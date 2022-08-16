Ракеты ВС РФ делают бессмысленной незамысловатую тактику ВСУ

Российская СВО в Донбассе проходит на территориях, за восемь лет превращенных киевским режимом в один сплошной мощный укрепрайон.

Все позиции ВСУ в населенных пунктах, которые в эти годы находились под контролем властей Украины, по свидетельствам наших военных, представляют собой серьёзные фортификации, буквально залитые бетоном. Большая часть укреплена настолько, что даже снарядами тяжёлой артиллерии пробиваются далеко не с первого раза.

Впереди — мобилизованные резервисты

Однако при всей "капитальности" обороны украинских сил, наступление — пусть и не так быстро, как всем бы хотелось — продвигается, территории освобождаются, переходя под контроль союзных сил России и ЛДНР.

И в этом немало, как отмечают в народной милиции ЛНР, помогает тактика, применяемая украинским командованием. Она, в общем-то проста, но в то же время чудовищна по сути:

на первую линию украинские военачальники всегда ставят мобилизованных солдат.

То есть, фактически, необученных новобранцев используют, как пушечное мясо. А вот кадровый резерв и опытных бойцов в ВСУ стараются беречь, потому они почти всегда находятся в резерве. И задача у них — не остановить и не отогнать противника, а блокировать прорывы.

Имеющие же богатый боевой опыт — а за восемь лет уничтожения Донбасса его было, где получить — размещены в укрепрайонах. Вот они-то и сопротивляются. Долго и зло.

Однако, по словам офицера НМ ДНР, эта "незамысловатая тактика боя ВСУ" не особо сильно помогает боевикам.

Ракетам наплевать на дальность укрытия

Пока командование ВСУ бросает в топку мобилизованных резервистов, российская разведка ищет и находит места "расквартирования" заботливо уведенных с передовой офицеров, полевых командиров нацбатов и иностранных наемников.

Как только находят, сразу в эту точку летит ракета. А ей все равно, вторая это линия обороны, третья или вообще глубокий тыл.

С начала СВО, согласно сводкам российского Минобороны, по местам в Запорожской и Николаевской областях, а так же в глубоком тылу, где "квартировали" и "проводили совещания" офицеры и отрядные командиры, было нанесено не менее 80 ракетных ударов.

Из недавнего: ракетными ударами были уничтожены группы украинских военных в Виннице, Днепре, Николаеве, Харькове, Ивано-Франковской, Житомирской, Львовской, областях.

Учитывая это, желание командования ВСУ "сохранить офицерский состав для дальнейшего контрнаступления" выглядит как-то, мягко говоря, странно.

То есть, понять — почему, можно, а вот зачем — остается загадкой. Ведь уже много раз российская артиллерия доказала, что ей без разницы, где сидит офицер ВСУ — в окопе на передовой, вместе со своими солдатами, или в здании еще недавно школы или больницы далеко за спинами неопытных новичков, брошенных на заклание.

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