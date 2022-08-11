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Автор Ольга Николаевна Лебедева

Обыски у Трампа могут стать детонатором назревшей в США революционной ситуации

Мир

Обыски в поместье 45-ого президента США сильно похожи на политическую "заказуху". Так считает политолог Сергей Марков.

Обыски у Трампа могут стать детонатором назревшей в США революционной ситуации

В интервью "Известиям" он предположил, что подозрения в адрес экс-президента и нагрянувшие к нему домой агенты ФБР могут быть связаны с попыткой заранее отстранить Трампа — самого популярного на сегодня в США политика — от участия в выборах 2024 года.

По словам Маркова, не исключено, что демократы, которые сейчас у власти в США, всерьез опасаются того, что в случае победы Трамп инициирует расследование "возможно сфальсифицированной победы Джо Байдена на выборах в 2020-м".

И хотя многие политологи сходятся во мнении, что такой "откровенно политический наезд" на Трампа может возыметь обратный ожидаемому эффект — помочь ему набрать очков в предстоящей предвыборной гонке, прямо сейчас для Америки это может вылиться в гражданские столкновения.

Тем более, что, как говорят американские историки, "революционная ситуация" как раз-таки назрела.

Американские историки предупредили Байдена о риске гражданской войны

В Белом доме состоялась встреча американского президента с историками, во время которой Джо Байдену "на пальцах" рассказали, почему сейчас велика вероятность гражданской войны в стране.

Об этой встрече рассказала газета The Washington Post, назвавшая ее "уроком истории". Автор статьи отмечает, что

"Байден практикует такого рода встречи с внешними экспертами, чтобы выработать свой подход к многочисленным кризисам, с которыми сталкивается его президентство. Бывший президент Билл Клинтон говорил с Байденом в мае о том, как справиться с инфляцией и промежуточными выборами. Группа экспертов по внешней политике, включая бывших советников республиканцев, побывала в Белом доме в январе, чтобы проконсультировать Байдена по ситуации на Украине", — пишет WP.

Теперь вот, видимо, у американского лидера назрела потребность разобраться в том, что происходит в его собственной стране.

Собеседники Байдена сравнили нынешнюю внутриполитическую ситуацию в США со временем накануне выборов 1860 года, за которыми последовала первая гражданская война, и с профашистскими движениями перед Второй мировой.

Байдену также сообщили, что сейчас опасность обострения ситуации внутри США исходит от движения "Сделаем Америку снова великой”, организованного вокруг бывшего президента Дональда Трампа, и что сейчас наступает "самый опасный для демократии” момент в современной истории, а в мире усиливаются "тоталитарные системы", — сообщает The Washington Post.

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Обыски у Трампа: это поможет стать ему снова президентов США?
Куратор: Любовь Александровна Степушова
Темы история джо байден сергей марков дональд трамп
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