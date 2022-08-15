База РФ в Сербии станет "пистолетом у виска" НАТО — балканист

В начале осени "балканский котёл" закипит с новой силой. После 1 сентября могут вступить в силу нововведения в Косове, которые ещё на этапе предварительного объявления чуть не привели к войне и вмешательству России.

Не исключено, что вопрос о появлении российской военной базы в Сербии связан именно с этим. Недавнее заявление посла РФ в Белграде Александра Боцана-Харченкова выглядит крайне показательно.

"Если военное присутствие Москвы в неспокойном регионе станет реальностью, то американские художества в Сербии больше не будут константой, зато будут паритет и равновесие", — уверены в соцсетях.

В Косове после окончания авиаударов по Югославии возникла американская военная база KFOR, а 17 февраля 2008 года был провозглашён его суверенитет, который на сегодняшний день не признаёт Россия и ещё 88 стран.

Насколько всё-таки реально это обещание? Эксперт Юрий Кнутов в интервью "Царьграду" отметил, что основная проблема в данном случае — это логистика. Снабжение базы будет проблематичным в условиях санкций, наложенных на РФ, поставки и ротация личного состава будут чрезвычайно затруднены.

Весь вопрос в статусе базы — можно создать:

военный объект материально-технического снабжения;

учебный центр для подготовки солдат и офицеров сербской армии.

Также есть два фактора — плюс и минус такой "базы":

Развёртывание базы РФ фактически закроет Сербии дорогу в Евросоюз. НАТО прекратит держать Сербию под дамокловым мечом и требовать признания независимости Косова.

Это понимали практически все сербские политики — к примеру, глава СРП Воислав Шешель в 2019 году прямо призывал к военному сотрудничеству с Россией.

Гарантией безопасности Сербии теперь может стать только вхождение в военный союз с Россией, в ОДКБ (и, конечно, в рамках этого должны быть открыты военные базы России на территории Сербии), а также в Евразийский экономический союз.

"Вижу две большие проблемы и две гигантские пользы. Проблемы таковы — Югославия была лидером "движения неприсоединения", в её Конституции прописано отсутствие военных баз любых государств и альянсов, надо переписывать Конституцию. И второе — логистика, наши самолёты с дипломатами не пускают в небо ЕС, а тут военно-транспортные борты будут, с оборудованием, оружием, военными, продовольствием, техникой", — заявил Pravda.Ru балканист Илья Веденов.

"Два плюса же — "отсель грозить мы станем шведу", то есть силам и войскам США и НАТО в Европе. Это не только про бригаду войск, танки, это ещё и радиоразведка, и, возможно, ракеты. Такой вот пистолет у виска, если не сказать про шило в известном месте", — добавил он.

"Ещё база будет стабилизирующим фактором для Сербии, для самого её существования — братья-сербы будут понимать, что никто не станет бомбить страну с военной базой ядерной державы", — заключил эксперт.

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