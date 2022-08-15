Продление мобилизации на Украине увеличивает ненависть к Зеленскому

Военное положение и мобилизацию на Украине продлили до 21 ноября. Между тем, служить уже давно никто не хочет, даже заработки не привлекают. Ситуация будет увеличивать ненависть к режиму.

Украина не хочет служить в ВСУ

Мужское население Украины всячески стремится не получить повестку. Многие паблики в Телеграме рассказывают о том, на каких улицах вручали повестки, чтобы остальные люди могли этого избежать. Паблики имеют такие названия как "Вручают повестки" или "Повестки", а далее следует название города: Харьков, Днепр, Запорожье, Миргород и так далее. Или есть сайт "Типичная Одесса", где тоже широка подобная практика.

Причём, данные о "повесточниках" подаются в презрительном тоне, их называют "зелёные гоблины", "трое из ларца", "трое всадников мордора с приглашениями в Еленовку". Повестки называют "письмами счастья". Паблики полны советов вроде: "как попроситься в супермаркете в туалет и переждать, пока уйдёт патруль, чтобы на кассе вам не вручили повестку в армию".

Аудитория у таких каналов от 20 до 70 тысяч человек. Причём, некоторые банят "ватников", что согласимся странно, поскольку сами далеко не патриоты. Но такова суть украинства — "моя хата с краю".

"Ватники" везде — от уклонистов до СБУ и Киева

Паблик "Харьков наш" пишет, что улов у повесточников по-прежнему не богат, что "диссонирует с рассказами о растущих очередях добровольцев в харьковских военкоматах".

"Просьба же показать их собственные документы приводит к запуску неконтролируемой звуковой программы, в частности, треков "ты шо, сёепар", "задолбали коллаборанты" и "слышь, давно как диверсанта не брали", — пишет автор (орфография сохранена).

А вот совет укрпатриота с фронта:

"Уклоняйтесь, бегите, откупайтесь. Один хрен, вы в массе — одноразовые овощи, толку с вас, в основном, никакого, так что лучше коптите небо, сохраняйте украинские гены. Не всем быть кшатриями".

Автор этого паблика сигнализирует, что скоро на фронте у ВСУ не будет численного перевеса в людях, а в сложившихся условиях брать откупные в пользу государства от тех, кто уклоняется от призыва — не самая плохая идея.

Украинцы призывного возраста стремятся уехать на неподконтрольную Киеву территорию. Например, маршрутом из Запорожья в Мелитополь. Но недавно коррупционную схему вскрыла СБУ. Впрочем, вероятно, потому что слишком много стали говорить о маршруте публично, слишком легко и организованно стали ездить. То есть, вывод: Украина даже на уровне ВСУ, СБУ — "ватники" — работают на победу России.

На победу РФ работает и сам режим, потому что призывники, которые до войны не служили и прошли ускоренные 15-дневные курсы, "проявляют плохую стрессоустойчивость" под обстрелами, а, простыми словами, трусят и не способны воевать. Это так называемое "мясо", которое бросается на самые трудные участки фронта и гибнет.

В настоящее время даже зарплаты на уровне 100 тыс. гривен не привлекают призывников. Не пугает даже распоряжение Генпрокуратуры Украины принудительно конфисковать (без суда) имущество граждан, уклоняющихся от мобилизации. Это касается как уклонистов, оставшихся на Украине, так и уехавших.

Откуда же взяться перемоге?

Призывники бегут из страны, у которой нет будущего

О степени деморализации говорит тот факт, что сбежавшие от мобилизации не верят в будущее Украины, не понимают, что может ждать там молодёжь, кроме потенциальной эмиграции.

Действительно, Украину ждёт полномасштабный кризис по всем направлениям. Страна потеряла финансовую самостоятельность из-за бюджетного кризиса и теперь полностью зависит от траншей из Вашингтона и Брюсселя. Собираемые налоги формируют всего 40% бюджета, больше 60% которого идут на военные расходы. Ежемесячный дефицит — 5 млрд долларов.

Ожидается дефицит кадров, продуктов питания, топлива, электроэнергии, гиперинфляция, обвал гривны и рост цен на всё, а также рост беспредела, рейдерства, мародёрства и криминала.

Продлевать Киев военное положение и мобилизацию будет бесконечно, пока не будет подписана капитуляция. Другие варианты, типа "Минска-3", уже не рассматриваются.

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