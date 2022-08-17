Допрыгались: мэры украинских городов обещают зиму без света и тепла

Украинские власти призывают горожан готовиться к тяжёлой зиме. Вслед за киевлянином Виталием Кличко выступил мэр Львова Андрей Садовой.

Многоэтажные города Украины скоро опустеют — отапливать нечем

Мэр Львова Андрей Садовой в распространённом видео призвал "готовиться к ситуации, которую сложно себе представить".

По его словам, "дрова и уголь никто не отменял", а местные жители делятся друг с другом способами обогрева домов: например, можно нагревать на костре несколько кирпичей, а потом занести их в квартиру — они будут давать тепло 3-4 часа. Ранее областные власти пообещали, что температура в домах снизится до 16-18 градусов.

Садовой пообещал закупить много буржуек — "они единственное, что останется, если остальное работать не будет". Городская власть предлагает закупать "побольше электроприборов на батарейках и сухой спирт".

В интервью киевскому интернет-изданию "Бабель" мэр Киева Виталий Кличко не исключил, что газа может не быть (это ответственность центра), и могут быть "атаки по газонасосным станциям". Поэтому закуплены генераторы и топливо для них, сказал Кличко. При этом, он уточнил, что, в первую очередь, генераторы пойдут на больницы, детсады и школы.

Соответственно, горожане должны спасаться, кто как может, Кличко просит подготовить тёплую домашнюю одежду, тёплые одеяла.

"Если будут перебои с электричеством, у нас есть генераторы. Если не будет отопления или не будет газа, у нас есть запасы мазута. Одно время мы сможем функционировать автономно. Но это достаточно короткий промежуток времени, который необходим, чтобы решить проблему", — резюмировал Кличко.

Как её решить — он не описал, полагаясь, вероятно, на Зеленского.

И это при том, что освобождённые территории Украина не будет отапливать и освещать. Объявлена в ряде городов "срочная эвакуация": не уехал — не наш гражданин, не наш город. Даже Харьков уже попал в эту категорию.

Украинский харьковский губернатор Олег Синегубов заявил, что власти должны рассматривать любые возможные варианты, в том числе и меры по срочной эвакуации. Рассмотрение таких вариантов он назвал следствием наступления зимы и ударов по критической инфраструктуре, "что может угрожать отопительному сезону".

Лучшей подготовкой к отопительному сезону было бы не пускать на ТЭЦ сидельцев из числа националистов и ВСУ, которых там разбомбили. А не изображать постфактум таинственную загадочность, чтобы "не выдать врагу степень повреждения ТЭЦ".

На Зеленского надежды нет

Планируемое переключение на Крым Запорожской АЭС может стать большой проблемой для Украины в зимний период — энергосистема страны до сих пор примерно на 30% питается от электростанции.

Глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что компания вряд ли сможет к отопительному сезону накопить в хранилищах порученный правительством объём газа в 19 млрд кубометров (сейчас 12 млрд) "из-за огромной цены и кучи денег", которые нужны для финансирования такого импорта.

"И уже есть технологические ограничения относительно того, сколько газа в сутки можно импортировать и сколько — закачивать. Теоретическая возможность есть, практической — нет", — сказал Витренко. "Для нас лучше, чтобы зимой газ заходил по трубе — это намного эффективнее", — добавил он.

Допрыгались: Европа не поможет

То есть, когда вся Европа будет мёрзнуть и покупать газ по 3000–4000 долларов за тыс. кубометров, Украина будет тоже это делать? У Европы просто нет лишнего газа, разве что у Венгрии. Что называется, допрыгались в 2014 году на Майдане.

Зимой 2022 года киевский режим рискует остаться наедине со своими проблемами, в том числе военными. Украинская власть не может дать украинцам мир и спокойствие. Люди устали, и ещё сильнее устанут от войны, хаоса и нищеты. Вечно ждать, что вот-вот будут распропагандированные победы, люди не могут. Осень и зима переломит ситуацию в отношении к режиму ещё многих, и не только в Украине, но и на Западе.

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