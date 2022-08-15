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Автор Ольга Николаевна Лебедева

Демарш Польши: отказ от американских танков в пользу южнокорейских

Мир

Польша на минувшей неделе подписала крупнейший в своей истории "танковый контракт". По нему Варшава, мечтающая создать из своей армии "мощнейшую в НАТО", закупит для своих ВС тысячу танков.

Демарш Польши: отказ от американских танков в пользу южнокорейских

Как сообщил глава Минобороны страны Мариуш Блащак, речь идёт о тысяче танков К2, 600 самоходных гаубиц К9 калибра 155-мм и 50 учебно-тренировочных истребителей FA-50.

Казалось бы, ничего необычного, поскольку о планах перевооружения армии власти заявляли неоднократно после того, как "сплавили" Украине почти всю находившуюся у них на вооружении устаревшую технику. Но есть одно "но", сделавшее контракт почти скандальным: покупать танки Варшава будет не у США, а у Южной Кореи.

Напомню, ранее Польша подписала с американцами соглашение о покупке 116 выведенных из эксплуатации и 250 новых М1А2 Abrams.

Причём, сами же поляки сомневаются, что "новые" машины будут действительно "с конвейера", и предполагают, что США отправят им танки, оставшиеся "не у дел" после расформирования в Корпусе морской пехоты США танковых батальонов.

Почему Польша "кинула" США

Решение Варшавы, выбравшей в качестве поставщика бронетехники Сеул, аналитики оценивают как демонстрацию некоей политической самостоятельности. Цель его — показать, прежде всего, Брюсселю, что Польша не намерена жить по чьей-то указке и будет отстаивать свои национальные интересы.

Напомню, Варшава, будучи членом ЕС, давно находится "на ножах" с другими членами европейской семьи, отстаивая собственную судебно-правовую систему и не принимая навязываемые ей ЛГБТ-ценности.

Если посмотреть на "танковый контракт" с этой стороны, то он выглядит вполне логичным. Хотя и не может понравиться "заокеанскому гегемону", отношения с которым Польша старается (или старалась до сегодняшнего дня) не портить.

Вашингтон в растерянности

Американские чиновники пока никак не комментируют "демарш" Польши. Видимо, находятся в растерянности, не зная, как указать строптивцам на их место. Всё же, это не Филиппины, которых удалось припугнуть законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций".

Этот аргумент "сработал" в отношении Манилы, которая очень хотела купить у России 16 вертолетов Ми-17 на $322 млн. И даже внесла предоплату. А теперь под напором из Вашингтона думает, как бы разорвать контракт так, чтобы деньги свои вернуть.

С Польшей такой номер не пройдёт, поскольку Южная Корея не входит в число "противников Америки".

Увещевания не помогут

Военный эксперт из США Даниэль Гур заявил, что южнокорейские танки будут несовместимы с боевой техникой США и НАТО, которые уже стоят на вооружении польской армии.

Но в Варшаве его то ли не услышали, то ли не захотели услышать, ведь по контракту с Сеулом они получат — гарантированно — новые танки, да ещё и по хорошей цене.

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«Представить такого не могли» - Запад в растерянности от действий России
Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Любовь Александровна Степушова
Темы сша сеул польша варшава вашингтон южная корея
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