был фашистским коллаборационистом, от рук которого пострадали не только русские, евреи и белорусы, но и, в не меньшей степени, поляки.

Хотя, с другой стороны, как пишет автор Telegram-канала Джокер ДНР, Бандера* "очень серьёзно повлиял на их историю. Вырезал столько поляков, дети и внуки которых могли бы конкурировать с нынешними польскими политиками. Может, и Дуда не был бы президентом, если бы не он".

*лидер ОУН-УПА (признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, деятельность запрещена на территории РФ)

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Преступления Степана Бандеры: факты и домыслы - Станислав Бышок
Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Любовь Степушова
Темы польша украина дмитрий кулеба степан бандера
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